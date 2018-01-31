Новосибирск5летназад: каким был город в 2013 году

2013 год — весь город накануне рождения полуторамиллионного жителя ждёт открытия новой развязки в центре, новых зданий-достопримечательностей и посмеивается над только что прозвучавшим заявлением Владимира Городецкого, тем самым — про снег, который растает сам. Окунуться в воспоминания пятилетней давности новосибирцев заставил интернет-флешмоб — под тегом #япятьлетназад они публикуют свои старые фотографии и истории о том, кем были и о чём мечтали. НГС.НОВОСТИ решили вспомнить, что происходило в жизни новосибирцев в 2013 году и насколько сильно изменился город за последние пять лет. Подробнее — в материале НГС.НОВОСТИ.

Развязка на Южной площади







Строящаяся (слева) и готовая развязка на площади Будагова — на первом снимке площадь ещё называли Южной

Почти весь 2013 год автомобилисты были в ожидании новой развязки на Южной площади, которую недавно переименовали в площадь Будагова. Многие помнят большое кольцо, а в центре — бесконечный зелёный забор, за которым торчали серые колонны, — официально стройка началась ещё в 2008 году, но через год из-за нехватки денег её пришлось отложить. В 2012 году место внезапно оживилось, и к 2013 году в центре города появилась шестиполосная эстакада.







Правда, как вспоминает президент автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров, далеко не все новосибирские водители обрадовались нововведению, потому что она не готова — её должны доделать вместе со строительством четвёртого моста. «Движение в принципе не изменилось. Ввиду того что продолжение строительства моста не ведётся, как и выхода этой развязки на Коммунальный мост, то можно сказать, что практически ничего не изменилось. <...> Реакция автомобилистов тогда была отрицательная по той причине, что само строительство закупорило город, и после того, как запущена была стройка, ситуация ухудшилась, потому что были большие заторы на Фабричной и выезде на мост, на левый берег», — говорит он.







Открытие отеля Marriott







Здание Marriott в феврале 2013 года





Пятилетие в этом году отметит одна из новых достопримечательностей Новосибирска — в 2013 году возле оперного театра достроили 5-звёздочную гостиницу американской сети Marriott Hotel. Правда, если быть совсем точным, то ровно пять лет назад её стены «украшали» строительные леса, а по периметру — бетонный забор. Одно из самых красивых и необычных зданий Новосибирска открыло свои двери в 2014 году.







За это время в отеле обслужили более 150 тысяч гостей, среди которых были и знаменитости, например участники групп 30 Seconds to Mars, Scorpions, а также Ксения Собчак, Дима Билан, группа «Серебро», Митя Фомин, Александр Васильев и многие другие, рассказал НГС.НОВОСТИ генеральный менеджер отеля Тони Тошев.





«Отель фактически открылся в июне 2014-го, но уже с 2013 года горожане могли оценить интересное архитектурное решение здания, которое, безусловно, уже стало достопримечательностью города, наряду с люстрой, расположенной в лобби», — добавил он.





Дело по форуму «Интерра»







Обвинённая в хищении 2,7 млн рублей директор форума «Интерра» Лада Юрченко





Одна из самых громких новостей 2013 года — скандал вокруг международного инновационного форума «Интерра» в Новосибирске. Он начался с уголовного дела — директора форума Ладу Юрченко заподозрили в хищении 2,7 млн рублей, которые ей выделили из бюджета на проведение мероприятия. Следователи посчитали, что для этого Юрченко и руководители фирм, которые помогали в проведении прошлогоднего форума, заключали фиктивные договоры аренды помещений. Расследование с многочисленными обысками позволили суду обвинить Юрченко и бывшего управляющего партнёра маркетингового агентства «Б-52» Дмитрия Петрова в мошенничестве. Обоим дали по четыре года колонии условно.





Закрылся самый длинный маршрут в России





Новосибирский автобусный маршрут № 1209 был одним из самых длинных в России — около 50 км





Пять лет назад новосибирцы в последний раз прокатились по самому длинному автобусному маршруту в городе — № 1209 . На нём без пересадок и всего за 17 рублей можно было добраться от Академгородка прямо до «Родников», правда, поездка занимала не один час. Маршрут закрыли, и тогда же автобусам перестали присваивать четырёхзначные номера. Вместо 50-километрового маршрута власти продлили не менее популярный у жителей Академгородка маршрут № 8 Цветной проезд — метро «Речной вокзал».





Открылся ГКЗ имени Каца





Только что построенный концертный зал за пару месяцев до торжественного открытия





Пятилетие в 2018-м отмечает и Государственный концертный зал, закрытый на реконструкцию ещё в 2008 году и ставший крупнейшей площадкой в Новосибирске, построенной специально для концертов академической музыки. На открытии выступил Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Спивакова, а спустя пару дней здесь провели бесплатный концерт для всех новосибирцев.





Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ГКЗ, в честь первого юбилея в сентябре пройдёт праздничный концерт, который совместят с ярмаркой-презентацией нового сезона. Подробности мероприятия руководство пока не раскрывает.





«Само растает»







Городские дворы в 2013 году — все завалены снегом





За прошедшие пять лет город не раз менял свой облик — появились и новые высотки, например в районе станции метро «Октябрьская», Бугринский мост, множество магазинов. Среди самых крупных — ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта» у «Сан Сити». Но что действительно с годами почти не меняется, так это зимние дворы, дороги и тротуары, заваленные огромными сугробами. В 2013 году тогда ещё мэр Новосибирска Владимир Городецкий сделал заявление, оставшееся в памяти многих новосибирцев до сих пор. «Сейчас (в апреле 2013 года. — К.Ш.) задачи вывозить снег нет. Сейчас, наоборот, мы на убыль вывозим снег — всё меньше и меньше. Этот снег теперь уже сам дотает. Сейчас просто сопровождаем те места подтопления во дворах, вот там вывозим. С газонов грузить и вывозить не будем. Сам подтает и спокойно уйдёт», — посчитал тогда мэр. Фраза «Само растает» с тех пор навечно вошла в лексикон новосибирцев.





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