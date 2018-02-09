4 года за безделушку: сибирячки попали в тюрьму в Таиланде за купленный на пляже сувенир

Их не выпускают на Родину: через 2 месяца суд или отправит их за решётку, или выпишет огромный штраф

Полина Ликман в аэропорту Дон Муанг в Бангкоке 
Полина Ликман в аэропорту Дон Муанг в Бангкоке 

1 февраля полиция Таиланда задержала двух новосибирских туристок за незаконное хранение кораллов. Сутки 20-летняя Лилия Карманова и 21-летняя Полина Ликман провели в тайской тюрьме, пока их не освободили под залог. У девушек забрали паспорта и запретили покидать территорию страны — через 48 дней дело передадут в суд, и их ждёт крупный штраф или 4 года тюрьмы, а возможно, и то и другое. По словам задержанных сибирячек, запрещённые кораллы они купили на пляже у местного жителя. В полицию на Лилию и Полину заявила хозяйка отеля, которой не понравился запах из пакета, — позже, по словам сибирячек, тайка признала, что «перегнула палку». Сейчас Карманова и Ликман ожидают суда — девушки боятся тайской тюрьмы и того, что у Лилии будут проблемы в университете из-за вынужденного прогула. Подробности — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Третьекурсница Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Лилия Карманова поехала в Таиланд вместе со своей подругой Полиной Ликман 19 января. Сначала девушки жили на съёмной квартире, а потом переехали в бунгало — это более бюджетный вариант. Чтобы накопить на поездку, девушки около года работали официантками, Лилия ещё подрабатывала по профессии — рисовала портреты и логотипы, какое-то время работала кондитером.


«Перед отъездом мы проштудировали, что нельзя вывозить из Таиланда и как себя вести, — рассказала Карманова корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке во «ВКонтакте». — Так мы узнали, что, помимо прочего, нельзя вывозить необработанные ракушки и кораллы, при этом запрет не распространяется на купленные ракушки, их можно вывозить в качестве сувениров. Про то, что кораллы нельзя хранить, мы не знали, нас оповестили об этом только в полицейском участке».


26 января девушки купили пакет с ракушками и кораллами у тайца на пляже за 100 бат (это примерно 180 российских рублей по нынешнему курсу). В пакете сибирячкам приглянулись две большие ракушки, внимательно рассмотреть содержимое пакета девушки планировали в отеле. Но хозяйка бунгало, увидев покупку девушек, заявила, что от пакета будет сильно пахнуть, и запретила проносить его в комнату. Сибирячки плохо знают английский, поэтому из объяснений хозяйки девушкам удалось понять лишь то, что из-за пакета у них могут возникнуть проблемы в аэропорту. «Но так как мы знали, что купленные ракушки вывозить можно, мы не сильно беспокоились, — продолжает Карманова. —


На следующий день мы попытались их почистить, залив туда чистящее средство, чтобы хозяйка отеля не волновалась, что они могут пахнуть. 


Через некоторое время она [хозяйка] прибежала, навела панику и сказала вылить воду в бутылки, потому что это "опасная химия", что мы и сделали. Все ракушки и кораллы мы сложили в пакет и оставили также во дворе, чтобы не разжигать новых конфликтов с хозяйкой». 


Пляж Най Харн
Пляж Най Харн


Сибирячки решили отнести пакет на пляж, но сделать это не успели — 31 января хозяйка отеля позвонила в полицию. На следующей день, 1 февраля, придя в бунгало, девушки узнали от соседей, что за ними приезжали полицейские. Лилия с Полиной решили сами прийти в полицейский участок — там девушек арестовали за незаконное хранение кораллов в бунгало. Карманова вспоминает, что тайские офицеры общались с ними вежливо, спокойно объясняли ситуацию и даже пытались подбадривать. В участке девушки не чувствовали опасности, пока их не отправили в камеру.


«Там [в камере] не было кроватей, мы спали на полу, хорошо, что мы взяли с собой плед, — объясняет Лилия. — Нам разрешили взять с собой еду, воду и книги.


Русский переводчик, который пояснял нам ситуацию, даже дал пару "Сникерсов". Но если бы у нас не было с собой еды, мы бы остались голодные. 


Туалет был за ширмой. Ночью нас посещали насекомые, пауки, ящерицы, комары и мошки». На следующий день девушкам разрешили позвонить в посольство — там россиянок заверили, что дело у них простое, решение могут вынести в этот же день, ведомство им помочь не может. В обед сибирячек перевели в другую камеру — на этот раз в небольшой клетке вместе с ними находились шесть тайских девушек. «Туалета там уже не было, — с ужасом вспоминает Карманова. — Напротив нас располагалась мужская камера, она была побольше, там были как тайцы, так и туристы. Некоторые из них были в кандалах на руках и ногах... Мы просидели там восемь часов. За это время на наши просьбы не обращали внимания. Мы просили взять из наших вещей таблетки (хорошо, что ингалятор Полина взяла с собой), книгу, еду, воду, но никто нас не слушал». Вечером к россиянкам пришёл адвокат, которого наняли родители Полины и Лилии, и девушек освободили под залог в 150 тысяч бат (почти 300 тысяч рублей). В тот же день адвокат отвёз их в бунгало за вещами. «Там мы извинились перед хозяйкой отеля, — продолжает Лилия. — Она нас простила, сказала, что поняла, что сама была не права, что сильно перегнула палку, вызвав полицию».


Пляж Най Янг
Пляж Най Янг


Карманова и Ликман сейчас живут в съёмной комнате — у девушек отобрали паспорта, выехать из Таиланда они не могут. Каждые 12 дней девушки ходят отмечаться, сейчас они ждут, пока их дело передадут в суд — на это у тайской полиции есть 48 дней. По словам Лилии, по тайским законам хранение кораллов наказывается либо штрафом в 40 тысяч бат, то есть примерно 73 тысячи российских рублей, либо лишением свободы на 4 года, либо штрафом и лишением свободы. «Дело не закроют, потому что тайская полиция работает по закону. Мы в любом случае должны будем оплатить штраф или хуже... — пишет Карманова. — Я, мои родители, родители Полины связывались с консульством, всем они сказали, что ничем не могут помочь, кроме предоставления адвоката за наш счёт. Они лишь записали информацию, через пару дней я увидела её в новостях».


Кроме страха попасть в тюрьму Лилия переживает из-за учёбы — девушка боится, что не сможет доказать в университете, что её не было на занятиях по уважительной причине. В противном случае ей придётся или лишиться бюджетного места, или оплатить пропущенные лекции. За два месяца выйдет около 100 тысяч рублей — Лилия из многодетной семьи, и для неё вместе со штрафом, оплатой услуг адвоката и дальнейшим проживанием в Таиланде это уже «неподъёмные суммы».


«Мы с Полиной и так очень благодарны своим родителям за помощь и поддержку, мы по ним сильно соскучились», — признаётся девушка.


Ранее полицейские Таиланда задерживали на территории государства предпринимателя Марка Лунёва, входившего в группировку Трунова, а также риелтора Сергея Яшкова, обвинённого в крупном мошенничестве.

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