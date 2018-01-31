Шкурный интерес

Красавица-дизайнер из Сибири шьёт и продаёт всему миру сексуальные портупеи и ошейники из кожи

Все изделия Алёна Вдовина делает сама из натуральной кожи разных цветов
Все изделия Алёна Вдовина делает сама из натуральной кожи разных цветов

Молодая сибирячка Алёна Вдовина делает очень необычные аксессуары — её портупеи, ошейники, браслеты и кольчуги сделаны исключительно из натуральной кожи. По словам девушки, изделия расходятся по всему свету и несравнимы с украшениями и ремнями китайского производства. Дизайнер рассказала корреспонденту НГС.БИЗНЕС, как выбрала именно кожу, почему не делится ни с кем секретами мастерства и действительно ли её аксессуары не имеют ничего общего с эстетикой «Пятидесяти оттенков серого».

Первую вещь из кожи 22-летняя Алёна Вдовина сделала для себя чуть больше двух лет назад — портупею (изделие из нескольких ремней или полосок кожи). Этот необычный аксессуар до сих пор остаётся ходовым товаром у молодого мастера.


Девушка выучилась на дизайнера общего профиля в Новосибирском кооперативном техникуме имени Косыгина и решила не поступать в вуз — разве что получить дополнительное образование управленца. По словам Алёны Вдовиной, она начала создавать изделия скорее по наитию, чем благодаря полученным в техникуме знаниям.


«Мастер-классов нет на YouTube. Но технически мне было понятно, как делать, — главное, сначала просто найти сырьё и фурнитуру. Постепенно разобралась и стала делать, создала группу "ВКонтакте" и загружала туда примеры работ, своих и найденных в интернете», — описала она.


Молодая дизайнер из Сибири Алёна Вдовина и сама носит портупеи и чокеры
Молодая дизайнер из Сибири Алёна Вдовина и сама носит портупеи и чокеры


К её удивлению, заказы стали поступать в группу в соцсети «ВКонтакте» уже в первую неделю, причём по предоплате. По словам дизайнера, сначала создание изделий давалось ей непросто — одну портупею могла делать несколько часов. Сейчас на это требуется менее часа — если аксессуар простой.


Со временем ассортимент у Алёны расширился: к портупеям прибавились ошейники (чокеры), браслеты с гравировкой, маски и даже юбки как у гладиаторов, — в зависимости от того, что просили заказчики. Сейчас в работе у неё кожаные крылья со множеством деталей.


Портупеи тоже совершенствовались и превращались в настоящие кожаные кольчуги.


Новосибирцы не так часто заказывают портупеи и маски, как столичные города и другие страны
Новосибирцы не так часто заказывают портупеи и маски, как столичные города и другие страны


Принципиальным для дизайнера остаётся создание аксессуаров только из натуральной кожи — так они дольше выглядят новыми, утверждает мастер. Однако и стоят они примерно на 50% дороже, чем подобные изделия из искусственных материалов, — в среднем портупея обойдётся в 2,5 тысячи рублей, кольчуга — в 5 тысяч рублей, а браслеты — от 300 рублей.


Девушка отказалась сказать, сколько ей удаётся заработать в месяц на портупеях и ошейниках («Это коммерческая тайна!»), но, по её оценкам, за неделю она может соорудить до 60–100 изделий разной сложности.


Процесс создания аксессуаров Вдовина держит в тайне
Процесс создания аксессуаров Вдовина держит в тайне


«В Новосибирске люди до сих пор на это смотрят с недоверием, даже в негодование приводит их вид портупеи. Поэтому в основном нет заказов по Новосибирску — не такой большой объём работы. 


Процентов 70 — это другие города, другие страны. Москва, Питер, Краснодар, Омск, Томск… Из стран Южная Корея, Америка, Казахстан. (М.М.: А почему они заказывают в Новосибирске, не с AliExpress?) Клиент из Южной Кореи объяснил, что ему нужна дизайнерская индивидуальная вещь — чтобы не ходить как штамповка», — объясняет Алёна Вдовина.


По словам дизайнера, мужчины стесняются заказывать у неё работы — даже для своих любимых женщин
По словам дизайнера, мужчины стесняются заказывать у неё работы — даже для своих любимых женщин


Главные заказчицы — девушки совершенно разных возрастов: от 17 до 50 лет и далее, отмечает дизайнер. Иногда ей пишут и мужчины, но со скромными заказами — в основном берут парные браслеты с гравировкой, реже заказывают портупеи для любимых женщин или «что-то поинтереснее». 


Сибирячка подчёркивает: несмотря на то что её аксессуары делают девушек сексуальнее, они далеки от эстетики БДСМ и популярных сейчас «Пятидесяти оттенков серого».


С помощью портупеи можно красиво подчеркнуть фигуру, причём надеть аксессуар не запрещено и на классическое платье, уверена мастер 
С помощью портупеи можно красиво подчеркнуть фигуру, причём надеть аксессуар не запрещено и на классическое платье, уверена мастер 


«Я хочу, чтобы у людей было понимание, что всё это абсолютно нормально — не какая-то штука, взятая из секс-шопа, а просто такой аксессуар — как ремень, только сложнее — с помощью которого подчёркивается фигура», — возмущается Алёна.


По её словам, на ярмарки мастеров она специально приходит со скромным макияжем, в классическом платье, на каблуках и в портупее — и люди даже не сразу замечают, казалось бы, броский аксессуар.


Однако на манекене многим он кажется «пошлым и агрессивным», отметила она.


Кроме этого, дизайнера раздражают те, кто просит её научить секретам производства, — а таких всё больше, констатирует девушка. Она принципиально отказывается раскрывать хотя бы частично процесс создания изделий.


В планах дизайнера — сделать большую мастерскую 
В планах дизайнера — сделать большую мастерскую 


«Хитрые люди — вот полностью им всё расскажи. Мне, как мастеру, это неприятно — я ко всему пришла сама. В интернете нет абсолютно никакой информации — как это всё сделать. Я сама всё нашла — что и как делать для обработки. И раскрывать то, что ты только спустя 10 шагов научился делать? Поэтому я им отвечаю, что ценник за базовый курс — 150 тысяч», — говорит она.


В планах Алёны Вдовиной — сделать наконец настоящую мастерскую или творческое пространство, а расширять ассортимент или нет — будет зависеть от фантазии заказчиков, заключила дизайнер.


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