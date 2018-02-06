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Весь мир под ногами

Сибиряки забрались на вершину Гималаев — они показали читателям НГС фото, от которых захватывает дух

Весь мир под ногами

Побывать в горах и посмотреть на мир с высоты нескольких тысяч метров — мечта многих, пусть часто и несбыточная. Для похода в горы нужны подготовка, терпение и готовность к любым непредвиденным обстоятельствам. Но никакие трудности не удержали дома новосибирских альпинистов клуба «Вертикаль»: за год они покорили десятки вершин и показали самые красивые фотографии из последних путешествий — они побывали в Гималаях, забрались на вершины в Киргизии и исследовали российские горы.


Весь мир под ногами


Восхождение на вершины гор — одновременно опасное и захватывающее приключение, оно требует хорошей физической подготовки и силы духа. Но стоит один раз подняться на вершину, хочется снова и снова отправиться в горы. Новосибирские альпинисты клуба «Вертикаль» ежегодно путешествуют по всевозможным прекрасным и труднодоступным местам. Одно из самых запоминающихся путешествий прошлого года — это тур в Гималаи, высочайшую горную систему планеты. Здесь с каждой вершиной связано много легенд: например, местные жители верят, что гора Мачапучаре высотой 6998 метров — это дом могущественного бога Шивы. Однако у этого величественного шеститысячника есть и более прозаичное название — зачастую его называют просто «Рыбий хвост».


Весь мир под ногами


Лучшее время для похода в Гималаи — это весна или осень. Наше лето — там межсезонье с сильными дождями. В 2017 году альпинисты отправились в Непал в конце марта и вернулись в апреле. 


Весь мир под ногами


Но добраться до Гималаев не так-то просто — сперва необходимо долететь до столицы Непала Катманду. «Точка входа в Непал — Катманду. Прилетаешь и оттуда пешком, на автобусе либо на местном самолёте добираешься к началу маршрута...


Весь мир под ногами


Маленький самолётик, как маршрутка, десятиместный, он очень зависим от погоды. Когда мы спустились и у нас были билеты, а погода нелётная, — весь день на чемоданах. Там где-то десять авиакомпаний, у одних прилетел самолёт, у других нет. И никто билеты не поменяет, просидели там пару дней, а нам уже надо было из Катманду вылетать», — рассказывает руководитель «Вертикали» Владимир Нефёдов.


Весь мир под ногами


Кроме дивных пейзажей Гималаи поражают туристов культурой в местных населённых пунктах, где всё совсем иначе, чем в привычных городах. Здесь посреди гор встречаются удивительные постройки, так, одна из достопримечательностей Непала — буддийская ступа, которая особенно красива на фоне горы Ама-Даблам. 


Весь мир под ногами


Непальцы живут за счёт туристического бизнеса — туда регулярно слетаются туристы со всего мира. Кто-то даже переезжает сюда, чтобы открыть хостелы и гостиницы. Местные уже привыкли к такому наплыву иностранцев, даже дети не обращают внимания на любопытных туристов с камерами.


«Гималаи интересны тем, что помимо технических сложностей добавляется колорит местных поселений. Это другая цивилизация, другие люди. В большинстве треков по Непалу достаточно высок уровень, куда доходит цивилизация, — есть деревни, которые расположены на 4,5 тысячи метров. Взять тот же наш Алтай, там дальше 800 метров никто не живёт — только охотники на лошадях могут кататься, но не чтоб люди жили», — объясняет Владимир.


Весь мир под ногами


Гималаи — удивительный район, где, пройдя всего несколько сотен метров, можно попасть из одного климата в другой. «Внизу зелёные джунгли с бегающими мартышками, а выше — меньше зелёного, больше серого, даже что-то от тундры добавляется. Местами степные пейзажи, а с высотой остаётся лишь кустарник, деревьев нет, а потом появляется снег», — описывает ландшафты Непала Владимир.


Весь мир под ногами


В начале маршрута тепло и солнечно, вокруг цветут экзотические цветы, но отсюда уже видны снежные и ледяные глыбы многотысячных вершин.


Весь мир под ногами


В Гималаях нет никакой техники, домашний скот здесь главный помощник. Миролюбивые яки пасутся прямо на горных склонах — в горах они незаменимый транспорт, без них не было бы никаких экспедиций. «Начиная с 2800 метров, как самолёт приземляется в Луклу, транспорта нет никакого — ни машин, ни мопедов совершенно. Чем выше, тем дороже продукты, питание. В базовом лагере Эвереста всё носится на яках. Например, газовый баллон — он очень тяжёлый, человеку его трудно нести. Ходят яки повсеместно, они настолько дружелюбные, но кажутся диковатыми. Людей они обходят, но не уступят дорогу», — делится впечатлениями участница экспедиции Мария Чернявская.


Весь мир под ногами


Животных здесь много — чуть ниже Намче-Базар сибиряки встретили целое стойбище местных лошадей.


Весь мир под ногами


На фото высокогорный перевал Конгма-ла (5535 метров), а справа Лхоцзе — четвёртый по высоте восьмитысячник в мире. Этот великан высотой всего каких-то 8516 метров, самая большая гора в мире Эверест выше его на 332 метра.


Весь мир под ногами


В ясную погоду у горы Ама-Даблам можно разглядеть две вершины: высота главного пика — 6814 метров, а нижнего — только 5563 метра.


Весь мир под ногами


Однако горы тоже бывают капризны и показываются из-за облаков буквально на мгновение.


Весь мир под ногами


Новый год альпинисты встретили в Киргизии, горы там начинаются буквально в 40 километрах от Бишкека. В Киргизии альпинисты совершили около 40 восхождений на семь вершин.


«Ала-Арча славится хорошим льдом — настоящий, плотный, сложный. Сюда приезжают преодолевать себя, альпинизм — это всё-таки спорт. Максимальная ночёвка здесь была на пике Учитель — самая высокая в Советском Союзе точка 1Б. Категория сложности маршрута даётся за протяжённость, характер рельефа и саму высоту. Сам Учитель в высоту 4512 метров, выше, чем Белуха на Алтае. Путь достаточно простой, как по тропе идёшь, но за счёт высоты маршрут немного не дотягивает до 2А, — рассказывает Нефёдов. — Визитная карточка района — пик Свободной Кореи, туда нет простых путей подъёма. Большинство маршрутов скальные и комбинированные, но есть два ледовых. Крутизна склона порядка 80 градусов».


Весь мир под ногами


За вершинами не обязательно отправляться далеко за границу — одно из самых популярных и доступных мест для альпинистов — парк Ергаки в Красноярском крае.


«Ергаки невысокий район, малые горы. Высота в среднем около 2000–2200 метров. Высшая точка района — пик Звёздный», — говорит Владимир. Но даже с такой высоты открываются захватывающие дух виды — озёра внизу кажутся крошечными.


Весь мир под ногами


Кажется, что вершины в парке Ергаки упираются прямо в небо — отправляться туда лучше во второй половине июня, в самом начале лета в горах ещё может лежать снег.


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