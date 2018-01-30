Поезженные машины: японский BMW

Этот японский кроссовер стремится к «люксу» и хочет стать BMW — а стоит дешевле

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом: один из самых популярных в Новосибирске кроссоверов, самый массовый паркетник компании Mazda — модель CX-5. Этот автомобиль сегодня актуален для тех, кто, например, стоит перед выбором: подержанная CX-5 или новый кроссовер ниже классом — Creta или Duster. О технических особенностях и ценах на CX-5 — далее в обзоре.





Кроссовер Mazda CX-5 достаточно молодая модель, первые товарные экземпляры появились в 2011 году. Машина сразу стала популярна, в том числе и у новосибирцев, которые до этого имели опыт общения с громоздкой и проблемной Mazda CX-7.













Новый же кроссовер был компактен, современен, многие выбирали его именно за дизайн. Правда, все эти плавные линии, как и сам бренд Mazda, отчасти сделали кроссоверу реноме "девчачей" машинки, но, если присмотреться, мужчин за рулём этого автомобиля очень много. Немаловажную роль в успехе этого кроссовера на нашем рынке сыграла его агрегатная база: только атмосферные моторы без нагнетателей и только гидротрансформаторный «автомат». На выбор предлагались бензиновые моторы 2.0 л (мощностью 150 или 165 л.с.), 2.5 л (192 л.с.), а также 2,2-литровый дизель о 175 «лошадях». Полный привод был реализован стандартной схемой с использованием электромагнитной муфты.













В салоне удалось добиться хорошего пространства, в том числе и для задних пассажиров. В первом поколении здесь уже есть шайба управления мультимедийной системой, расположенная на центральном тоннеле — как у BMW.













Особенности Mazda, которую ещё называют японским BMW, её стремление к «премиуму», хорошая управляемость — всё это в совокупности и повлияло на популярность модели у сибиряков. Ну и цена — тогда, в 2011-м, двухлитровая версия на «автомате» стоила от 1 116 000 рублей.













В 2014 году Mazda CX-5 пережила рестайлинг, выразившийся в небольшой коррекции оптики, бамперов, некоторых деталей салона.













А вот второе поколение 2016 года — полностью новый автомобиль, с увеличенной высотой, с измененной геометрией. Его фирменной «фишкой» стал образ передка с обратным уклоном радиаторной решётки, напоминающий нос акулы.













Интерьер ещё больше подтянулся к «премиуму», дисплей мультимедиа встал на переднюю панель, а дефлекторы воздуховодов напоминают нам теперь салоны Jaguar. И Mazda по-прежнему предлагает надёжные моторы безо всяких турбин и классические «автоматы».













За 7 лет существования модели выявились её типовые проблемы — быстрый износ ремней кондиционера и генератора, износ тканевой обивки сидений, плохая шумоизоляция, царапающееся лобовое стекло, стук в рулевой рейке.













На «вторичке» Mazda CX-5 2011 года выпуска можно отыскать за сумму, не превышающую психологическую отметку в 1 000 000 рублей. Правда, разница будет небольшой, тысяч 20–30.





Автомобили 2012–2013 годов выставляются за 1 150 000 – 1 250 000 рублей. И тут уже перед многими автолюбителями встает выбор — либо благородная японская «Мазда», либо новая корейская «Крета» классом ниже, либо простоватый французский «Дастер» в хорошем оснащении.





Рестайлинговые машины 2014–2016 годов выпуска стоят 1 300 000 – 1 500 000 рублей.









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