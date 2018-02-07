Не выходить из дома и не выглядывать из окон: как Академгородок готовят к приезду Путина

В четверг, 8 февраля, в Новосибирск приезжает президент Владимир Путин. Точный план мероприятий пока держится в секрете, но известно, что глава государства проведёт несколько встреч с учёными. Жителям Академгородка уже дали инструкции, как вести себя в этот день. Полиция обходит квартиры, окна которых выходят на главные магистрали, и просит жильцов по возможности оставаться дома и не смотреть в окна. Кроме того, в городе сняли смелые рекламные плакаты, заменив их на более скромные. А улицы и дворы, по мнению жителей, так хорошо не чистили никогда. Как готовятся к визиту президента в Новосибирск — в материале НГС.НОВОСТИ.

Владимир Путин будет в Новосибирске 8 февраля. 31 января эту информацию подтвердил врио губернатора Андрей Травников. Точный план мероприятий он разглашать не стал, однако уже известно, что к приезду готовятся в Академгородке. По информации ТАСС, в четверг Путин проведёт там заседание Совета по науке и образованию. Президент посетит лаборатории Института ядерной физики им. Г.И. Будкера и встретится с учёными Сибирского отделения Российской академии наук. Также, сообщает ТАСС, Путин вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2017 год.





Путин планирует побывать в Институте ядерной физики





Президент приезжает в Новосибирск уже в седьмой раз, впервые он посетил город ещё в 2000 году, в самом начале своей президентской карьеры.







Путина ждали ещё в октябре на открытие мультимедийного парка «Россия — Моя история». Готовились заранее. Тогда жильцов общежития № 3 военного городка в Октябрьском районе даже обязали помыть окна, снять с окон москитные сетки и солнцезащитные плёнки. В противном случае пригрозили завесить здание баннером.







В этот раз жителей Академгородка тоже начали заблаговременно готовить к визиту первого лица — жильцов квартир, окна которых выходят на главные магистрали, посетила полиция.







Жителей домов на Морском проспекте попросили не высовываться из окон во время визита Путина





«Около трёх-четырёх человек в одном подъезде, то есть по человеку на этаж, — рассказал житель дома на Морском проспекте Сергей Демидов. — Они сначала спрашивают, знаем ли мы о том, что приезжает президент. И берут данные — фамилии и инициалы жильцов, номер квартиры. Сказали, что желательно оставаться дома и не выглядывать из окон. Я ещё уточнил, во сколько мне не выглядывать? Мне уклончиво сказали, что в течение дня».







По его словам, полицейские также залезали на крышу и пытались её открыть, «потому что, видимо, крыша — тоже уязвимая зона».





Также жильцы домов Академгородка рассказали НГС.НОВОСТИ, что с 6 февраля у них закрыли подвалы. «Когда они (полицейские. — А.Б.) ходили, дверь в подвал опечатали. Открывать её не будут. Я так понимаю, это мера безопасности. А так как в доме мусоропровод, это чревато всякими неприятными вещами. Пока не снимут эту опечатку, мусор у нас из подвала выносить не будут, мусоропровод тоже чистить не будут», — пожаловалась жительница дома на Морском проспекте Ирина А.







Жители Академгородка рассказали о том, что улицы и дворы усиленно чистят





Кроме указаний по безопасности к приезду Путина позаботились и о нравственном облике Академгородка. Один из представителей новосибирского шоу-бизнеса на условиях анонимности рассказал о том, что на Доме учёных СО РАН на Морском проспекте поменяли афиши предстоящих концертов.







«На входе висела реклама шоу "Под дождём" и реклама концерта Silenzium. Первое — это мужчины с голыми торсами, другое — девушки демонического вида. Заменили на другие афиши. В этом нет, конечно, никакого криминала. Просто повесили более респектабельные, — рассказал собеседник. — Путин приезжает, голые тела убирают. Я когда интересовался у знакомых, почему [так сделали], мне сказали: "Путин". А я не расслышал. Спросил: "Тихон?" (митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. — А.Б.). Думал, ну мало ли, батюшка едет, конечно, перед батюшкой надо».







С кинотеатра имени Маяковского убрали почти все рекламные плакаты





Кроме того, по его наблюдениям, к приезду президента изменили и облик кинотеатра имени Маяковского, так же, как это делали перед новогодними праздниками. «Перед Новым годом он (кинотеатр. — А.Б.) облагородился, когда во всё красное был затянут. Было объявлено, что это кинорезиденция Деда Мороза. А потом, после Нового года, опять повесили эти рекламные плакаты, — поделился он наблюдениями. — Сегодня еду мимо Маяковского, смотрю, опять что-то красивое сделали. Но это на пару дней, пока тут Путин».





Самые частые обсуждения пользователей соцсетей, касающиеся приезда Путина, связаны с уборкой улиц. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в Академгородке 6 февраля — на улицах было немного уборочной техники, проспект Лаврентьева и проспект Коптюга были почищены. Правда, кучи снега (судя по его белому оттенку) совсем недавно появились во дворах по соседству.







Проспект Коптюга накануне приезда Путина





Однако сами жители Академгородка, которым есть с чем сравнить, удивляются качеству уборки снега. «Там не просто чистят, но отскребают то, чего с начала зимы не трогали, — рассказала жительница Академгородка. — Я смотрю по дворам, Верхнюю зону. Там расчищают очень серьёзно. У нас засыпали, чего не было никогда, всё песко-соляной смесью до такой степени, что она сыплется, по-моему, отовсюду просто. Мы ходили гулять вчера с собакой, встретили какую-то бездну этих сотрудников ЖКХ в униформе. Было ощущение, что половина людей на улице — это они».







Сегодня это же подтвердил начальник главного управления благоустройства и озеленения Юрий Сердюк, прямо заявивший, что дороги в Советском районе приведены в идеальное для зимы состояние. Для этого власти даже временно прислали в Академгородок дорожную технику из других районов.





Сугробы, счищенные с главных магистралей, днём 6 февраля лежали во дворах





Даже если снег в этот день исчезнет с дорог в принципе, можно ли будет свободно проехать, — вопрос. Новосибирцы уже знают, что в день приезда Путина лучше оставить машину дома, так как есть большой шанс провести полдня в многокилометровых пробках. Так было в 2013 году, когда Путин приезжал на завод им. Чкалова.







Рабочие в оранжевых жилетах приводят в порядок обочины дорог





Сегодня, 7 февраля, Путин работает в Красноярске. По информации сайта НГС.Красноярск, в полдень фурам запретили ездить по городу, и на въезде в краевой центр собралась огромная пробка из грузовиков.







Жители Академгородка рассказали, что в ночь с 6 на 7 февраля на улицах было особенно много спецтехники





Будут ли в Новосибирске перекрывать движение в связи с приездом Путина, пока неизвестно — как сообщили в Госавтоинспекции, пока официальных распоряжений никто не давал.







Уборка снега 7 февраля на Морском проспекте





8 февраля редакция НГС.НОВОСТИ будет сообщать подробности пребывания Владимира Путина в Новосибирске в режиме онлайн, не пропустите!





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