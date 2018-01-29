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Девушка месяца: брюнетка на чёрной Camry

Инженер-генетик Регина сдала на права с первого раза и проезжает на своём авто 150 километров в день

Регина, 28 лет, окончила Новосибирский государственный аграрный университет по специальности генетик-зооинженер, получила диплом с отличием. Работает в торговой компании руководителем отдела продаж ингредиентов для пищевой промышленности. Ездит на чёрной Toyota Camry.

Девушка месяца: брюнетка на чёрной Camry


У меня Toyota Camry в 40-м кузове, я всегда хотела Camry именно в этом кузове и в чёрном цвете. Искала автомобиль очень долго, хотелось найти в состоянии, близком к идеальному. Спустя 2,5 месяца поисков нашла свою красавицу. 


Девушка месяца: брюнетка на чёрной Camry


Большую часть дня я провожу в разъездах, поэтому для меня принципиально важен комфорт в салоне. Camry для этого очень хорошо подходит, автомобилем я довольна. По городу езжу с раннего утра до позднего вечера, за день могу иногда и по 100–150 километров накатать. Не радуют, конечно, нечищеные участки и колея на дорогах, напрягают пробки. 


Девушка месяца: брюнетка на чёрной Camry


Стиль езды у меня не типичный для девушек. Парни-друзья мне говорят: «Так девушка ездить не должна!». Люблю погонять, езжу быстро, но аккуратно. Этот автомобиль для меня очень комфортен в управлении, я его прекрасно чувствую.


Девушка месяца: брюнетка на чёрной Camry


Стаж вождения у меня 8 лет, и за всё это время не произошло ни одного ДТП. Получила права я ещё будучи студенткой, мне ведь всегда нравились машины, всегда любила далеко ездить именно на машине, поэтому раздумий по поводу учёбы и получения прав не было. Все экзамены на права я сдала с первого раза. 


Девушка месяца: брюнетка на чёрной Camry


Автомобильным увлечением для себя я считаю уход за своим авто. Разбираюсь практически во всём, что касается моей Camry: машина всегда обслужена, она в прекрасном состоянии и внешне, и внутренне. За этим я строго слежу, поэтому автомобиль просто в идеале.


Девушка месяца: брюнетка на чёрной Camry


А из обычных увлечений и интересов: люблю танцевать, путешествовать, общаться с новыми людьми. Очень люблю животных.


Девушка месяца: брюнетка на чёрной Camry


Реакция мужчин на девушку за рулём в моём случае вполне адекватна. Бывает, что мужчины пытаются познакомиться, часто делают комплименты мне и моей машине. 


Девушка месяца: брюнетка на чёрной Camry


Всегда видно уверенность водителя в езде, я и сама вижу неуверенных за рулём, и девушек, и парней. Таких водителей пытаюсь побыстрее объехать.


Девушка месяца: брюнетка на чёрной Camry


Если требуется какая-то помощь, мне всегда помогают.  Всё-таки культура взаимоотношений водителей у нас в Новосибирске есть. Я и сама всегда благодарю аварийкой, стараюсь пропускать и помогать другим водителям. 


Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


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