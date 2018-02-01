Железо по дешёвке

За прошедший январь 2018 года почти все автопроизводители сделали ревизию своих прайс-листов. Цены поднялись, новая конфигурация авторынка утряслась, — самое время узнать, сколько теперь стоит входной билет в этот увлекательный мир новых автомобилей и какие машины являются лидерами «дешёвого» (до 500 000 рублей) рейтинга. Подробности — в материале НГС.АВТО.

Забавно, что в топ-7 самых доступных новых авто не вошли «китайцы» — во-первых, эти машины уже давно не дешёвые, а во-вторых, представленные в Новосибирске марки и модели по своему классу не попадают в бюджетный сегмент. Поэтому выбирать доступный автомобиль придётся из отечественных, узбекских и японских брендов.













Итак, лидер по дешевизне — седан Lada Granta, который вплотную подобрался к психологической отметке в 400 000 рублей . Прайсовая стоимость этой машины 399 900 рублей — скидки и акции мы учитывать не будем, сегодня они есть, а завтра нет. За эти деньги вы получите 1,6-литровый 8-клапанный мотор мощностью 87 л.с., «механику», дневные ходовые огни, ABS, подушку безопасности водителя и аудиоподготовку. Вот, пожалуй, и всё.













Ещё один отечественный седан — Lada Priora за 414 900 рублей . У него такой же мотор, «механика», есть маршрутный компьютер, центральный подлокотник с боксом, задний подлокотник, складная задняя спинка, футляр для очков, лёгкая тонировка стёкол, электростеклоподъёмники передних дверей.













Хетчбэк Lada Kalina стоит подороже — 450 600 рублей . Агрегаты те же, а из функционала — бортовой компьютер, подсказчик переключения передач, тонировка стёкол, электростеклоподъёмники передних дверей.













Седан Datsun on-DO с «грантовским» кузовом формально является японской маркой. Так что, купив такой автомобиль за 451 000 рублей, вы смело можете говорить, что ездите на «новом японце». Машина оснащена подогревом передних сидений, складывающимся задним сиденьем и даже брызговиками.















Узбекская модель Ravon R2, сделанная на основе американского Chevrolet Spark, стоит не намного дороже, но гораздо богаче по оснащению и самое главное — имеет автоматическую КП. Производитель любит подчеркивать, что эта машина — самая дешёвая в России с «автоматом». За 469 000 рублей вы имеете 1,25-литровый мотор мощностью 85 л.с., защиту двигателя, аудиосистему с MP3/USB/Bluetooth, две подушки безопасности, центральный замок, складывающиеся задние сиденья, передние электростеклоподъёмники. С этим уже можно как-то жить в городе.













Ещё один «узбек» — седан Ravon Nexia, второе пришествие популярной когда-то Daewoo Nexia. Автомобиль с 1,5-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и «механикой» стоит 479 000 рублей . Оснащение здесь вроде бы богатое: противотуманки, датчик давления в шинах, корректор фар, две подушки, система курсовой устойчивости ESC, складываемые задние сиденья, USB-порт, аудиосистема с MP3-плеером. Но вот незадача — стеклоподъёмники механические.













Хочется кроссовер за такие деньги? Есть такой, называется «Нива 4х4», стоит 483 900 рублей за трёхдверную версию. Двигатель 1,7 литра, 83 л.с., «механика»-пятиступка, понижающая передача, постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого и обоих межколёсных дифференциалов. Подушек безопасности нет, но есть ходовые огни, ABS, передние электростеклоподъёмники, аудиоподготовка. Осталось вставить магнитофон и — в лес.





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