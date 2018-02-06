Нас это убивает

Новосибирскстат подвёл демографические итоги 2017 года — за год в Новосибирской области ушли из жизни более 35 тысяч человек. Каждый второй сибиряк умирает от болезней сердца, многих подкосил рак, ещё несколько сотен попали в ДТП, стали жертвами убийц и алкогольных отравлений. Врачи удивляются ухудшающейся статистике и винят в ней лень и невнимательность самих новосибирцев, а демографы аккуратно говорят о том, что причины — в социально-экономической обстановке в стране, частом стрессе и поколении 90-х. О том, от чего умирают новосибирцы и как продлить себе жизнь, — в материале НГС.НОВОСТИ.

Статистика смертности в последние годы в Новосибирской области непостоянна, но последние шесть лет держится примерно на одном уровне. В 2017 году, как подсчитали специалисты Новосибирскстата, в области умерли 35 781 человек — на 335 меньше, чем в прошлом году, и на 3000 меньше, чем 10 лет назад. При этом рождаемость тоже пошла на спад — в 2017 году родились всего 34 465 человек. Это почти на четыре тысячи человек меньше, чем в 2016-м. Причины тому — в нынешнем социально-экономическом положении страны, считает Ольга Чудаева, демограф, сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.





«Резкое снижение рождаемости, основные причины — это материальные трудности, неуверенность в будущем и жилищные проблемы,





которые, очевидно, завязаны на внутренней экономической и международной обстановке. Люди просто пришли к выводу, что не самое подходящее время сейчас заводить детей, я так думаю. Какие-то меры принимаются, и у них есть эффект, — это запреты на курение, картинки [на сигаретных пачках], алкоголь. Сильно негативно влияет и стресс постоянный, и когда он многие годы держится, он подавляет сильно иммунитет и ухудшения идут по всем болезням», — объяснила демограф и добавила, что средняя продолжительность жизни в Новосибирске — порядка 72 лет.





Наиболее распространённые причины смерти жителей НСО в 2017 году





Смерть от сердечных заболеваний





Чаще всего новосибирцы умирают от болезней системы кровообращения — это абсолютный лидер не только по Новосибирской области, но и по всей стране. От них в в прошлом году скончались 18 159 новосибирцев — это половина всех умерших.





«Самая распространённая болезнь — это гипертония, — говорит ведущий кардиолог клиники «Сердечко» Ирина Арутюнян. — Ею болеют 62% населения земного шара. <...> Инфаркт миокарда — это исход нелеченной гипертонии. Чаще всего [оказываются в группе риска] мужчины — два к одному по отношению к женщинам. Причины одни — это гипертоническая болезнь, табакокурение, стресс, холестерин. Кстати, люди побольше начали обращать внимание на свой уровень холестерина».





Ирина Арутюнян отметила: сегодня врачи поняли, что людей не перевоспитать, навязать им здоровый образ жизни, отказ от курения и спиртных напитков — почти невозможно, и именно поэтому сейчас первым этапом лечения пациентам сразу назначают лекарственные препараты.





Чтобы уберечь себя от сердечных болезней, кардиолог посоветовала купить тонометр и следить за давлением: «Мы привыкли: когда заболеваем, изменяем температуру, но когда болит голова — почему-то рука тянется чаще всего к анальгину и совершенно не думают о том, чтобы померить давление. Часто молодые люди обращаются, и на приёме выясняется, что давление у них повышается». И при первой необходимости — обращаться к врачу.





Смерть от рака





Второе место в структуре причин смертности занимают новообразования. От рака за год в НСО умерли 5752 новосибирца — на 117 больше, чем в 2016-м. Почти всем из них диагностировали злокачественные опухоли,





причём мужчинам чаще всего — рак лёгкого, а женщинам — рак молочной железы, рассказал НГС.НОВОСТИ главный онколог области Владимир Войцицкий.







«К сожалению, много ещё запущенных ситуаций по раку ротовой полости, и эта запущенность высока, до 80% порой доходит. Проблема большая ещё — рак поджелудочной железы. Он плохо диагностируется и почти никак не лечится, — добавил он. — Уровень смертности по новообразованиям примерно на одном уровне держится, если за все годы посмотреть. Эти показатели стабильны, но мы лучше стали выявлять первые и вторые стадии [болезни], а это лечится и люди даже выздоравливают. Плюс новые методы в онкологии помогают. <…> Плюс диспансеризация, и там выявляются раки. Конечно, и люди сами стали обращаться чаще», — объяснил он.







Мужчины чаще всего умирают от рака лёгкого, а женщины — от рака молочной железы

Владимир Войцицкий добавил, что в некоторых случаях обезопасить себя от рака почти невозможно. Главное — не лениться, вовремя обращаться к специалистам и проходить диспансеризацию.







Смерть от внешних причин





Третья по распространённости причина смерти в Новосибирской области — это внешние причины. Более 2550 новосибирцев расстались с жизнью самостоятельно, стали жертвами убийств, случайно отравились алкоголем или утонули, причём последние два показателя начали расти.







По словам Ольги Чудаевой, смертность от внешних причин за последние 10 лет сильно снизилась.





Причиной тому политика государства. «Может быть, широкие массы этого и не чувствуют, но программы по борьбе с курением и ЕГАИС — по борьбе с алкоголем, который неофициальный, — это работает», — привела она пример. Кроме того, возрастающий уровень автомобилизации тоже оказывает позитивное влияние на статистику — люди стали меньше выпивать, потому что «за рулём».





Несмотря на это, население Новосибирска и области растёт с каждым днём — пока негативные демографические тенденции компенсируются миграционным приростом, в основном из стран Средней Азии, но это, по словам Ольги Чудаевой, не выход. «Должен быть именно естественный прирост, держаться хотя бы в районе нуля — это уже будет большим достижением, особенно когда у нас возрастная структура нехорошая. И эти 90-е годы (демографическая яма в России. — К.Ш.) нам ещё долго будут аукаться, и не только в демографии. Я считаю, [положительная демография] — это один из важнейших показателей благополучия населения», — объяснила Ольга Чудаева и добавила, что вся политика государства так или иначе направлена на сбережение нации.





Ранее демографы предрекли Новосибирской области затяжную убыль населения — умирать новосибирцы, по их прогнозам, будут чаще. Сейчас в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 90-х годов, тогда как в старший возраст вошли люди, родившиеся в послевоенный всплеск рождаемости.