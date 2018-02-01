«Саи решил забрать её к себе»: дизайнер заморила себя голодом по совету духовного наставника

Она ничего не ела и не пила 17 дней — пока она умирала, подруги молились под дверью её квартиры

Елене Смородиновой было всего 35 лет 
Елене Смородиновой было всего 35 лет 

Почти три месяца СК расследует смерть дизайнера Елены Смородиновой. Её истощённое тело было обнаружено 30 октября 2017 года в одном из домов посёлка Кольцово. Признаков насильственной смерти нет, но родственники погибшей считают, что в гибели Елены виновата писатель и духовный наставник Лола Байкова. По словам близких Смородиновой, Байкова манипулировала девушкой, заставляя её проходить двадцатидневные курсы сухой голодовки, уверяя, что только так Елена сможет постичь истину и прийти к Богу. Когда Лена перестала отвечать на звонки, другие «ученицы» писательницы заволновались и попытались оказать Смородиновой помощь, но наставница, уверены знакомые девушки, запретила им ломать дверь в квартиру голодающей и обращаться в полицию. Подробности — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Елена была общительной творческой девушкой. Окончила с отличием Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, работала дизайнером, увлекалась йогой. 


«Она была адекватным человеком, не витала в облаках, — вспоминает приятель погибшей Александр Ельцов. — Верила в Бога, была православной. Совершенно без фанатизма, но религия для неё что-то значила». С бывшем мужем Максимом она венчалась в церкви. А в 2009 году Елена развелась. Друзья вспоминают, что это был «достаточно тяжёлый разрыв». «Для неё [Елены] была важна семья, муж, отношения внутри семьи, — продолжает Ельцов. — И когда это не сложилось, для неё это было большой трагедией». 


За три года до гибели, в 2014-м, Елена резко прекратила общаться с семьёй и друзьями, съехала со старой квартиры и поменяла номер телефона. 


Родственники пытались найти девушку, но это было бесполезно. И только 30 октября 2017 года родителям Смородиновой позвонили из полиции и сообщили, что Елена найдена мёртвой в квартире в Кольцово. 


«После похорон Лены к нам в руки попал её ноутбук со всеми переписками. И мы стали восстанавливать ход событий, проводить своё расследование», — рассказала подруга погибшей Анастасия Исаева. 


По словам Анастасии, в 2014 году Елена «искала себя», в это же время она пошла в центр «Пеликан» и попала на консультацию к психологу Лоле Байковой. Тогда же она познакомилась с другими «ученицами» своей будущей наставницы, которые уверили её, что Лола — светоч и только она может помочь человеку встать на духовный путь. 


«В центре она [Лола Байкова. — А.И.] не пропагандировала, она вела конкретную социально-педагогическую деятельность. Проработала лет пять у нас, в 2014 году уволилась», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель центра «Пеликан» Марина Михайлова. Уйдя из центра, Лола сконцентрировалась на своих книгах серии «Помоги себе сам», а также завела страницы в соцсетях, где общалась с последовательницами своих идей.


На сайте «Самопознание.ру» до сих пор хранится страница, на которой Байкова рекламирует свои услуги. Себя она называет модельером, психологом и последователем индийского гуру Саи Баба. 


«Многочисленные мои поездки по Индии, Гималаям и Святым местам расставили другие акценты в моей жизни, появились другие ценности и более глубокие знания. Мои консультации стали более глубокие, для того чтобы воспитать в подрастающем поколении общечеловеческие ценности и помочь взрослым людям осознать своё предназначение в этой жизни, найти своего Бога внутри себя и стать этим Богом, научиться видеть Его в других и принимать других людей со всеми недостатками их Эго», — пишет о себе Лола Байкова.


Неоиндуистский гуру Саи Баба называл себя воплощением бога в индуизме. Байкова же уверяла, что напрямую общается с Саи Бабой и передаёт его волю последователям. Книги «Помоги себе сам» основаны на учениях гуру — как и, судя по группам Байковой, её лекции и выступления, с которыми она ездит по разным городам.


После трагедии друзья Елены зашли со страницы погибшей в профиль закрытой группы последователей Байковой. Оказалось, что все «ученики» писательницы спрашивали у Лолы разрешение на каждый свой шаг — будь то покупка новых ботинок или лечение гриппа у ребёнка, утверждают они. «Сама Елена, она до последнего брала объекты на дизайн интерьера. Любой заказ она брала с благословления Лолы, — негодует Анастасия Исаева. — А в 2015 году Лола пишет Лене письмо: "Ты в духовном плане не продвинулась, как была тёмная, так и остаёшься"».


По словам девушки, Елена согласилась с этим. И прислала своей наставнице список: что нужно сделать, чтобы измениться. Там было 14 вполне безобидных пунктов — благотворительность, творчество, раздача литературы, занятия с детьми... 


«Лола отвечает: "Это не то, так ты душу не восстановишь". Лена опять пишет список. И в конце аскеза так называемая, то есть голодание. Четыре дня Лена писала. Лола обрадовалась и сказала, что Саи благословил её на голодание. 


Но график — 21 день, 17 из которых насухую, то есть без воды», — говорит девушка (скриншоты переписки есть в распоряжении редакции).


Байкова посоветовала Елене голодать раз в полгода. С первыми тремя «аскезами» организм Елены справился, однако Лола, по словам друзей, настаивала на новой голодовке, утверждая, что Смородиновой надо терпеть, а не жаловаться на боли. 


«После четвёртого голодания Лола обещала, что Лена приблизится к Богу, просветлится, — объясняет Исаева. — Со 2 октября Лена начала голодать». 


Через две недели за Лену начали переживать другие «ученики» Байковой. Почитательницы Лолы — Наталья и Дарья — приходили к двери Елены, считают близкие погибшей. Но Смородинова не смогла доползти до двери и впустить их в квартиру. Когда дизайнер перестала брать трубку, женщины забеспокоились. «Но они не стали никому звонить и взламывать дверь, на второй день хотели, но их отговорила Лола, сказала, что Саи не позволяет», — продолжает Анастасия. 


Вместо этого женщины молились под дверью, 


сказано на сайте, который после гибели запустили родные Елены, — на нём опубликована переписка участников группы Байковой, биографии её последователей и ход их собственного расследования гибели дизайнера.


По подсчётам друзей, Елена погибла 17 октября — именно в этот день она перестала отвечать на звонки и выходить в социальные сети. Труп девушки обнаружили только 30 октября — полицию вызвали соседи, обеспокоенные неприятным запахом.


Сама Байкова неоднозначно отреагировала на смерть своей последовательницы — она начала удалять из группы своих последовательниц, критиковавших её за смерть Елены. 


«Я не убивала ученицу! Елена Смородинова умерла, потому что Саи решил забрать её к себе. Он сказал мне, чтобы я рекомендовала ей аскезы, и я не смогла ослушаться Свами, я только проводник его воли, я не решаю, кому жить, а кому умереть...» — написала на своей странице Лола Байкова в конце января. 


В это же время в закреплённых сообщениях группы «ВКонтакте» Лолы Байковой, где она продаёт свои книги, появилось сообщение: «Группа не действует от имени какой-либо религиозной организации, не призывает вступать в ряды какой либо организации, не является сектой».


Дозвониться до Лолы Байковой у корреспондента НГС.НОВОСТИ не получилось — её телефон выключен, в социальных сетях она не появлялась с 26 января. Последователи Байковой, с которыми удалось пообщаться корреспонденту, уверяют, что не знают, как с ней сейчас связаться.


В Следственном комитете ход расследования прокомментировали скупо: «В следственном отделе по городу Обь проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела Елены Смородиновой», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.


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