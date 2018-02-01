Железо по дешёвке
Самые дешёвые новые машины Новосибирска — «автомат» и кроссовер за 480 тысяч
За прошедший январь 2018 года почти все автопроизводители сделали ревизию своих прайс-листов. Цены поднялись, новая конфигурация авторынка утряслась, — самое время узнать, сколько теперь стоит входной билет в этот увлекательный мир новых автомобилей и какие машины являются лидерами «дешёвого» (до
Забавно, что в топ-7 самых доступных новых авто не вошли «китайцы» — во-первых, эти машины уже давно не дешёвые, а во-вторых, представленные в Новосибирске марки и модели по своему классу не попадают в бюджетный сегмент. Поэтому выбирать доступный автомобиль придётся из отечественных, узбекских и японских брендов.
Итак, лидер по дешевизне — седан Lada Granta, который вплотную подобрался к психологической отметке в
Ещё один отечественный седан — Lada Priora за
Хетчбэк Lada Kalina стоит подороже —
Седан Datsun on-DO с «грантовским» кузовом формально является японской маркой. Так что, купив такой автомобиль за
Узбекская модель Ravon R2, сделанная на основе американского Chevrolet Spark, стоит не намного дороже, но гораздо богаче по оснащению и самое главное — имеет автоматическую КП. Производитель любит подчеркивать, что эта машина — самая дешёвая в России с «автоматом». За
Ещё один «узбек» — седан Ravon Nexia, второе пришествие популярной когда-то Daewoo Nexia. Автомобиль с 1,5-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и «механикой» стоит
Хочется кроссовер за такие деньги? Есть такой, называется «Нива 4х4», стоит
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Дмитрий Косенко
Фото lada.ru, ravon.ru, datsun.ru