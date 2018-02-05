Поезженные машины: самый грозный BMW

Он был флагманом BMW, а теперь стоит как «Лада Калина» — но выглядит по-прежнему на миллионы

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом: флагманский автомобиль баварской компании, самый длинный и самый солидный — седан 7-й серии, а конкретно четвёртого и пятого поколений. Именно этот кузов «семёрки», появившийся у нас в 2001 году в официальной продаже, массово познакомил россиян с новой продукцией BMW и разделил эти машины на до и после рубежных 2000-х. Подробности — далее в обзоре.

Поезженные машины: самый грозный BMW


Старые «семёрки» BMW, третьего и ниже поколений, в Сибири практически неведомы и не представлены на «вторичке». А вот кузов Е65, который в 2001 году с большой помпой презентовали по всей стране, в том числе и в Новосибирске, стал для баварского флагмана знаковым. Ведь даже последнее поколение 7-series базируется все на тех же размерах, очертаниях и геометрии. 


Поезженные машины: самый грозный BMW


По тем временам автомобиль был просто космическим. Увеличенные размеры, длинный стремительный силуэт, новаторский дизайн, мощь, агрессия — даже сейчас ставшие старыми машины смотрятся солидно и угрожающе.



Поезженные машины: самый грозный BMW


Автомобиль предлагался с задними приводом, шестискоростной АКП и бензиновыми моторами объёмом от 3 до 6 литров. 7-series был под завязку напичкан дорогими материалами и высокотехнологичными решениями. Системы снижения бокового крена и регулировки жёсткости амортизаторов, телефония, доводчики дверей, многозонный климат, подрулевой селектор АКП, пневмоподвеска. 



Поезженные машины: самый грозный BMW


И конечно, новейшая система iDrive (монитор, джойстик) — штука, которая свела общение со всеми системами автомобиля в единую систему меню. Главный экран, радио, навигация, климат, настройки — всё это сейчас стало нормой, а тогда было в диковинку.



Поезженные машины: самый грозный BMW


в 2005 году машина пережила рестайлинг — автомобилю подправили фары, «ноздри», задние фонари. В таком виде 7-series смотрится уже почти современно. Слегка была модернизирована моторная гамма. 



Поезженные машины: самый грозный BMW


Пятое поколение появилось в 2008 году. И вроде новый автомобиль, новый кузов F01, но в нём без труда угадывается всё та же геометрия, идеология Е65. К примеру, Mercedes S-class при смене поколений трансформировался до неузнаваемости.



Поезженные машины: самый грозный BMW


В техническом плане 7-series был сильно переработан. Изменилась схема подвески, в ней добавилось множество алюминиевых элементов. Машина оснащалась новыми турбомоторами, новой 8-скоростной АКП, задним или полным приводом. Система автоматического переключения дальнего света, поворотные фары, система ночного видения, Auto Start/Stop, подруливающие задние колеса — всё это BMW 7-series имел уже тогда. С одним рестайлингом это поколение продержалось до 2015 года.



Поезженные машины: самый грозный BMW


Проблемы 7-series, помимо традиционных для «немцев» сбоев электрики, сводятся к выходу из строя различных агрегатов и деталей из-за больших пробегов. Поломка рулевой машинки, отказ «автомата», протечки в системе охлаждения, перегрев двигателя.



Поезженные машины: самый грозный BMW


Стать обладателем «высшего класса», выпущенного в 2001–2004 году, можно буквально за 350 000 рублей — это стартовая планка. Есть варианты за 400–500 тысяч. 


Экземпляры 2005–2007 годов выставлены на «вторичке» за 600 000800 000 рублей. 


Пятое поколение 2008–2011 годов предлагается в широком диапазоне 1 000 000 – 1 400 000 рублей.


Рестайлинговые машины 2012–2014 годов стоят 1 800 000 – 2 500 000 рублей. 



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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