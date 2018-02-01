«Саи решил забрать её к себе»: дизайнер заморила себя голодом по совету духовного наставника

Она ничего не ела и не пила 17 дней — пока она умирала, подруги молились под дверью её квартиры

Почти три месяца СК расследует смерть дизайнера Елены Смородиновой. Её истощённое тело было обнаружено 30 октября 2017 года в одном из домов посёлка Кольцово. Признаков насильственной смерти нет, но родственники погибшей считают, что в гибели Елены виновата писатель и духовный наставник Лола Байкова. По словам близких Смородиновой, Байкова манипулировала девушкой, заставляя её проходить двадцатидневные курсы сухой голодовки, уверяя, что только так Елена сможет постичь истину и прийти к Богу. Когда Лена перестала отвечать на звонки, другие «ученицы» писательницы заволновались и попытались оказать Смородиновой помощь, но наставница, уверены знакомые девушки, запретила им ломать дверь в квартиру голодающей и обращаться в полицию. Подробности — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Елена была общительной творческой девушкой. Окончила с отличием Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, работала дизайнером, увлекалась йогой.





«Она была адекватным человеком, не витала в облаках, — вспоминает приятель погибшей Александр Ельцов. — Верила в Бога, была православной. Совершенно без фанатизма, но религия для неё что-то значила». С бывшем мужем Максимом она венчалась в церкви. А в 2009 году Елена развелась. Друзья вспоминают, что это был «достаточно тяжёлый разрыв». «Для неё [Елены] была важна семья, муж, отношения внутри семьи, — продолжает Ельцов. — И когда это не сложилось, для неё это было большой трагедией».





За три года до гибели, в 2014-м, Елена резко прекратила общаться с семьёй и друзьями, съехала со старой квартиры и поменяла номер телефона.





Родственники пытались найти девушку, но это было бесполезно. И только 30 октября 2017 года родителям Смородиновой позвонили из полиции и сообщили, что Елена найдена мёртвой в квартире в Кольцово.





«После похорон Лены к нам в руки попал её ноутбук со всеми переписками. И мы стали восстанавливать ход событий, проводить своё расследование», — рассказала подруга погибшей Анастасия Исаева.







По словам Анастасии, в 2014 году Елена «искала себя», в это же время она пошла в центр «Пеликан» и попала на консультацию к психологу Лоле Байковой. Тогда же она познакомилась с другими «ученицами» своей будущей наставницы, которые уверили её, что Лола — светоч и только она может помочь человеку встать на духовный путь.





«В центре она [Лола Байкова. — А.И.] не пропагандировала, она вела конкретную социально-педагогическую деятельность. Проработала лет пять у нас, в 2014 году уволилась», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель центра «Пеликан» Марина Михайлова. Уйдя из центра, Лола сконцентрировалась на своих книгах серии «Помоги себе сам», а также завела страницы в соцсетях, где общалась с последовательницами своих идей.







На сайте «Самопознание.ру» до сих пор хранится страница, на которой Байкова рекламирует свои услуги. Себя она называет модельером, психологом и последователем индийского гуру Саи Баба.





«Многочисленные мои поездки по Индии, Гималаям и Святым местам расставили другие акценты в моей жизни, появились другие ценности и более глубокие знания. Мои консультации стали более глубокие, для того чтобы воспитать в подрастающем поколении общечеловеческие ценности и помочь взрослым людям осознать своё предназначение в этой жизни, найти своего Бога внутри себя и стать этим Богом, научиться видеть Его в других и принимать других людей со всеми недостатками их Эго», — пишет о себе Лола Байкова.





Неоиндуистский гуру Саи Баба называл себя воплощением бога в индуизме. Байкова же уверяла, что напрямую общается с Саи Бабой и передаёт его волю последователям. Книги «Помоги себе сам» основаны на учениях гуру — как и, судя по группам Байковой, её лекции и выступления, с которыми она ездит по разным городам.





После трагедии друзья Елены зашли со страницы погибшей в профиль закрытой группы последователей Байковой. Оказалось, что все «ученики» писательницы спрашивали у Лолы разрешение на каждый свой шаг — будь то покупка новых ботинок или лечение гриппа у ребёнка, утверждают они. «Сама Елена, она до последнего брала объекты на дизайн интерьера. Любой заказ она брала с благословления Лолы, — негодует Анастасия Исаева. — А в 2015 году Лола пишет Лене письмо: "Ты в духовном плане не продвинулась, как была тёмная, так и остаёшься"».





По словам девушки, Елена согласилась с этим. И прислала своей наставнице список: что нужно сделать, чтобы измениться. Там было 14 вполне безобидных пунктов — благотворительность, творчество, раздача литературы, занятия с детьми...





«Лола отвечает: "Это не то, так ты душу не восстановишь". Лена опять пишет список. И в конце аскеза так называемая, то есть голодание. Четыре дня Лена писала. Лола обрадовалась и сказала, что Саи благословил её на голодание.





Но график — 21 день, 17 из которых насухую, то есть без воды», — говорит девушка (скриншоты переписки есть в распоряжении редакции).







Байкова посоветовала Елене голодать раз в полгода. С первыми тремя «аскезами» организм Елены справился, однако Лола, по словам друзей, настаивала на новой голодовке, утверждая, что Смородиновой надо терпеть, а не жаловаться на боли.





«После четвёртого голодания Лола обещала, что Лена приблизится к Богу, просветлится, — объясняет Исаева. — Со 2 октября Лена начала голодать».







Через две недели за Лену начали переживать другие «ученики» Байковой. Почитательницы Лолы — Наталья и Дарья — приходили к двери Елены, считают близкие погибшей. Но Смородинова не смогла доползти до двери и впустить их в квартиру. Когда дизайнер перестала брать трубку, женщины забеспокоились. «Но они не стали никому звонить и взламывать дверь, на второй день хотели, но их отговорила Лола, сказала, что Саи не позволяет», — продолжает Анастасия.





Вместо этого женщины молились под дверью,





сказано на сайте, который после гибели запустили родные Елены, — на нём опубликована переписка участников группы Байковой, биографии её последователей и ход их собственного расследования гибели дизайнера.





По подсчётам друзей, Елена погибла 17 октября — именно в этот день она перестала отвечать на звонки и выходить в социальные сети. Труп девушки обнаружили только 30 октября — полицию вызвали соседи, обеспокоенные неприятным запахом.





Сама Байкова неоднозначно отреагировала на смерть своей последовательницы — она начала удалять из группы своих последовательниц, критиковавших её за смерть Елены.





«Я не убивала ученицу! Елена Смородинова умерла, потому что Саи решил забрать её к себе. Он сказал мне, чтобы я рекомендовала ей аскезы, и я не смогла ослушаться Свами, я только проводник его воли, я не решаю, кому жить, а кому умереть...» — написала на своей странице Лола Байкова в конце января.







В это же время в закреплённых сообщениях группы «ВКонтакте» Лолы Байковой, где она продаёт свои книги, появилось сообщение: «Группа не действует от имени какой-либо религиозной организации, не призывает вступать в ряды какой либо организации, не является сектой».





Дозвониться до Лолы Байковой у корреспондента НГС.НОВОСТИ не получилось — её телефон выключен, в социальных сетях она не появлялась с 26 января. Последователи Байковой, с которыми удалось пообщаться корреспонденту, уверяют, что не знают, как с ней сейчас связаться.





В Следственном комитете ход расследования прокомментировали скупо: «В следственном отделе по городу Обь проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела Елены Смородиновой», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.





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