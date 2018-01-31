Шкурный интерес

Красавица-дизайнер из Сибири шьёт и продаёт всему миру сексуальные портупеи и ошейники из кожи

Молодая сибирячка Алёна Вдовина делает очень необычные аксессуары — её портупеи, ошейники, браслеты и кольчуги сделаны исключительно из натуральной кожи. По словам девушки, изделия расходятся по всему свету и несравнимы с украшениями и ремнями китайского производства. Дизайнер рассказала корреспонденту НГС.БИЗНЕС, как выбрала именно кожу, почему не делится ни с кем секретами мастерства и действительно ли её аксессуары не имеют ничего общего с эстетикой «Пятидесяти оттенков серого».

Первую вещь из кожи 22-летняя Алёна Вдовина сделала для себя чуть больше двух лет назад — портупею (изделие из нескольких ремней или полосок кожи). Этот необычный аксессуар до сих пор остаётся ходовым товаром у молодого мастера.







Девушка выучилась на дизайнера общего профиля в Новосибирском кооперативном техникуме имени Косыгина и решила не поступать в вуз — разве что получить дополнительное образование управленца. По словам Алёны Вдовиной, она начала создавать изделия скорее по наитию, чем благодаря полученным в техникуме знаниям.







«Мастер-классов нет на YouTube. Но технически мне было понятно, как делать, — главное, сначала просто найти сырьё и фурнитуру. Постепенно разобралась и стала делать, создала группу "ВКонтакте" и загружала туда примеры работ, своих и найденных в интернете», — описала она.







Молодая дизайнер из Сибири Алёна Вдовина и сама носит портупеи и чокеры





К её удивлению, заказы стали поступать в группу в соцсети «ВКонтакте» уже в первую неделю, причём по предоплате. По словам дизайнера, сначала создание изделий давалось ей непросто — одну портупею могла делать несколько часов. Сейчас на это требуется менее часа — если аксессуар простой.





Со временем ассортимент у Алёны расширился: к портупеям прибавились ошейники (чокеры), браслеты с гравировкой, маски и даже юбки как у гладиаторов, — в зависимости от того, что просили заказчики. Сейчас в работе у неё кожаные крылья со множеством деталей.







Портупеи тоже совершенствовались и превращались в настоящие кожаные кольчуги.







Новосибирцы не так часто заказывают портупеи и маски, как столичные города и другие страны





Принципиальным для дизайнера остаётся создание аксессуаров только из натуральной кожи — так они дольше выглядят новыми, утверждает мастер. Однако и стоят они примерно на 50% дороже, чем подобные изделия из искусственных материалов, — в среднем портупея обойдётся в 2,5 тысячи рублей, кольчуга — в 5 тысяч рублей, а браслеты — от 300 рублей.







Девушка отказалась сказать, сколько ей удаётся заработать в месяц на портупеях и ошейниках («Это коммерческая тайна!»), но, по её оценкам, за неделю она может соорудить до 60–100 изделий разной сложности.







Процесс создания аксессуаров Вдовина держит в тайне





«В Новосибирске люди до сих пор на это смотрят с недоверием, даже в негодование приводит их вид портупеи. Поэтому в основном нет заказов по Новосибирску — не такой большой объём работы.





Процентов 70 — это другие города, другие страны. Москва, Питер, Краснодар, Омск, Томск… Из стран Южная Корея, Америка, Казахстан. (М.М.: А почему они заказывают в Новосибирске, не с AliExpress?) Клиент из Южной Кореи объяснил, что ему нужна дизайнерская индивидуальная вещь — чтобы не ходить как штамповка», — объясняет Алёна Вдовина.





По словам дизайнера, мужчины стесняются заказывать у неё работы — даже для своих любимых женщин





Главные заказчицы — девушки совершенно разных возрастов: от 17 до 50 лет и далее, отмечает дизайнер. Иногда ей пишут и мужчины, но со скромными заказами — в основном берут парные браслеты с гравировкой, реже заказывают портупеи для любимых женщин или «что-то поинтереснее».





Сибирячка подчёркивает: несмотря на то что её аксессуары делают девушек сексуальнее, они далеки от эстетики БДСМ и популярных сейчас «Пятидесяти оттенков серого».







С помощью портупеи можно красиво подчеркнуть фигуру, причём надеть аксессуар не запрещено и на классическое платье, уверена мастер





«Я хочу, чтобы у людей было понимание, что всё это абсолютно нормально — не какая-то штука, взятая из секс-шопа, а просто такой аксессуар — как ремень, только сложнее — с помощью которого подчёркивается фигура», — возмущается Алёна.







По её словам, на ярмарки мастеров она специально приходит со скромным макияжем, в классическом платье, на каблуках и в портупее — и люди даже не сразу замечают, казалось бы, броский аксессуар.





Однако на манекене многим он кажется «пошлым и агрессивным», отметила она.







Кроме этого, дизайнера раздражают те, кто просит её научить секретам производства, — а таких всё больше, констатирует девушка. Она принципиально отказывается раскрывать хотя бы частично процесс создания изделий.







В планах дизайнера — сделать большую мастерскую





«Хитрые люди — вот полностью им всё расскажи. Мне, как мастеру, это неприятно — я ко всему пришла сама. В интернете нет абсолютно никакой информации — как это всё сделать. Я сама всё нашла — что и как делать для обработки. И раскрывать то, что ты только спустя 10 шагов научился делать? Поэтому я им отвечаю, что ценник за базовый курс — 150 тысяч», — говорит она.







В планах Алёны Вдовиной — сделать наконец настоящую мастерскую или творческое пространство, а расширять ассортимент или нет — будет зависеть от фантазии заказчиков, заключила дизайнер.







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