«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту

Жители расквитались с «Тойотой» возле подъезда и как паркуются инвалиды на «Рендж Ровере» ООО

В новом, 59-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «мусорные» мстители за стоянку возле подъезда, образцы парковки на «Рендж Ровере» с номерами ООО и новые официально оштрафованные нарушители.

«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


Открывает выпуск новый пример мести со стороны обиженных горожан. «На Вяземской встал и перегородил подъезд к баку для мусорной машины. Ну, кто-то из жильцов отреагировал. Там регулярно это происходит», — сообщает читательница Мария.



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


«Сразу три "одарённых" припарковались на пешеходном переходе на углу Красного проспекта и Писарева, под носом у Новосибирского областного суда», — заметил массовое нарушение читатель Денис.



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


«Из разряда "Лишь бы мне было удобно". И так ставит машину владелец и зимой, и летом», — продолжает наблюдение Евгений.



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


На самом деле это не проход в подъезд, а уютное парковочное место для автомобиля. 



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


«Очень "красиво" припаркована "Мазда" на тротуаре вдоль улицы Чаплыгина. Тут, конечно, ад с парковками, но тут явно перебор», — рассуждает читательница Юлия.



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


«"МЕГА", будний день, свободных мест на парковке полно. Но это не помешало данному водителю припарковаться как можно ближе к входу, на проезжей части. Вдобавок к этому автомобиль перегородил съезд для пешеходов с колясками и тележками. Позор таким автохамам», — недоволен Владимир.



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


«Парковка аккуратно и точно как раз под знаком пешеходного перехода, поперёк дорожки. Водитель в машине, реакции на фотосъёмку не последовало», — попробовал бороться за порядок читатель Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


«"Рендж Ровер" на парковке у "Спортмастера" на Шевченко. Свободные места есть. Девушка сидит в машине, слушает музыку. На вопрос про знак парковки для инвалида отмахнулась», — Степан тоже не смог добиться справедливости.



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


Ещё один «Рендж Ровер» с номерами ООО на тротуаре. Всё просто, покупаешь «Рендж», номера ООО и делаешь что хочешь. 



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


Покупайте «Инфинити», его все боятся. «Около театра Маяковского. Этот редкостный чудак заехал прямо по тротуару и устроил себе индивидуальное парковочное место между баннером и киоском. Ну конечно, на "Инфинити" можно всё», — возмущены пешеходы. 



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


Можно ещё вот так на «Инфинити» делать.



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


«Улица Писарева, пешеходный переход для людей с ограниченными возможностями. Оказывается, это парковка для людей с отсутствием серого вещества в коре головы», — пишет нам любитель тонкого юмора Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


А это вновь наши официально наказанные. Водитель чёрного красавца «Форда» привлечен по ч. 3 ст. 12.19 КоАП с эвакуацией и штрафом 1000 рублей. 



«Я паркуюсь как чудак»: Toyota получила по капоту


Занятое место инвалида — ч. 2 ст. 12.19 КоАП, эвакуация и штраф 5000 рублей.


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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