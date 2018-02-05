«Государство — не очень эффективный собственник»

Стоит ли бросить всё и вложиться в биткоин, не пора ли перестать России финансировать американское правительство, почему покупатель ипотечной квартиры платит банку больше, чем она стоит? Эти и другие наивные вопросы большинство из нас слышали не раз. Некоторые из них даже без тени юмора задают серьёзные (вроде бы) политики. Обозреватель НГС.БИЗНЕС решил получить, наконец, ответы и задал макроаналитику Райффайзенбанка Станиславу Мурашову самые популярные вопросы об экономике и деньгах, которые задают читатели НГС на форуме и в комментариях. Подробнее — в нашем материале.

Станислав Мурашов ответил на самые популярные заблуждения об экономике





Справка: По данным Forbes.ru, более 6 лет работает в области макроэкономических исследований. До прихода в Райффайзенбанк в 2016 г. работал в ПАО «Росбанк», департаменте денежно-кредитной политики Банка России и Минэкономразвития РФ. Окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и Российскую экономическую школу





Начнем с самой горячей темы. Название «биткоин» сегодня не слышал только глухой. Стоимость криптовалют за последний год стремительно выросла. Стоит ли собрать все накопления, продать квартиру и вложиться в этот перспективный актив?







Первоначально криптовалюты создавались как расчётный инструмент. Однако сейчас фактически они, действительно, превратились в своего рода рискованный актив: криптовалюту покупают не для того, чтобы оплатить ей покупки, а в надежде получить доход от роста курса.





Однако сложность здесь в том, что нет возможности проанализировать развитие этого рынка. При инвестициях в акции, валюту и т.д. человек может познакомиться с отчётностью, макроэкономическими показателями и принять какое-то обоснованное хотя бы на чём-то решение. А в криптовалютах ничего этого нет.





Даже на привычных рынках существует много способов манипулирования ценами. Самый простой — когда несколько игроков покупают и продают друг другу какие-то акции или другие фондовые инструменты по всё более и более высокой цене. Притока новых средств не происходит, но формально курс растёт.





Однако, в реальности за этим ростом не стоит ничего: ни прибыли компаний, ни реальных инвестиций в неё, ни материальных активов.







Я слышал уже не одну историю, как люди брали все свои накопления, продавали квартиру и покупали биткоины. И то, что вокруг криптовалют наблюдается некий ажиотаж, — понятно. Непонятно, каков объём этих операций, какие реально суммы инвестированы уже в этот рынок. А значит, делать какие-то обоснованные прогнозы невозможно. И любые вложения в криптовалюты сейчас — по сути, игра. Можно много выиграть, а можно всё потерять.







Все мы слышим о государственных фондах, в которых сконцентрированы огромные суммы. Зачем государство копит деньги, а не инвестирует в собственную экономику?







Резервы, которые создаёт государство, нужны для того, чтобы иметь возможность смягчить последствия кризиса, если ситуация на рынке изменится. Для российской экономики, например, это падение цены на энергоносители. У нас страна подвержена шокам и должна быть к ним готова. Но, конечно, это не значит, что все «лишние» деньги нужно копить. Вопрос в том, как и на что их потратить.







Можно, конечно, просто раздать их населению в виде зарплат бюджетникам, пособий и прочих выплат. Это, конечно, положительно скажется на торговле, услугах, строительстве и так далее,





поскольку люди смогут больше потратить. Но в конечном итоге это будет примерно то же самое, как если бы человек, который стал зарабатывать больше, все свои дополнительные доходы пустил бы просто «на жизнь» — стал ходить в рестораны, покупать дорогую одежду и так далее. Понятно, что если эти дополнительные доходы кончатся, то вам придётся вернуться к обычному стилю жизни, это будет болезненно.





Более правильный способ — это вложения в инфраструктуру, в технологии. Тогда экономика в целом будет более эффективна. Но проблема в том, что в России больше 70% экономики государственная. А практика показывает, что государство — не очень эффективный собственник.





Более того. Увеличивая государственные расходы, мы не даём развиваться частному бизнесу: государство фактически вытесняет его из сфер, которые могли бы быть частными. Кроме того, значительное присутствие государства в экономике плохо влияет на стиль мышления людей в целом, поскольку все ждут помощи от государства. Обычные граждане ждут, что правительство повысит им зарплату, а бизнес надеется на какие-то субсидии.





Ну ладно. С накоплениями понятно. Но почему правительство копит деньги, покупая американские государственный облигации, то есть, по сути, финансируя американскую экономику?







А в чём может правительство копить деньги? В России есть, конечно, собственные государственные обязательства — Облигации федерального займа (ОФЗ). Но покупка Центробанком ОФЗ фактически является необеспеченной эмиссией денег и широко не практикуется. Потому что если бы это можно было делать, то это означало бы, что государство финансирует собственные расходы за счёт печатного станка. И кончится всё это очень плохо, как это уже было в 1998 году, когда Россия не смогла расплатиться по своим бумагам, — ГКО и рубль рухнул относительно доллара (евро тогда ещё не было) почти в три раза за очень короткий период.





ЦБ покупает иностранные активы для того, чтобы сократить риски, связанные с внешними воздействиями. Если вы держите все резервы в рублях, то в случае снижения курса рубля будет падать и размер резервов.





Если же ваши накопления в долларах или евро, и эти валюты относительно рубля растут, то получается, что и ваши накопления (в рублях) тоже увеличились. И вы больше можете потратить внутри страны.







Но ЦБ держит резервы не только в долларах. Он держит их также в евро, в юанях и других валютах, в американских и европейских ценных бумагах, в золоте. Американскому правительству в этом смысле проще. Эта страна сама печатает деньги, в которых занимает. Но делать она это может только потому, что США — до сих пор самая крупная финансовая система мира, и правительства других стран готовы покупать американские облигации.





Есть ещё одно популярное в народе рационализаторское предложение: продавать нефть и газ за рубли. Почему бы нам не поддержать экономику таким образом?







Потому что во всём мире их покупают за доллары. Разумеется, мы можем выставлять счета конкретным покупателям в рублях, но это всё равно будет цена, которая сейчас сложилась на рынке в долларах, просто переведённая в рубли по сложившемуся курсу. При этом если мы говорим о каких-то прямых контрактах, то они заключаются на достаточно протяжённый срок. И вот представьте, что вы написали в контракте цену в рублях. А рубль завтра взял и упал. И кто от этого выиграет?







Все эти разговоры теоретически имели бы смысл, если бы Россия была основным поставщиком нефти и газа, а поэтому могла бы устанавливать их цену по своему желанию.





Но тогда бы вряд ли нам был бы выгоден плавающий курс рубля, так как импорт всё равно был бы в долларах. Скорее всего, в этом случае стране было бы выгодно иметь фиксированный курс рубля, привязанный к доллару (как, например, саудовский риял). А в этом случае уже не важно, в чём вести расчёты — в рублях или долларах.







Почему наше правительство не может сделать низкие ипотечные проценты? Ведь все крупнейшие банки государственные, львиная доля экономики государственная, даже в Думе нет никакого противодействия правительственным инициативам.







Во-первых, нужно напомнить, что и ставки депозитов в России существенно выше. Есть целый ряд стран, в которых банки уже не платят проценты вкладчику, а берут с него деньги за то, что хранят его накопления.







У нас ставки депозитов и кредитов отталкиваются от ключевой ставки, которую устанавливает ЦБ. Чисто теоретически можно было бы эту ставку опустить. Но тогда не только депозиты с кредитами станут дешёвыми, но и рубль тоже серьёзно подешевеет. Потому что инвесторов (и иностранных, и российских — тех, что могут вкладываться в иностранные активы) держит в рублёвой зоне только достаточно высокий уровень доходности. Доходности, которая перекрывает риски, возникающие при вложениях в российские активы.





И если завтра ставку резко опустить, то очень скоро из российской экономики будет выведена значительная часть активов.







Но, даже если каким-то образом правительство сможет добиться ключевой ставки такой же, как в США, ставки по ипотеке всё равно не будут такими же, как в Америке. Потому что кроме цены денег на рынке в целом банк должен учитывать и риски, связанные с конкретным активом. Объёмы операций с недвижимостью на более развитых рынках будут гораздо больше — значит, купленную по ипотеке квартиру можно будет быстрее продать. В России ликвидность рынка недвижимости значительно ниже — значит, банк, который получил квартиру в качестве залога, не сможет быстро реализовать её за ту цену, за которую её покупали. И он вынужден включать эти риски в стоимость ипотеки.







Единственный реальный механизм — это субсидирование ипотеки. И так отчасти уже было сделано. Но для подобных программ нужны значительные финансовые ресурсы. И далеко не все они уйдут покупателям на самом деле. Поскольку любое оживление рынка продавцы квартир стремятся использовать для того, чтобы получить более высокую прибыль.







Стоит ли покупать квартиру для сохранения накоплений?







С чисто рациональной точки зрения это не имеет смысла. Во-первых, никто вам не гарантирует, что та цена, по которой вы её продадите, будет выше той цены, по которой купили. Во-вторых, квартиру в принципе нужно ещё продать — это достаточно крупный «лот», который может ждать покупателя (на тех условиях, которые устроят продавца) месяцами. Что же касается доходов от сдачи в аренду, то они могут быть даже ниже, чем обычный депозит от той же самой суммы, которая будет просто положена в банк. Преимущество недвижимости как инструмента сбережений, скорее, лежит в сфере психологии. Потому что если человек не верит банкам, не верит государству, то единственным надёжным активом оказывается квартира.







Конечно, и здесь можно зарабатывать. Например, если вы купили жильё на нулевом цикле (и дом достроили), то квартира в уже сданном доме будет стоить дороже. Но это уже род предпринимательской деятельности, а не сбережений. Потому что вы ведь можете остаться ни с чем вообще.







Так что делать с накоплениями в таком случае?







Если мы собираемся тратить в рублях, то проще всего открыть депозит в рублях. При этом если это небольшие суммы, то можно отнести деньги в банки, которые, возможно, выглядят не так надёжно, как Сбербанк, но дают большие проценты. Потому что в любом случае эти вклады застрахованы в АСВ и деньги по ним будут выплачены. Доходность всё равно выше инфляции, а риск нулевой.







Валютный депозит я бы не рассматривал, если только вы не разбираетесь в валютном рынке. Потому что всегда с рынком что-то может случиться и колебания рынка приведут к тому, что человек потеряет часть денег.







Что касается более интересных способов, то самой лучшей альтернативой банковскому депозиту остается ОФЗ. Единственная сложность здесь — вам нужен будет брокерский счет и необходимый минимум знаний по рынку облигаций. Доходность больше 7%. Комиссия небольшая, потому что рынок ликвидный и за операции деньги берутся небольшие.







Доходность этих бумаг выше, чем большинство депозитов банков, номинал её 1000 рублей, то есть купить её может любой человек, это не евробонды, где минимальная стоимость покупки нередко измеряется в сотнях тысяч рублей. Риск также минимален. То есть, даже если предположить, что государство объявит дефолт по своим обязательствам, то и банковские депозиты не спасут, поскольку денег на выплаты по ним в случае разорения банков просто не будет. Да и недвижимость в случае такого катастрофического кризиса вряд ли подорожает.







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