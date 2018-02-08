Старьё из 90-х

Названы самые надёжные «праворульки» и «леворульки» 90-х годов — Honda CR-V или Toyota RAV4

Аукционная компания CarPrice, перепродающая подержанные машины, провела исследования надёжности совсем уж старых авто 90-х и начала 2000-х годов. Это как раз те автомобили, которые доступны большинству новосибирцев, и главное при их выборе — не купить совсем уж «убитый» экземпляр. Почему «Хонда» побила «Тойоту» — в обзоре НГС.АВТО.

В категорию старых автомобилей аукционщики отнесли машины 15–25 летнего возраста. Они были поделены на две группы: 1993–1998 г.в. и 1998–2003 г.в. Чтобы определить техническое состояние машины и сделать вывод о её надежности, специалисты использовали методику оценки каждого авто по 600 параметрам, которые затем сводились в три группы «Состояние кузова», «Технические параметры», «Салон». В каждой группе машина получает от 0 до 5 баллов, идеальный вариант — 15 баллов.


1993–1998 годы выпуска


Лидеры по надёжности среди автомобилей 1993–1998 года выпуска
Лидеры по надёжности среди автомобилей 1993–1998 года выпуска


Старьё из 90-х


Лидером по надёжности в этой группе стал популярный у новосибирцев кроссовер Honda CR-V первого поколения с 7,8 баллами из 15 возможных. Машина выпускалась с 1995 года, в Новосибирске представлена в основном с правым рулём. Моторы — 2-литровые, привод — полный, коробка — гидротрансформаторый «автомат».



Старьё из 90-х


Opel Vectra и Audi A6 (второе и третье места) больше актуальны для европейской части России, а вот обладатель четвёртого места Volkswagen Passat (кузов B5) в Новосибирске стал достаточно популярен. Тогда ещё не было никаких наддувов в моторах, а вместо нынешних «роботов» DSG использовался классический «автомат». 



Старьё из 90-х


Еще один «японец» — Nissan Primera, второе поколение. Добротный седан средних размеров с 1,8- или 2-литровым двигателем и классической АКП. 



1998–2003 годы выпуска


Лидеры по надёжности среди автомобилей 1998–2003 года выпуска
Лидеры по надёжности среди автомобилей 1998–2003 года выпуска


В этой группе уже можно встретить автомобили, которые выглядят и едут вполне удовлетворительно и даже не часто ломаются. Лидером здесь стал редкий Smart Fortwo, появление которого в рейтинге специалисты объяснили тем фактом, что «Smart обычно "варварски" не эксплуатируется, это городская машинка». 



Старьё из 90-х


А вот Honda CR-V второго поколения стала у новосибирцев популярней первого. Машина предлагалась с 150-сильным мотором, полным приводом и по-прежнему надёжным «автоматом». 



Старьё из 90-х


Хоть и на один пункт, но Honda обогнала своего извечного «врага» Toyota RAV4. Второе поколение выпускалось с 2000 года, это уже достаточно современный автомобиль, оснащённый 2-литровым мотором, полным приводом, АКП.



Старьё из 90-х


Завершает список Toyota Corolla девятого поколения, выпускавшаяся тоже с 2000 года, — настоящий народный автомобиль в Сибири, самая продаваемая модель на вторичке. Машина имела только передний привод, оснащалась гидротрансформаторным «автоматом», а в моторную гамму входили 1,4–1,6-литровые двигатели мощностью от 95 до 110 л.с.


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