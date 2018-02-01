Постоять за сына

Новосибирцы встали в ночные очереди у школ: в городе столько детей, что им не хватает мест за партой

Новосибирские школы начали принимать заявления на поступление в первый класс. Ближайшие пять месяцев записывать будут только по месту регистрации — желающим устроить ребёнка в другую школу придётся ждать до июля. Но из-за нехватки мест в густонаселённых районах даже прописка — не гарантия поступления. Для подстраховки одни родители создали свои списки на поступление и караулят конкурентов днями и ночами у ворот школ, другие решили записаться на портале «Госуслуги», но столкнулись со сбоями и путаницей, рискуя оставить своего ребёнка без знаний. О том, что происходило у школ Новосибирска после полуночи 1 февраля и хватит ли места всем, — в материале НГС.НОВОСТИ.

Официально школы Новосибирска начали принимать заявления на поступление в первый класс 1 февраля с 00:00. Родителям будущих первоклассников предлагают отнести документы прямо в школу или оставить заявку на портале «Госуслуги». Но и там и там сибиряки столкнулись с проблемами, которые вынудили их устраивать ночные дежурства у школ.







Родители организовали ночные дежурства у гимназии № 3 — около 2:00 дежурными были две мамы





Одна из таких школ — № 199 на МЖК «Восточный». У её ворот корреспонденты НГС.НОВОСТИ заметили семерых родителей около полуночи. Они стояли на холоде и с любопытством разглядывали подъезжающие на запись машины.







«Мы добровольно решили записаться. Родители подъезжают, записываются. Пропускаем по списку, чтобы всё культурно было», — объясняют собравшиеся. Их перебивает только что подоспевшая девушка — она стала 124-й в очереди. Список инициативные родители заполняют с утра 31 января. «Конечно, надо было давно построить рядом новую школу. Решения вопроса нету — из года в год одно и то же.





В прошлом году видели, что сюда стояла очередь огромная. Что-то изменилось за год? Мы думаем, и в следующем году будет то же самое», — сетуют они.





Подобную очередь организовали и у ворот гимназии № 3 в Академгородке. Здесь корреспонденты НГС.НОВОСТИ встретили припаркованную иномарку, на заднем стекле которой висело объявление: «Поступление в 1 класс. Очередь тут». Внутри оказались две девушки с таким же списком.





Родители меняются каждые два часа, и так весь день и всю ночь





«Записалось очень много. Мы уже третий день дежурим, каждые два часа меняемся, — вот такая смешная система, да?





На данный момент уже 78 человек записалось. <…> А как по-другому? Школа маленькая, а район постоянно увеличивается, детки появляются. Все хотят попасть в хорошую школу, тем более здесь у всех прописка, а классов не хватает. Когда [улица] Коптюга застраивалась, говорили, что здесь будут добавлять пристройку, в итоге — пока ничего», — говорят они.







По словам родителей, подобные списки с дежурствами помогают им застраховаться на случай, если свободных мест им не хватит. Среди родителей, которые приехали ночью к школам, оказались и те, кто ночью столкнулся со сбоем портала «Госуслуги»: несмотря на то что его протестировали на нагрузку перед наплывом посетителей, система дала сбой. По словам новосибирцев, она не давала выбрать нужный класс или нужный учебный год.







Портал «Госуслуги» не давал родителям из Новосибирска выбрать нужный класс





В департаменте образования подтвердили жалобы на сбои портала в определённый промежуток времени, но отметили, что их было немного.







«Как только такие звонки появлялись, мы тоже пытались позвонить в учреждения, узнать, так это или нет, ведётся ли запись, — рассказала Елена Кащенко, заместитель начальника департамента образования мэрии. — С чем это может быть связано, я не отвечу, это не компетенция департамента образования. Записываться через "Госуслуги" возможно так же, как и прийти лично, и сегодняшний день не единственный, когда это можно сделать».







Директор лицея № 9 на Челюскинском жилмассиве Георгий Филимонов добавил, что помимо прочего портал позволял родителям записать ребёнка, не указывая домашний адрес, то есть в любую школу в городе, что вызвало большую путаницу. Несмотря на неё, за день в первый класс лицея записали 20 человек — это дети с подтверждённой пропиской.







По словам Елены Кащенко, среди школ с наибольшим ажиотажем в этом году — школы № 199, 195. Обе на МЖК «Восточный».





«Мы постарались заранее объяснить родителям, что мы постарались учесть всё то, что было в прошлом году, более тщательно постарались рассмотреть микроучастки, какие-то изменить участки, понимая, что в этой школе открыть больше классов не получится. <…> Если учитывать прошлый год — часть родителей пришли как раз те, которые по микроучастку не закреплены за территорией. Они по большей части находились в этих очередях. Я думаю, что они, наверное, перестраховывались», — говорит она.





В лицее № 9 на 16:00 зарегистрировали 20 новых первоклассников





Чтобы гарантировать родителям поступление, некоторые школы открылись раньше обычного. Так сделали в школе № 199. Как рассказал НГС.НОВОСТИ её директор Александр Воротников, он пришёл в школу около 6:00, и у дверей уже стояли несколько родителей. К 11:00 очередей уже не было — родители «приходили по одному-двое». «У нас ещё со дня стал собираться весь народ, и ближе к восьми вечера, когда я уходил, я подошёл к родителям — их там было человек семь — и сказал им: "Уважаемые родители, поверьте мне, я сделал так, что завтра у нас пять человек будут принимать. Вы бы зашли в кабинеты посидели. Рассчитайтесь и подходите к 7:00"», — пояснил он и добавил, что в тот день не было ни давки, ни какой-то агрессии, как это было раньше. К 16:00 записали 176 человек, большинство из них — через «Госуслуги».





Александр Воротников добавил, что помимо того, чтобы записаться в конкретную школу, родители пытаются попасть к определённым учителям, которые когда-то учили их.





По нормам в одном классе может быть не больше 30 человек. Чтобы вместить всех, школы открывают несколько классов сразу. Например,





в школе № 211 в новом году готовятся открыть 10 первых классов — это городской рекорд.





По прогнозу мэрии, в новом учебном году в первый класс пойдут как минимум 21,5 тысячи детей — на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. По данным на 12:00 1 февраля, в школы записали чуть больше тысячи детей.







Записать ребёнка в школу на своём микроучастке можно будет до 30 июня. С 1 июля до 5 сентября будут записывать в школы на других микроучастках, но лишь при наличии свободных мест. «Большинство родителей сначала записывают детей по микроучастку, изучают возможности учреждения, пользуются общением друг с другом, узнают, где есть свободные места, и 1 июля они имеют право прийти в любое образовательное учреждение, узнать, есть ли там свободные места или нет, и подать документы туда», — объяснила Елена Кащенко. Приказы школы выдают в течение семи дней.







В департаменте образования уверяют, что в этом году мест хватит для всех будущих первоклассников — детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. «Если вдруг возникнет так, что в данном образовательном учреждении, в которое родители хотели бы, чтобы ребёнок ходил, не окажется свободных мест, то районные отделы образования предложат родителям выбор из образовательных учреждений, где свободные места есть», — заверила Елена Кащенко.





Отчасти решить проблему с нехваткой мест должны новые школы. Как сообщили в мэрии, в 2018 году планируют открыть школу № 37 на Владимировском спуске (на 220 мест), пристройку к школе № 82 на Гоголя (472 места), а также на улицах Титова (1100 мест) и Первомайской (1250 мест). В 2019 году, по планам чиновников, ещё одна школа на 1100 мест появится на Южно-Чемском жилмассиве.







Новые школы не смогут обеспечить всех выпускников детсадов новыми учебными местами, особенно в условиях демографического и миграционного прироста,





уверен координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Семён Гунькин.





«Это ничтожное количество, если смотреть, сколько детей пребывает. Ту же школу на Южно-Чемском, получается, построят, если федеральный центр даст деньги: такая оговорочка есть. Нужно заниматься тем, чтобы просить федеральный центр выделить деньги, включаться в федеральные программы. И не рисовать такие цифры, что у нас всё хорошо, чтобы отчитаться перед президентом. Нужно говорить реальную ситуацию, и только тогда будут выделены деньги. Может, не в полном объёме, но в таком, чтобы ситуацию выправить. Кроме того, нужно подтягивать уровень образования в слабых школах к школам сильным, и тогда этот перекос, что пытаются попасть в строго определённую школу, тоже будет снижаться», — объяснил он корреспонденту НГС.НОВОСТИ.