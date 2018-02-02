Романтики со станции Сеятель: подробности бегства трёх бердских школьников

Их искали три дня — податься в бега школьница уговаривала весь класс

Дети сбежали утром 31 января
Дети сбежали утром 31 января

Три дня полиция и волонтёры искали сбежавших школьников: Руслана Кузнецова, Елену Ершову и Ирину Королюк (Комиссарову). Дети сбежали со второго урока из школы в Бердске 31 января, и только сегодня, 2 февраля, полиция задержала подростков на станции Сеятель в Новосибирске. Родители школьников считают, что побег полностью спланировала пятиклассница Ирина, которую в школе называют «беглянкой», — девочка уговаривала всех одноклассников сбежать с ней в Новосибирск или Искитим, но согласился только Руслан: взрослые считают, что мальчик отнёсся к бегству как к романтическому приключению. Ещё одна девочка решила уйти за компанию — она уже убегала из дома вместе с Ириной из-за нехватки материнской любви, считает её отец. Подробности побега и возвращения домой бердских школьников — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Поиски Руслана Кузнецова, Елены Ершовой и Ирины Королюк (Комиссаровой) шли три дня. В первый день детей искали полицейские и родители, на второй день к поискам подключились волонтёры. В обед 2 февраля руководитель новосибирской ячейки отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин рассказал НГС.НОВОСТИ, что дети нашлись в Академгородке


Позже в полиции уточнили, что школьников обнаружили на железнодорожной станции Сеятель. «Сейчас с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних бердской полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Пока неизвестно, как школьники оказались на железнодорожной станции и чем они занимались эти три дня, — родители детей пообещали рассказать об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ позже, когда заберут подростков домой и поговорят с ними в спокойной обстановке.


Ранее родители беглецов рассказали, что это не первый побег детей — 29 января Ира уже сбегала из дома вдвоём с Леной. «Ира давно бегает, дочь с ней была знакома, они никогда не были подругами, — объяснил отец Елены Илья Ершов. — Списались "ВКонтакте", с утра пропали. Мы с бабушкой Иры сразу же написали заявление [в полицию] и совместными усилиями нашли — в двенадцать вечера привезли их домой».


Ирину в школе называют «беглянкой», впрочем, про склонность девочки к побегам говорит и бабушка Ирины Надежда Иванова. «Девочка умная, негрубая, дома не грубит. Я не знаю, что пошло не так, что ей опять захотелось побегать... Я не знаю, как к ней подходить», — признаётся Надежда Леонидовна.


По словам Ивановой, именно из-за побегов она забрала внучку из Якутии и привезла её в Бердск — так посоветовали представители органов опеки, посчитав, что на родине на ребёнка плохо влияет компания. «Забрала, и всё было замечательно почти год. Всё было хорошо, мы закончили первую четверть на четыре и пять», — объясняет Надежда Леонидовна.


А в декабре девочку как подменили — она опять начала убегать из дома. Из-за этого, считает бабушка, внучка закончила четверть с двумя тройками.


Женщина вспоминает, как 29 января внучка опять убежала — когда её привели, она «была без учебников, без телефона, без всего». Бабушка решила водить ребёнка в школу сама и ждать её все уроки. «Тогда [31 января] я привела её сама. Ушла домой попить таблетки. Думала, после уроков приду. Только до дома дошла, она уже сбежала. Ещё и мальчика прихватила из своего класса».


Родители беглецов разговаривали с одноклассниками и приятелями детей — оказалось, что Елена подбивала сбежать почти весь класс. Куда и зачем — точно неизвестно. Одни школьники говорили про Искитим, другие называли Новосибирск. «Девочке не хватает матери. У неё в мечтах убежать к своей маме, — считает Илья Ершов. — Моя Лена тоже подруга по несчастью, её мать тоже лишена родительских прав, я её воспитываю. Мальчика взяли просто для компании, уговорили на какую-то романтику».


По словам родителей, Руслан, которого «взяли для компании», — спокойный и послушный ребёнок, который никогда раньше не сбегал. В школе предполагают, что мальчик просто поддался на уговоры одноклассницы и отнёсся к побегу как к интересному приключению.


Взрослые поясняют, что денег у детей с собой не было, сотовых телефонов тоже. «У нас у ребёнка телефон дома, потому что они [школьники] не учатся, а сидят в интернете, — рассказала мама Руслана Надежда Кузнецова. — И мы ему не даём телефон. Мы живём возле школы... Он у нас ушёл в тоненькой ветровочке и школьных брюках». По словам Ивановой, телефон был только у Ирины, но он куда-то исчез. «Я через детей слышал такую информацию, что они могли заложить телефон, чтобы были деньги на проезд. Но не знаю, правда ли это», — объясняет Ершов.


В полиции говорят, что с несовершеннолетними, которые склонны неоднократно убегать из дома, в обязательном порядке работают сотрудники ПДН. С семьями таких детей проводят профилактическую работу, которая включает в себя беседы с родителями и проверки по месту жительства. В большинстве случаев детей, склонных к бродяжничеству, ставят на учёт.


Семейный психолог Лариса Свиридова считает, что ребёнок бежит обычно из негативной ситуации: это происходит либо от отчаяния, либо подросток надеется найти для себя что-то лучшее.


«Иная ситуация с групповым бегством, — поясняет эксперт. — Подростки, ранняя ли это подростковость или в самом расцвете, не важно.


Тут может сказаться азарт, тяга к приключениям. Взрослые не важны, не интересны. Даже любимые родители».


Родителям, которые столкнулись с тем, что их ребёнок склонен к побегу из дома, следует вести себя осторожно и обдумывать свои действия и слова. «Взрослый человек, у которого убегает ребёнок, очень сильно пугается. За страхом идёт злость, она закрывает этот страх, — продолжает Свиридова. — И когда ребёнка нашли, родители ругаются. Это нарушает связь между родителем и ребёнком. Взрослым сначала надо успокоиться. И в спокойном состоянии поговорить с ребёнком. Изучить саму ситуацию, что ребёнок расскажет». При этом, подчёркивает эксперт, важно разобраться в себе — дети обычно зеркалят поведение взрослых, и если ребёнок убегает из дома, значит, в семье есть какие-то проблемы.


«Есть хорошие психологи, социальные работники, — уверена Лариса Свиридова. — Если вы чувствуете себя беспомощным в этой ситуации, надо идти за помощью и за поддержкой к специалистам».


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