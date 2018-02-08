Флешка вместо гвоздодёра: новосибирец вскрыл банкомат за 5 минут

Он выкачал 360 тысяч и сбежал: эксперты заявили, что раньше таким способом грабители не пользовались

Для взлома банкомата мужчина воспользовался флешкой со спецпрограммой 
Для взлома банкомата мужчина воспользовался флешкой со спецпрограммой 

Ранним утром 23 января новосибирец в медицинской маске зашёл в помещение, где круглосуточно работал банкомат, вставил в него флешку и похитил из «консервной банки с деньгами» 360 тысяч рублей. После преступления мужчина уехал в Томск, где его и задержали оперативники 1 февраля. К этому времени деньги взломщик уже успел потратить. В полиции заявили, что впервые столкнулись с таким методом взлома банкоматов, а эксперты назвали это преступление эволюцией в сфере банковских краж. Насколько легко ограбить банкомат и почему старые методы взлома хранилища денег уже неэффективны — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Преступление произошло 23 января в 5:30 в Ленинском районе: взломщик попал в объектив камеры, которая была установлена в одном помещении с банкоматом. На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске и чёрной куртке подходит к задней части банкомата, долго копается под крышкой железного ящика (что именно делает грабитель, на камере не видно) и уходит. 


Через несколько минут преступник вновь зашёл в помещение, встал к банкомату, старательно пряча лицо от камер, несколько минут что-то набирал на клавиатуре — и банкомат отдал ему пачку банкнот.


«Используя вредоносную программу, записанную на флеш-карту, злоумышленник похитил из банкомата 360 тысяч рублей, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе полиции. — Это именно вредоносная программа, но не вирус, там принцип действий совсем не такой, как у вируса. Вирус, он распространяется по неограниченному количеству компьютеров по сети, а здесь конкретно программа для банкомата, которая была применена, по данным на сегодня, в одном месте для одного банкомата». 


1 февраля в Томске полицейские задержали подозреваемого в краже — 26-летнего ранее не судимого жителя Новосибирска. Во время обыска у него изъяли две флеш-карты и два сотовых телефона, клавиатуру, перчатки и медицинскую маску. Денег полицейские не нашли — подозреваемый заявил, что успел их потратить. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) — предполагаемому взломщику грозит до шести лет лишения свободы. 


Взлом банкомата в Ленинском районе 


Подробности о розыске и личности задержанного в полиции не раскрывают в интересах следствия. Однако представительница одного из крупных новосибирских банков на условиях анонимности пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что взломщик не мог оказаться «человеком с улицы». 


«Он, скорей всего, либо сотрудник банка, либо [cотрудник] службы инкассации, — 


считает собеседница. — Рядовой человек подошёл к банкомату, вставил флешку... Ну смешно же. Соответственно, у человека должен был быть ключ (от системного блока банкомата. — А.И.). Там действительно большая защищённость у банкоматов, нельзя просто так взять и открыть. Скорей всего, человек или причастен к самому банку, либо к тем, кто банкоматы обслуживает. Волшебство у нас здесь не проходит, это сто процентов». 


Специалисты по обслуживанию банковской техники, с которыми пообщалась корреспондент НГС.НОВОСТИ, подтвердили, что взломщик, скорей всего, вставлял флешку именно в системный блок, который находится внутри банкомата. «Чтобы открыть системный блок, надо снять верхнюю крышку банкомата, а она так просто не снимается, — объяснил начальник отдела по обслуживанию банковской техники «СВК-Сибирь» Андрей (называть свою фамилию собеседник отказался. — Прим. ред.). — Скорей всего, у человека уже был опыт. На видео видно, что кража была подготовлена. Возможно, ему помогли», — предполагает он.


Специалисты предполагают, что взломщик воспользовался либо диагностической программой, разработанной хакерами, либо у него в руках оказался исходный код программного обеспечения. «Если не вдаваться в технические подробности, банкомат представляет из себя компьютер, команду на отдачу денег отдаёт компьютер. И этот компьютер уязвим, как и любая система, — считает специалист по ремонту и обслуживанию банкоматов Константин А., попросивший не указывать компанию, в которой он работает. — Он (подозреваемый. — А.И.) на флешке принёс свою программу, которая в обход программному обеспечению банкомата запускает соответствующие скрипты или микропрограммы, которые заставляют банкомат, минуя банковское программное обеспечение, послать команду на диспенсер кассеты на выдачу средств». 


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что в Новосибирске впервые взламывают банкомат таким хитрым способом. 


«Вообще, попытки кражи из банкомата — это преступление достаточно редкое, они носят единичный характер, — подчеркнул представитель ведомства Антон Сурнин. — За последние годы могу вспомнить только несколько таких эпизодов. Как правило, там идёт метод механического повреждения банкоматов». 


По словам экспертов в сфере обслуживания банкоматов, ещё несколько лет назад для вскрытия хранилища денег преступники использовали сварочные аппараты или болгарки. Как это произошло в 2013 году в отделении Альфа-Банка на Красном проспекте — неизвестные мужчины вскрыли банкомат, вытащили 3 млн рублей и сбежали. А в прошлом году двое мужчин попытались разломать банкомат и платёжный терминал БИНБАНКа с помощью металлических труб. Гораздо реже, это подтверждают в полиции, банкоматы взрывают с помощью газа или других химических реакций. Одна из самых громких попыток взрыва банкомата произошла в 2015 году в селе Прокудское — преступники пытались взорвать банкомат Сбербанка бытовым газом из баллончиков. Взрыв задел одного из преступников, и подельники, убегая, избавились от пострадавшего сообщника, прострелив ему голову


По словам специалиста по ремонту и обслуживанию банкоматов Константина, 


попытки снять деньги в банкомате с помощью вредоносной программы предпринимались в Новосибирске и раньше, но все они заканчивались неудачей — 


преступников либо что-то отпугивало, либо программа давала сбой. Поэтому эксперты называют взлом банкомата в Ленинском районе с помощью флешки «мини-эволюцией» в сфере банковских краж. 


«Любая защита и способы обойти эту защиту идут по нарастающей, — объясняет начальник отдела производства компании «Вымпел». — Когда простейшие приёмы перестали срабатывать, преступники пошли на изощрения. Потому что, когда взламывают с помощью того же лома, это шум, это время. Преступников находят быстро. Или если банкомат взорвать: банкоматы оснащены специальными кассетами, которые красят деньги при взрыве. И использовать их в дальнейшем невозможно».


Эксперты сходятся во мнении, что совсем скоро банкам придётся пойти в ногу с «умными взломщиками» — они будут вынуждены либо усилить охрану и сигнализацию, либо пойти на дополнительные ограничения доступа к сервисной части банкоматов. 


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