Проклятое место: из-за опасной колеи на проезде Энергетиков за неделю разбились 7 машин

28 января на проезде Энергетиков автомобиль «Тойота Платц» выехал на встречную полосу и въехал в БМВ Х5 и «Тойоту Карину». Как иномарка оказалась на встречной полосе, пока непонятно — водитель сейчас не в состоянии разговаривать, его спутница находится в реанимации, а ещё один пассажир автомобиля не помнит сам момент ДТП. Опытные эксперты считают, что всему виной опасная колея на Димитровском мосту. За последние восемь дней именно на этом месте произошло ещё два подобных ДТП. Сценарий один — машину внезапно бросает из стороны в сторону, она выезжает на чужую полосу и врезается во встречный автомобиль. Почему некоторые водители теперь боятся ездить по Димитровскому мосту, можно ли избежать ДТП, попав в колею, и как попавшим в однотипные ДТП доказать свою правоту — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Примерно в 15:00 28 января автомобиль «Тойота Платц» ехал со стороны Димитровского моста в сторону площади Энергетиков. По неустановленной пока причине водитель иномарки не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и сначала врезалась в двигающийся навстречу БМВ, который принял на себя основной удар, а затем в «Тойоту Карину».





«40-летний водитель "Тойоты Платц" с черепно-мозговой травмой, его 34-летняя пассажирка с переломом основания черепа, вывихом левого бедра, переломом таза и 39-летний пассажир с сотрясением головного мозга, а также 29-летняя пассажирка автомобиля "Тойота Карина" с переломом пальца руки доставлены в больницу», — сообщили в ГИБДД. У водителя «Тойоты Платц» взяли анализы, чтобы проверить, был ли он трезв или пьян, — экспертиза пока не готова. Однако пользователи социальных сетей предположили, что автомобиль выехал на встречку именно из-за неадекватного состояния водителя.





«Мы ехали из церкви, из Раздольного, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ 34-летний пассажир «Тойоты» Евгений. — Что мы все в церкви могли употреблять, сами подумайте. Ехали домой. Потом ничего не помню. ДТП не помню. Просто всё болит». Мужчина пояснил, что ещё одна пассажирка — Ксения, сейчас находится в реанимации, а водитель автомобиля Юрий Пищулин лежит в соседней палате, но они пока не общались.







Как пояснили близкие друзья Юрия, мужчина традиционно вместе с женой и маленьким ребёнком ездит на службу в церковь. В этот день жена осталась дома.





«Он вёз из церкви знакомых, — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ жена водителя Лилия Пищулина. — Да он вообще не пьёт уже пятнадцать лет и не курит. У меня муж очень аккуратно машину водит. Мне кажется, его кто-то толкнул, другой автомобиль. Я знаю, как он водит. Мы в Ленинском районе живём, и он тысячу раз ездил по этому мосту. Он знает все закоулки, все эти колеи наизусть». Женщина пояснила, что Юрий сейчас находится в сознании, но разговаривать пока не может.







Последствия ДТП





Через несколько минут после ДТП по мосту проехал новосибирец Дмитрий Маликов, мужчина увидел последствия ДТП и вспомнил свою аварию недельной давности. «Это один в один то же место и та же ситуация», — уверен мужчина.





21 января Дмитрий за рулём Honda Civic ехал по Димитровскому мосту в сторону левого берега. «Я попал в колею, меня затрясло, — вспоминает Дмитрий. — Я вспомнил, что тормозить нельзя, ещё хуже будет... Меня сильно заболтало, руль вырвало из рук, вытянуло на встречку. Вдоль встречки я проехал, все среагировали, кроме последней машины, она не успела среагировать». Автомобилист врезался в Toyota Avensis.





«Удар пришёлся на меня, меня спасло, что я не был пристёгнут. Потому что меня чуть-чуть сдвинуло между сидений и только ногу зажало.





Если бы я был пристёгнут, мне бы просто бедро раздробило. Чудом каким-то я остался цел и невредим», — признаётся Маликов. По словам мужчины, он теперь боится ездить по Димитровскому мосту, потому что из-за колеи там «можно легко поймать встречку себе в лоб».





Автомобилист пояснил, что сотрудники ГИБДД не стали измерять колею, так как для этого необходимо было перекрыть две полосы встречного движения. Мужчину признали виновным в превышении скорости, сейчас он собирается подавать в суд, чтобы доказать свою невиновность в данном ДТП.





Так выглядит Honda Civic Дмитрия после ДТП





Ещё одно аналогичное ДТП произошло на этом же месте 26 января, примерно в 8:30, — на этот раз на встречную полосу вынесло машину полиции.





«Я ехал в крайней левой полосе за машиной ГАИ, ехали они со скоростью 70–80 км/ч. Там в крайней левой полосе есть колея, сейчас гололёд, там всегда выкидывает. Машину полиции развернуло боком, и они задели на встречке машины. У полиции открылась левая задняя дверь, оттуда телефон, рация выпали. Вроде бы пострадавших не было», — рассказывал ранее НГС.НОВОСТИ очевидец ДТП.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ показала фото- и видеозаписи трёх ДТП нескольким автоэкспертам — все они сошлись во мнении, что аварии произошли именно из-за колеи. «Ничего мистического в этих ДТП нету, — пояснил бывший инспектор ГИБДД и глава ячейки профсоюза полка ДПС Павел Алексеев. — Всему виной колея, которая образовалась в асфальте». При этом Алексеев подчёркивает, что колея опасна именно зимой, когда на улице скользко, и дорожная колея не отличается от колеи, которая образуется во льду.





Подобного мнения придерживается и президент автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров — он считает, что автомобилисты, вылетевшие на встречку, могут подать в суд на дорожные службы, так как колея на Димитровском мосту не соответствует нормам.





Машина полиции вылетела на встречку





«Нужно идти в суд в гражданском порядке и определять, чьи именно действия привели к ДТП, — уверена адвокат Татьяна Бойко. — В тех случаях, о которых вы говорите, на схеме ДТП должны были эту колею зафиксировать. Как только в ДТП попали, приехали сотрудники ДПС, нужно было замерить высоту [колеи]. Если высота превышает допустимые нормы, то, конечно, дорожная служба должна нести ответственность. Если это не было сделано, то доказать колейность невозможно».





Павел Алексеев считает, что единственный способ проехать место, в котором есть колея, — это снизить скорость. «Это самый эффективный вариант, — подчёркивает эксперт. — Чем меньше скорость, тем меньше шансов, что тебя из этой колеи выкинет».





Илья Батемиров уверен, что если автомобиль всё-таки попал в колею, то не стоит пытаться из неё выбраться. «Надо двигаться по колее на самом деле, — уверен эксперт. — Если машину начинает заносить, необходимо в противоположную сторону заноса повернуть руль».





В пресс-службе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска на вопрос корреспондента о том, будет ли устранена колея, пояснили, что «комплексный ремонт проспекта Димитрова – Димитровского моста – проезда Энергетиков с доведением до нормативного транспортно-эксплуатационного состояния будет проведён в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году».





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