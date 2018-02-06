Путин за прилавком (фоторепортаж)

Обзор забавных вещей с изображением президента России — от мыла в форме бюста до часов за 240 тысяч

Футболки с Путиным пользуются популярностью, уверяют продавцы
Футболки с Путиным пользуются популярностью, уверяют продавцы

Жительница Академгородка выпустила мыло в форме бюста президента с разными ароматами и выставила его на продажу — по 500 рублей за кусок. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили узнать, как ещё используют лицо президента в коммерческих целях, и отправились по магазинам и сувенирным лавкам в поисках интересных вещиц, с которыми не стыдно встретить президента, — и узнали, зачем их нужно прятать. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Жительница новосибирского Академгородка Мария Водостоева начала делать мыло своими руками с пятью разными ароматами — черносмородиновое, клубнично-малиновое, конопляное, банановое и антицеллюлитное. Обычное мыло быстро приобрело известность благодаря форме — девушка делает его в форме бюста президента Владимира Путина.


Один мыльный бюст стоит 500 рублей
Один мыльный бюст стоит 500 рублей


В будущем Мария планирует добавить в линейку ароматов ваниль и шоколад, а также ещё одну форму — бюст американского президента Дональда Трампа. Удивившись необычному мылу, корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили поискать, где ещё в Новосибирске используют изображение президента в коммерческих целях.


Президентская матрёшка — внутри Путина поместились Медведев, Ельцин и некоторые главы СССР 
Президентская матрёшка — внутри Путина поместились Медведев, Ельцин и некоторые главы СССР 


Самым популярным сувениром с лицом президента оказалась матрёшка. Такую, например, за 1800 рублей продают в магазине «Прикольные подарки» на Орджоникидзе. Внутри неё бонусом идут главы «поменьше»: Медведев, Ельцин, Горбачёв, а самый маленький — Брежнев. Продавец рассказала, что такие матрёшки частенько восхищают туристов из Китая. 


Блокноты по 250 рублей
Блокноты по 250 рублей


Здесь же продают и стильные чёрно-белые блокноты с пафосными надписями «Mr. President» и «I'm President». Забавно, что на английском языке. Их тоже нещадно скупают иностранные туристы.


Бюсты Путина в переходе от 500 до 700 рублей
Бюсты Путина в переходе от 500 до 700 рублей


В подземном переходе под Красным проспектом можно найти гипсовый бюст президента — он плечом к плечу стоит с Лениным и Петром I. Позади грустят фигурки Сталина. Придумать такому сувениру практическое назначение весьма сложно, да и украшением интерьера бюст не назовёшь — настоящие фанаты Путина заметят искажённые черты лица и слишком большие щёки.


Плакаты от 83 до 105 рублей
Плакаты от 83 до 105 рублей


Портреты Путина в магазинах «Капиталъ» и «Плиний Старший» продаются только как настенные плакаты — к ним стоит прикупить рамку. Покупают их, как рассказали продавцы, регулярно, в основном учителя и руководители компаний — чтобы повесить в кабинете, потому что «им же надо, вроде как». На самой верхней полке одиноко стоит портрет премьер-министра Дмитрия Медведева. «Он как перестал быть президентом, так его никто и не покупает», — вздыхают продавцы.


Футболка за 780 рублей
Футболка за 780 рублей


Стиляги могут приодеться в Путина — в том же подземном переходе под Красным проспектом продают футболки с президентом в крутых очках. Компанию ему вновь составили Ленин со Сталиным на пару. Продавец уверяет, что такие футболки часто покупают в подарок, но размеры пока все есть.


Термостакан за 380 рублей
Термостакан за 380 рублей


Популярными среди молодёжи продавцы считают термокружки и термостаканы с президентским портретом. В Новосибирске можно найти такую с принтом Путина в хоккейной форме и с клюшкой.


Наклейка на авто за 99 рублей
Наклейка на авто за 99 рублей


В ТРК «Ройял Парк», несмотря на обилие бутиков с разными безделушками, в том числе с портретами и карикатурами на Владимира Жириновского, Алексея Навального и Ксению Собчак, найти сувениры с Путиным оказалось непросто — максимум неяркая наклейка на авто. Продавцы признаются, что сувениры с политиками нынче не в моде, даже несмотря на предстоящие выборы. 


Наволочки на декоративные подушки с принтом президента успели раскупить
Наволочки на декоративные подушки с принтом президента успели раскупить


В одном из магазинов постельного белья на Центральном рынке успели раскупить немногочисленные наволочки на декоративные подушки. «Была наволочка, там Путина портрет был. По-моему, купили её. Вот как те висят, где собачки, вот там такой же Путин был», — рассказала продавец и рукой указала в сторону забавного бульдога-аристократа.


Часы с сапфирами за 240 тысяч рублей
Часы с сапфирами за 240 тысяч рублей


В ЦУМе корреспонденты НГС.НОВОСТИ нашли нечто действительно крутое — наградные часы из ограниченной серии с драгоценными камнями и гравировкой «От Президента России Путина В.В. за заслуги перед Отечеством». Стоит такая коробочка с часами как не слишком поддержанная иномарка.


«Сколько стоит? 240 тысяч. Конечно, это не игрушечка. Там сапфиры, там рубины и перламутр тайский... — заверила корреспондентов НГС.НОВОСТИ продавец. — Это Первый Московский часовой завод. Это партия, которая шла на представительские нюансы и плюс на продажу, это ограниченная партия. Покупают. В последний раз месяца три назад брали, купили наши дружественные китайцы. Не только иностранцы покупают. Это у нас с вами денег нет». Рядом с коробочкой на витрине красуется паспорт часов — всё официально.


Паспорт наградных часов
Паспорт наградных часов


Несмотря на то что сувениры с изображением Путина красуются почти на каждом углу, не говоря уже о его портретах, их давно должны были спрятать от глаз. Как объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ юрист Калининской коллегии адвокатов Анджелика Чернявская, даже простые ручки и бюстики в предвыборный период считаются агитацией.


«Изображение всегда формирует какое-то отношение: либо хорошее, либо плохое. Отсюда признаются все карикатуры, портреты, выполненные художественным способом, и фотографии агитационными материалами. Поэтому какой-либо предмет — кружка, ручка и так далее, с портретом кандидата, — в любом случае будут признаны агитационным материалом. Мало того, запрещается, скажем так, коммерческая реклама, соединённая с агитационным материалом, и запрещается продажа этих самых агитационных материалов», — пояснила она со ссылкой на федеральный закон № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав <...>».


Гранёный стакан с портретом президента за 150 рублей
Гранёный стакан с портретом президента за 150 рублей


Юрист добавила, что это правило распространяется на весь период избирательной кампании — с момента объявления о выдвижении, поэтому продавцам стоит спрятать всю сувенирную продукцию с изображением Путина и не продавать, а организации и школы, где висят портреты президента, должны снять их или повесить рядом с ними портреты других кандидатов: «Мы всегда это пресекаем, если видим. Иначе это нарушение базового принципа равенства всех кандидатов».


Все опрошенные корреспондентами НГС.НОВОСТИ продавцы, которые торгуют сувенирами с Путиным, заявили, что убирать товар не собираются. «Это же не агитация, это просто товар», — в голос твердят они. Подобного они не делали и на прошлых выборах в 2012 году.


Анджелика Чернявская добавила, что такие правила применяются только к товарам фабричного производства, поэтому в мыле в форме президентского бюста ничего плохого нет: «Совсем паниковать, я думаю, не нужно. Нужно сначала доказать сходство, это должна быть жалоба в Избирком, Избирком должен вынести решение по жалобе. Потом это решение можно будет оспорить... А тут агитационных целей нет, это всё-таки народное творчество, что тут поделать».


Кстати, в Новосибирск Владимир Путин приедет уже послезавтра, 8 февраля: в конце января врио губернатора Травников лично подтвердил сообщение о визите Владимира Путина в Новосибирск.

Прочтений: 3549
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено