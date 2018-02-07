Не выходить из дома и не выглядывать из окон: как Академгородок готовят к приезду Путина

Фоторепортаж: с улиц до асфальта убрали снег и смелые плакаты, а по квартирам ходят полицейские

Путин будет в Новосибирске 8 февраля
Путин будет в Новосибирске 8 февраля

В четверг, 8 февраля, в Новосибирск приезжает президент Владимир Путин. Точный план мероприятий пока держится в секрете, но известно, что глава государства проведёт несколько встреч с учёными. Жителям Академгородка уже дали инструкции, как вести себя в этот день. Полиция обходит квартиры, окна которых выходят на главные магистрали, и просит жильцов по возможности оставаться дома и не смотреть в окна. Кроме того, в городе сняли смелые рекламные плакаты, заменив их на более скромные. А улицы и дворы, по мнению жителей, так хорошо не чистили никогда. Как готовятся к визиту президента в Новосибирск — в материале НГС.НОВОСТИ. 

Владимир Путин будет в Новосибирске 8 февраля. 31 января эту информацию подтвердил врио губернатора Андрей Травников. Точный план мероприятий он разглашать не стал, однако уже известно, что к приезду готовятся в Академгородке. По информации ТАСС, в четверг Путин проведёт там заседание Совета по науке и образованию. Президент посетит лаборатории Института ядерной физики им. Г.И. Будкера и встретится с учёными Сибирского отделения Российской академии наук. Также, сообщает ТАСС, Путин вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2017 год.


Путин планирует побывать в Институте ядерной физики
Путин планирует побывать в Институте ядерной физики


Президент приезжает в Новосибирск уже в седьмой раз, впервые он посетил город ещё в 2000 году, в самом начале своей президентской карьеры.


Путина ждали ещё в октябре на открытие мультимедийного парка «Россия — Моя история». Готовились заранее. Тогда жильцов общежития № 3 военного городка в Октябрьском районе даже обязали помыть окна, снять с окон москитные сетки и солнцезащитные плёнки. В противном случае пригрозили завесить здание баннером.


В этот раз жителей Академгородка тоже начали заблаговременно готовить к визиту первого лица — жильцов квартир, окна которых выходят на главные магистрали, посетила полиция. 


Жителей домов на Морском проспекте попросили не высовываться из окон во время визита Путина
Жителей домов на Морском проспекте попросили не высовываться из окон во время визита Путина


«Около трёх-четырёх человек в одном подъезде, то есть по человеку на этаж, — рассказал житель дома на Морском проспекте Сергей Демидов. — Они сначала спрашивают, знаем ли мы о том, что приезжает президент. И берут данные — фамилии и инициалы жильцов, номер квартиры. Сказали, что желательно оставаться дома и не выглядывать из окон. Я ещё уточнил, во сколько мне не выглядывать? Мне уклончиво сказали, что в течение дня».


По его словам, полицейские также залезали на крышу и пытались её открыть, «потому что, видимо, крыша — тоже уязвимая зона».

 

Также жильцы домов Академгородка рассказали НГС.НОВОСТИ, что с 6 февраля у них закрыли подвалы. «Когда они (полицейские. — А.Б.) ходили, дверь в подвал опечатали. Открывать её не будут. Я так понимаю, это мера безопасности. А так как в доме мусоропровод, это чревато всякими неприятными вещами. Пока не снимут эту опечатку, мусор у нас из подвала выносить не будут, мусоропровод тоже чистить не будут», — пожаловалась жительница дома на Морском проспекте Ирина А.


Жители Академгородка рассказали о том, что улицы и дворы усиленно чистят
Жители Академгородка рассказали о том, что улицы и дворы усиленно чистят


Кроме указаний по безопасности к приезду Путина позаботились и о нравственном облике Академгородка. Один из представителей новосибирского шоу-бизнеса на условиях анонимности рассказал о том, что на Доме учёных СО РАН на Морском проспекте поменяли афиши предстоящих концертов.


«На входе висела реклама шоу "Под дождём" и реклама концерта Silenzium. Первое — это мужчины с голыми торсами, другое — девушки демонического вида. Заменили на другие афиши. В этом нет, конечно, никакого криминала. Просто повесили более респектабельные, — рассказал собеседник. — Путин приезжает, голые тела убирают. Я когда интересовался у знакомых, почему [так сделали], мне сказали: "Путин". А я не расслышал. Спросил: "Тихон?" (митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. — А.Б.). Думал, ну мало ли, батюшка едет, конечно, перед батюшкой надо».


С кинотеатра имени Маяковского убрали почти все рекламные плакаты
С кинотеатра имени Маяковского убрали почти все рекламные плакаты


Кроме того, по его наблюдениям, к приезду президента изменили и облик кинотеатра имени Маяковского, так же, как это делали перед новогодними праздниками. «Перед Новым годом он (кинотеатр. — А.Б.) облагородился, когда во всё красное был затянут. Было объявлено, что это кинорезиденция Деда Мороза. А потом, после Нового года, опять повесили эти рекламные плакаты, — поделился он наблюдениями. — Сегодня еду мимо Маяковского, смотрю, опять что-то красивое сделали. Но это на пару дней, пока тут Путин». 


Самые частые обсуждения пользователей соцсетей, касающиеся приезда Путина, связаны с уборкой улиц. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в Академгородке 6 февраля — на улицах было немного уборочной техники, проспект Лаврентьева и проспект Коптюга были почищены. Правда, кучи снега (судя по его белому оттенку) совсем недавно появились во дворах по соседству.


Проспект Коптюга накануне приезда Путина
Проспект Коптюга накануне приезда Путина


Однако сами жители Академгородка, которым есть с чем сравнить, удивляются качеству уборки снега. «Там не просто чистят, но отскребают то, чего с начала зимы не трогали, — рассказала жительница Академгородка. — Я смотрю по дворам, Верхнюю зону. Там расчищают очень серьёзно. У нас засыпали, чего не было никогда, всё песко-соляной смесью до такой степени, что она сыплется, по-моему, отовсюду просто. Мы ходили гулять вчера с собакой, встретили какую-то бездну этих сотрудников ЖКХ в униформе. Было ощущение, что половина людей на улице — это они».


Сегодня это же подтвердил начальник главного управления благоустройства и озеленения Юрий Сердюк, прямо заявивший, что дороги в Советском районе приведены в идеальное для зимы состояние. Для этого власти даже временно прислали в Академгородок дорожную технику из других районов. 


Сугробы, счищенные с главных магистралей, днём 6 февраля лежали во дворах
Сугробы, счищенные с главных магистралей, днём 6 февраля лежали во дворах


Даже если снег в этот день исчезнет с дорог в принципе, можно ли будет свободно проехать, — вопрос. Новосибирцы уже знают, что в день приезда Путина лучше оставить машину дома, так как есть большой шанс провести полдня в многокилометровых пробках. Так было в 2013 году, когда Путин приезжал на завод им. Чкалова.


Рабочие в оранжевых жилетах приводят в порядок обочины дорог
Рабочие в оранжевых жилетах приводят в порядок обочины дорог


Сегодня, 7 февраля, Путин работает в Красноярске. По информации сайта НГС.Красноярск, в полдень фурам запретили ездить по городу, и на въезде в краевой центр собралась огромная пробка из грузовиков. 


Жители Академгородка рассказали, что в ночь с 6 на 7 февраля на улицах было особенно много спецтехники
Жители Академгородка рассказали, что в ночь с 6 на 7 февраля на улицах было особенно много спецтехники


Будут ли в Новосибирске перекрывать движение в связи с приездом Путина, пока неизвестно — как сообщили в Госавтоинспекции, пока официальных распоряжений никто не давал. 


Уборка снега 7 февраля на Морском проспекте


8 февраля редакция НГС.НОВОСТИ будет сообщать подробности пребывания Владимира Путина в Новосибирске в режиме онлайн, не пропустите!


Читайте также:

Обзор забавных вещей с изображением президента России — от мыла в форме бюста до часов за 240 тысяч.

Прочтений: 21412
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (218)218
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено