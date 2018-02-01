Постоять за сына
Новосибирцы встали в ночные очереди у школ: в городе столько детей, что им не хватает мест за партой
Новосибирские школы начали принимать заявления на поступление в первый класс. Ближайшие пять месяцев записывать будут только по месту регистрации — желающим устроить ребёнка в другую школу придётся ждать до июля. Но из-за нехватки мест в густонаселённых районах даже прописка — не гарантия поступления. Для подстраховки одни родители создали свои списки на поступление и караулят конкурентов днями и ночами у ворот школ, другие решили записаться на портале «Госуслуги», но столкнулись со сбоями и путаницей, рискуя оставить своего ребёнка без знаний. О том, что происходило у школ Новосибирска после полуночи 1 февраля и хватит ли места всем, — в материале НГС.НОВОСТИ.
Официально школы Новосибирска начали принимать заявления на поступление в первый класс 1 февраля с 00:00. Родителям будущих первоклассников предлагают отнести документы прямо в школу или оставить заявку на портале «Госуслуги». Но и там и там сибиряки столкнулись с проблемами, которые вынудили их устраивать ночные дежурства у школ.
Одна из таких школ —
«Мы добровольно решили записаться. Родители подъезжают, записываются. Пропускаем по списку, чтобы всё культурно было», — объясняют собравшиеся. Их перебивает только что подоспевшая девушка — она стала 124-й в очереди. Список инициативные родители заполняют с утра 31 января. «Конечно, надо было давно построить рядом новую школу. Решения вопроса нету — из года в год одно и то же.
В прошлом году видели, что сюда стояла очередь огромная. Что-то изменилось за год? Мы думаем, и в следующем году будет то же самое», — сетуют они.
Подобную очередь организовали и у ворот гимназии
«Записалось очень много. Мы уже третий день дежурим, каждые два часа меняемся, — вот такая смешная система, да?
На данный момент уже 78 человек записалось. <…> А как по-другому? Школа маленькая, а район постоянно увеличивается, детки появляются. Все хотят попасть в хорошую школу, тем более здесь у всех прописка, а классов не хватает. Когда [улица] Коптюга застраивалась, говорили, что здесь будут добавлять пристройку, в итоге — пока ничего», — говорят они.
По словам родителей, подобные списки с дежурствами помогают им застраховаться на случай, если свободных мест им не хватит. Среди родителей, которые приехали ночью к школам, оказались и те, кто ночью столкнулся со сбоем портала «Госуслуги»: несмотря на то что его протестировали на нагрузку перед наплывом посетителей, система дала сбой. По словам новосибирцев, она не давала выбрать нужный класс или нужный учебный год.
В департаменте образования подтвердили жалобы на сбои портала в определённый промежуток времени, но отметили, что их было немного.
«Как только такие звонки появлялись, мы тоже пытались позвонить в учреждения, узнать, так это или нет, ведётся ли запись, — рассказала Елена Кащенко, заместитель начальника департамента образования мэрии. — С чем это может быть связано, я не отвечу, это не компетенция департамента образования. Записываться через "Госуслуги" возможно так же, как и прийти лично, и сегодняшний день не единственный, когда это можно сделать».
Директор лицея
По словам Елены Кащенко, среди школ с наибольшим ажиотажем в этом году — школы
«Мы постарались заранее объяснить родителям, что мы постарались учесть всё то, что было в прошлом году, более тщательно постарались рассмотреть микроучастки, какие-то изменить участки, понимая, что в этой школе открыть больше классов не получится. <…> Если учитывать прошлый год — часть родителей пришли как раз те, которые по микроучастку не закреплены за территорией. Они по большей части находились в этих очередях. Я думаю, что они, наверное, перестраховывались», — говорит она.
Чтобы гарантировать родителям поступление, некоторые школы открылись раньше обычного. Так сделали в школе
Александр Воротников добавил, что помимо того, чтобы записаться в конкретную школу, родители пытаются попасть к определённым учителям, которые когда-то учили их.
По нормам в одном классе может быть не больше 30 человек. Чтобы вместить всех, школы открывают несколько классов сразу. Например,
в школе № 211 в новом году готовятся открыть 10 первых классов — это городской рекорд.
По прогнозу мэрии, в новом учебном году в первый класс пойдут как минимум 21,5 тысячи детей — на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. По данным на 12:00 1 февраля, в школы записали чуть больше тысячи детей.
Записать ребёнка в школу на своём микроучастке можно будет до 30 июня. С 1 июля до 5 сентября будут записывать в школы на других микроучастках, но лишь при наличии свободных мест. «Большинство родителей сначала записывают детей по микроучастку, изучают возможности учреждения, пользуются общением друг с другом, узнают, где есть свободные места, и 1 июля они имеют право прийти в любое образовательное учреждение, узнать, есть ли там свободные места или нет, и подать документы туда», — объяснила Елена Кащенко. Приказы школы выдают в течение семи дней.
В департаменте образования уверяют, что в этом году мест хватит для всех будущих первоклассников — детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. «Если вдруг возникнет так, что в данном образовательном учреждении, в которое родители хотели бы, чтобы ребёнок ходил, не окажется свободных мест, то районные отделы образования предложат родителям выбор из образовательных учреждений, где свободные места есть», — заверила Елена Кащенко.
Отчасти решить проблему с нехваткой мест должны новые школы. Как сообщили в мэрии, в 2018 году планируют открыть школу
Новые школы не смогут обеспечить всех выпускников детсадов новыми учебными местами, особенно в условиях демографического и миграционного прироста,
уверен координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Семён Гунькин.
«Это ничтожное количество, если смотреть, сколько детей пребывает. Ту же школу на Южно-Чемском, получается, построят, если федеральный центр даст деньги: такая оговорочка есть. Нужно заниматься тем, чтобы просить федеральный центр выделить деньги, включаться в федеральные программы. И не рисовать такие цифры, что у нас всё хорошо, чтобы отчитаться перед президентом. Нужно говорить реальную ситуацию, и только тогда будут выделены деньги. Может, не в полном объёме, но в таком, чтобы ситуацию выправить. Кроме того, нужно подтягивать уровень образования в слабых школах к школам сильным, и тогда этот перекос, что пытаются попасть в строго определённую школу, тоже будет снижаться», — объяснил он корреспонденту НГС.НОВОСТИ.
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Кирилл Шматков
Фото Станислава Хоменюка, читательницы НГС (4)