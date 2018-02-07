Ласты вверх

Танец со львом, интервью с моржом и прыжок на 4 метра — НГС побывал на тренировке в дельфинарии

В этом году Центру океанографии и морской биологии «Дельфиния» в Новосибирске исполнится два года — он открылся в августе 2016 года. Тогда основную часть животных в Новосибирск из Крыма с собой привезла главный тренер Дарья Глухова, а других тренеров в её команду искали в том числе и через соцсети. Сейчас в выступлениях участвуют дельфины, белухи, морские львы и моржиха Тика. Есть ещё шесть байкальских нерп, но с ними представления проходят отдельно — они не могут плавать в солёной воде. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ пришли на одну из тренировок, чтобы посмотреть, как морских львов учат танцевать, сколько времени на работе проводят тренеры морских животных, о чём может рассказать моржиха и сколько килограммов рыбы в день съедают дельфины.

Обычно в день у артистов дельфинария две тренировки или два выступления. Во время подготовки животные повторяют старые элементы и часть шоу-программы, а также изучают изучают новые трюки. Тренировки проходят там же, где и представления, — в круглом бассейне перед зрительным залом. Сейчас животные тренируются вместе по видовому признаку — дельфины с дельфинами, морские львы с морскими львами. Поодиночке выходят моржиха Тика и сивуч (северный морской лев) Ляля.





Содержатся животные разных видов тоже отдельно. Из-за разных характеров они могут создавать друг другу неудобства





«Белухи и дельфины отдельно содержатся, у них разный темперамент. Дельфины быстрее, и они не дадут спокойно жить белухам», — привёл пример специалист «Дельфинии» по связям с общественностью Антон Нагорняк.





Но, по словам Дарьи Глуховой, сейчас дельфинарий всё же готовит номер, в котором одновременно будут участвовать разные виды морских млекопитающих. Но на тренировке, которую 6 февраля посмотрели корреспонденты НГС.НОВОСТИ, смешанные номера не репетировали. Тем не менее было несколько других новых элементов, например прыжок дельфина через обруч и танец тренера с морским львом.





Антон Нагорняк подчеркнул, что в тренировочном процессе, который идёт в «Дельфинии», используется только система поощрений. Животных не наказывают. Время от времени артисты проявляют свой характер, и если кто-то не в настроении, то его не заставляют идти на тренировки и не включают в выступления.





На фото тренер держит в руках таргет, до которого белуха должна дотронуться носом





Если морские львы и морж слышат и музыку, и человеческую речь, то белухи и дельфины понимают только бридж-сигнал — свисток. Когда он звучит — для них это знак, что они правильно выполнили элемент. Во время выполнения трюка животные касаются определённой цели, в знак награды их угощают рыбой.





И дельфины, и белухи съедают в среднем около 16 килограммов рыбы, при этом воду они не пьют, вся влага поступает вместе с едой





«Пайка составляется с большим количеством факторов. Она обычно составляет 10–15% от веса тела животного. Плюс она рассчитывается не просто в килограммах. 16 килограммов рыбы — это утрированно сказано: 16 килограммов селёдки или 16 килограммов минтая — это принципиально разные вещи. Это всё равно что человек может съесть 16 килограммов салата или 16 килограммов мяса. Если у дельфинов пять видов рыбы, из которой половина постных видов, таких как корюшка, ставрида, терпуг, то белухи едят красную рыбу, жирную рыбу, селёдку — у них более насыщенная белковая диета», — пояснила Дарья Глухова.







Тренеры, которые сегодня работают в дельфинарии, проходили долгий отбор, а потом специальное обучение в Ялте





«Это довольно фанатичная работа, поэтому требования особые. Когда открыли [вакансию], было довольно много просьб в социальных сетях: "Хотим работать с дельфинами". Буквально десятками валились предложения, мы как раз искали людей. Очень мало кто подошёл. Нужны физические данные — не очень большой вес. От возраста зависит, если есть дети, семья — сложно совмещать. Потому что все время они с одним выходным, находятся на работе с 9 до 9. Специально приходят, чтобы не оставлять своего питомца», — отметил Антон Нагорняк.





Некоторые из тренеров резко поменяли вид деятельности. Например, сейчас в штате есть бывший тренер по тхэквондо и бывший видеограф.





Бывший видеограф Клим Харламов учит танцевать морскую львицу Мэри





Дарья Глухова объяснила, что методике подготовки животного к выступлению в дельфинарии уже много лет. «Сначала животное адаптируется, наблюдается ветеринарными специалистами и тренерским составом. Животное учится есть рыбу, учится узнавать бридж-сигнал, учится касаться таргета любой частью тела. После этого начинается специальная подготовка, которая уже включает те требования, которые предъявляются к данному зверю, будь то дельфинотерапия, будь то контакт с людьми или, например, шоу», — объяснила главный тренер.





У Дарьи 15-летний опыт работы, по её словам, в Новосибирск она приехала из Алушты по приглашению. «Когда я приехала, я привезла сюда животных и одного тренера с собой — Таисию Питерову, мы вместе с ней работали в Алуште. Остальные ребята в тот момент проходили стажировку в Ялте — они местные», — отметила она.





Тренеры не только обучают животных — они заботятся о них, следят за их здоровьем, наблюдают за изменением в их поведении, подготавливают рыбу. Её размораживают каждый день





Дарья заметила, что нельзя наверняка сказать, какое животное более восприимчиво к тренировкам.





«С ними точно также, как с людьми, как с любыми живыми существами: кто-то схватывает на лету, а кому-то нужно время, чтобы что-то понять», — сказала Дарья.





Самая общительная обитательница дельфинария — моржиха Тика. Её научили отвечать на вопросы и демонстрировать некоторые эмоции





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ воспользовались случаем и задали моржихе несколько вопросов. Ответ на последний про наступление весны оказался довольно эмоциональным.









«Очаровательна, прекрасна, стройна, следит за фигурой, очень общительна, эмоциональна и, как любая прима, капризна. Иногда она бывает не очень довольна количеством показов, когда ей нужно выходить на шоу-программы, она может лениться, что-то делать не так быстро, как хотелось бы нам, где-то пококетничать, где-то подольше поплавать», — описала Тику Дарья Глухова.





Моржихе Тике около 8 лет





Сивуч Ляля, по словам тренера Юрия Дубинина, обладает хорошим характером





«Ляля очень покладистая, она, конечно, большая и страшная, но она на самом деле очень хорошая. Я бы даже сказал, контактная. Она больше ищет общения, нежели какой-то попытки надавить или доминировать, она спокойна и лояльна, очень внимательная. Очень интересуется людьми, если проходить мимо неё, она предлагает что-нибудь, игру, провоцирует на контакт с ней», — отметил Юрий Дубинин.





О себе Юрий рассказал, что тренирует морских млекопитающих 7 лет. Первую тренерскую подготовку он получил в армии в Крыму, а после завершения службы решил применить свои навыки в шоу-программах и других работах с животными.





«До дельфинария я много чем занимался, по образованию я судовой электромеханник. Я занимался ремонтом и обслуживанием вертолётов МИ-8, собирал мебель на заводе. Но это всё было до 2011 года. Когда же я понял, что можно научиться ремеслу взаимодействия с животным на таком уровне, что возможно управление поведением, я понял, что мне это интересно. Все звери очень индивидуальны, у них есть свои заскоки, но когда ты к зверю входишь в контакт и он начинает тебе доверять — это прекрасное ощущение», — объяснил Юрий Дубинин.





Дельфины выпрыгивают из воды на 4 метра





«Для того чтобы животные делали прыжковую часть — вы видели, как тренера дельфин выталкивает из воды — на это нужно около двух – двух с половиной лет. Мы с этими задачами справились фактически за год и сейчас стараемся не сдавать оборотов», — подчеркнула Дарья Глухова.





Один из главных критериев для тренеров — это хорошая физическая подготовка и крепкое здоровье. Им не только приходится прыгать вместе с дельфинами, но и проводить много времени в воде, температура которой 22 градуса.





Замеры воды в дельфинарии делают каждый час — дельфинов сложно лечить, если они серьёзно заболеют





Особенность дельфинов в том, что они не могут спать. «У человека есть вегетативная нервная система, которая отвечает за бессознательные действия — дыхание, сердцебиение, давление крови. Если мозг отключается у человека, то человек дышит, сердце бьётся, кровоток идёт. Дельфин же контролирует эти процессы сознательно — может замедлять, ускорять сердцебиение. Поэтому если он уснёт, головной мозг придёт в состоянии покоя, то он не сможет дышать. Поэтому есть нюансы по содержанию: за их здоровьем следят очень тщательно — операцию сделать нельзя, наркоз невозможен», — рассказал Антон Нагорняк.





Есть в «Дельфинии» и более компактные обитатели — байкальские нерпы. Вместе с большими животными они не выступают — не могут плавать в солёной воде. Но иногда выступления проходят в их вольерах.





Байкальские нерпы содержатся в двух бассейнах





Посмотреть на нерп можно во время посещения океанариума — они живут на открытой экспозиции за стеклом





Дарья Глухова добавила, что дельфинарий и сейчас ищет новых тренеров. «Я думала, что только в курортных городах, где я до этого работала, есть нехватка молодых. Так и здесь — люди, конечно, приходят, отзываются на наши объявления о приёме на работу. Но, к сожалению, всё это заканчивается тем, когда ты начинаешь описывать трудовые будни, потому что кроме физической подготовки это ещё и образ жизни. Ребята здесь, включая меня, проводят 6 дней в неделю, больше чем 12–14 часов в сутки. Этим надо болеть, этим надо увлекаться», — заключила главный тренер.





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