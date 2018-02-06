Путин за прилавком (фоторепортаж)

Обзор забавных вещей с изображением президента России — от мыла в форме бюста до часов за 240 тысяч

Жительница Академгородка выпустила мыло в форме бюста президента с разными ароматами и выставила его на продажу — по 500 рублей за кусок. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили узнать, как ещё используют лицо президента в коммерческих целях, и отправились по магазинам и сувенирным лавкам в поисках интересных вещиц, с которыми не стыдно встретить президента, — и узнали, зачем их нужно прятать. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Жительница новосибирского Академгородка Мария Водостоева начала делать мыло своими руками с пятью разными ароматами — черносмородиновое, клубнично-малиновое, конопляное, банановое и антицеллюлитное. Обычное мыло быстро приобрело известность благодаря форме — девушка делает его в форме бюста президента Владимира Путина.





Один мыльный бюст стоит 500 рублей





В будущем Мария планирует добавить в линейку ароматов ваниль и шоколад, а также ещё одну форму — бюст американского президента Дональда Трампа. Удивившись необычному мылу, корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили поискать, где ещё в Новосибирске используют изображение президента в коммерческих целях.







Президентская матрёшка — внутри Путина поместились Медведев, Ельцин и некоторые главы СССР





Самым популярным сувениром с лицом президента оказалась матрёшка. Такую, например, за 1800 рублей продают в магазине «Прикольные подарки» на Орджоникидзе. Внутри неё бонусом идут главы «поменьше»: Медведев, Ельцин, Горбачёв, а самый маленький — Брежнев. Продавец рассказала, что такие матрёшки частенько восхищают туристов из Китая.





Блокноты по 250 рублей





Здесь же продают и стильные чёрно-белые блокноты с пафосными надписями «Mr. President» и «I'm President». Забавно, что на английском языке. Их тоже нещадно скупают иностранные туристы.





Бюсты Путина в переходе от 500 до 700 рублей





В подземном переходе под Красным проспектом можно найти гипсовый бюст президента — он плечом к плечу стоит с Лениным и Петром I. Позади грустят фигурки Сталина. Придумать такому сувениру практическое назначение весьма сложно, да и украшением интерьера бюст не назовёшь — настоящие фанаты Путина заметят искажённые черты лица и слишком большие щёки.





Плакаты от 83 до 105 рублей





Портреты Путина в магазинах «Капиталъ» и «Плиний Старший» продаются только как настенные плакаты — к ним стоит прикупить рамку. Покупают их, как рассказали продавцы, регулярно, в основном учителя и руководители компаний — чтобы повесить в кабинете, потому что «им же надо, вроде как». На самой верхней полке одиноко стоит портрет премьер-министра Дмитрия Медведева. «Он как перестал быть президентом, так его никто и не покупает», — вздыхают продавцы.







Футболка за 780 рублей





Стиляги могут приодеться в Путина — в том же подземном переходе под Красным проспектом продают футболки с президентом в крутых очках. Компанию ему вновь составили Ленин со Сталиным на пару. Продавец уверяет, что такие футболки часто покупают в подарок, но размеры пока все есть.





Термостакан за 380 рублей





Популярными среди молодёжи продавцы считают термокружки и термостаканы с президентским портретом. В Новосибирске можно найти такую с принтом Путина в хоккейной форме и с клюшкой.





Наклейка на авто за 99 рублей





В ТРК «Ройял Парк», несмотря на обилие бутиков с разными безделушками, в том числе с портретами и карикатурами на Владимира Жириновского, Алексея Навального и Ксению Собчак, найти сувениры с Путиным оказалось непросто — максимум неяркая наклейка на авто. Продавцы признаются, что сувениры с политиками нынче не в моде, даже несмотря на предстоящие выборы.





Наволочки на декоративные подушки с принтом президента успели раскупить





В одном из магазинов постельного белья на Центральном рынке успели раскупить немногочисленные наволочки на декоративные подушки. «Была наволочка, там Путина портрет был. По-моему, купили её. Вот как те висят, где собачки, вот там такой же Путин был», — рассказала продавец и рукой указала в сторону забавного бульдога-аристократа.





Часы с сапфирами за 240 тысяч рублей





В ЦУМе корреспонденты НГС.НОВОСТИ нашли нечто действительно крутое — наградные часы из ограниченной серии с драгоценными камнями и гравировкой «От Президента России Путина В.В. за заслуги перед Отечеством». Стоит такая коробочка с часами как не слишком поддержанная иномарка.





«Сколько стоит? 240 тысяч. Конечно, это не игрушечка. Там сапфиры, там рубины и перламутр тайский... — заверила корреспондентов НГС.НОВОСТИ продавец. — Это Первый Московский часовой завод. Это партия, которая шла на представительские нюансы и плюс на продажу, это ограниченная партия. Покупают. В последний раз месяца три назад брали, купили наши дружественные китайцы. Не только иностранцы покупают. Это у нас с вами денег нет». Рядом с коробочкой на витрине красуется паспорт часов — всё официально.





Паспорт наградных часов





Несмотря на то что сувениры с изображением Путина красуются почти на каждом углу, не говоря уже о его портретах, их давно должны были спрятать от глаз. Как объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ юрист Калининской коллегии адвокатов Анджелика Чернявская, даже простые ручки и бюстики в предвыборный период считаются агитацией.





«Изображение всегда формирует какое-то отношение: либо хорошее, либо плохое. Отсюда признаются все карикатуры, портреты, выполненные художественным способом, и фотографии агитационными материалами. Поэтому какой-либо предмет — кружка, ручка и так далее, с портретом кандидата, — в любом случае будут признаны агитационным материалом. Мало того, запрещается, скажем так, коммерческая реклама, соединённая с агитационным материалом, и запрещается продажа этих самых агитационных материалов», — пояснила она со ссылкой на федеральный закон № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав <...>».





Гранёный стакан с портретом президента за 150 рублей





Юрист добавила, что это правило распространяется на весь период избирательной кампании — с момента объявления о выдвижении, поэтому продавцам стоит спрятать всю сувенирную продукцию с изображением Путина и не продавать, а организации и школы, где висят портреты президента, должны снять их или повесить рядом с ними портреты других кандидатов: «Мы всегда это пресекаем, если видим. Иначе это нарушение базового принципа равенства всех кандидатов».





Все опрошенные корреспондентами НГС.НОВОСТИ продавцы, которые торгуют сувенирами с Путиным, заявили, что убирать товар не собираются. «Это же не агитация, это просто товар», — в голос твердят они. Подобного они не делали и на прошлых выборах в 2012 году.





Анджелика Чернявская добавила, что такие правила применяются только к товарам фабричного производства, поэтому в мыле в форме президентского бюста ничего плохого нет: «Совсем паниковать, я думаю, не нужно. Нужно сначала доказать сходство, это должна быть жалоба в Избирком, Избирком должен вынести решение по жалобе. Потом это решение можно будет оспорить... А тут агитационных целей нет, это всё-таки народное творчество, что тут поделать».





Кстати, в Новосибирск Владимир Путин приедет уже послезавтра, 8 февраля: в конце января врио губернатора Травников лично подтвердил сообщение о визите Владимира Путина в Новосибирск.