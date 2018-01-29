Доллар пошёл на дно. Но это ненадолго

Эксперты предсказали, когда упадут ставки по депозитам и вырастет курс валюты

Курс доллара опустился на уровень апреля 2017 года
Курс доллара опустился на уровень апреля 2017 года

На прошлой неделе доллар внезапно подешевел по отношению к рублю — в банках Новосибирска его можно было купить по 56 рублей 15 копеек. Ситуация с американской валютой заставила новосибирцев задуматься о новых вкладах, тогда как специалисты просят их поторопиться. НГС.НОВОСТИ спросили экспертов, как выиграть на падении доллара, а также узнали, в каком виде сейчас целесообразно хранить деньги и что будет с курсом валют в этом году. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

На прошлой неделе доллар США впервые с апреля прошлого года опустился ниже 56 рублей. Он подешевел к рублю на 0,7%, а к мировым резервным валютам — на 1,5%. По данным портала «Банки.ру», в конце недели самый выгодный курс в Новосибирске предлагал ВТБ — продажа 56,15 рубля, а покупка 55,95 рубля. По данным на 29 января, курс доллара был 56,54 рубля (продажа) и 56,30 (покупка).


Почему это произошло?


Эксперты связывают снижение курса доллара с дорожающей нефтью, а также с недавними словами министра финансов США Стивена Мнучина. 24 января на форуме в Давосе он заявил, что «более слабый доллар — это хорошо для США в контексте торговли и возможностей», передаёт его слова Bloomberg.


Новосибирские эксперты уверены, что причина падения американской валюты может быть и в предстоящих выборах.


«Я думаю, это связано с геополитическими условиями, — считает Татьяна Гениберг, к.э.н., доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ. — У нас впереди выборы, поэтому страна старается ситуацию сдерживать, не накалять, потому что это всегда может привести к непонятным условиям. Я бы доллары покупала в этой ситуации, чтобы в дальнейшем, может быть, летом или к осени, когда ситуация будет иной, доллары можно было продавать.


Это не дно, но это временные такие колебания в течение нескольких месяцев, но я думаю, что вкладывать есть смысл».


«На мой взгляд, ослабление доллара связано по большей части с двумя факторами: менее быстрым, чем ранее ожидалось, ужесточением монетарной политики ФРС и укреплением евро на фоне всё более "жёсткой" риторики ЕЦБ. Ослабление доллара к корзине валют позитивно сказывается на валютах развивающихся сырьевых экономик, в том числе рубле. Так, помимо прямого влияния, слабый доллар поддерживает рост цен на нефть, так как её котировки номинированы в американской валюте. Укрепление рубля к доллару, скорее всего, позволит ЦБ РФ быстрее снижать ключевую ставку на фоне снижения инфляционных ожиданий», — пояснил НГС.НОВОСТИ аналитик отдела анализа рынков управления инвестиционного консультирования АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.


Стоит ли вкладывать деньги в доллар?


По мнению опрошенных НГС.НОВОСТИ экспертов, падение доллара может заставить подешеветь импортные товары, но в целом на жизни новосибирцев скажется несерьёзно. Зато они рекомендуют задуматься о новых вкладах, особенно если у вкладчика накопилась значимая сумма, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.


«Если человек не обладает какой-либо значимой суммой, на мой взгляд, лучше оставаться в рублях, а для тех, кто имеет солидные накопления, на треть суммы можно купить американский доллар. 


На мой взгляд, банковские депозиты давно уже превратились в подобие сейфов из-за крайне низкой доходности, а вложение в валюту без мониторинга ситуации на внешних и внутренних рынках также может привести к определённым потерям», — пояснил он.


С Дроздовым согласились и депозитчики ВТБ. По словам руководителя розничного филиала ВТБ в Новосибирске Станислава Могильникова, времени на раздумья мало — низкая инфляция и ожидаемое снижение ключевой ставки приведут к падению ставок по рублёвым депозитам.


«Сейчас курс доллара находится у нижней границы коридора, ожидаемого аналитиками, поэтому покупать эту валюту в настоящее время достаточно выгодно, — советует эксперт. — Дальнейшее изменение курса доллара будет зависеть от множества факторов, среди которых цены на нефть. Если уровень в 56 рублей за доллар комфортен для инвестора или вкладчика, то треть или четверть средств можно направить на приобретение валюты и диверсифицировать свой сберегательный портфель. При этом основную часть денег мы советуем хранить в российской валюте, так как процентные ставки по вкладам в рублях намного выше».


«Покупать подешевевший доллар имеет смысл, если хранить сбережения в долларах на долгосрочный период — от полугода и дольше, — добавляет заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. — Вклады в долларах сейчас не слишком привлекательны из-за снижения ставок по депозитам.


В ближайшей перспективе доллар может скорректироваться вверх, однако не факт, что такая коррекция перерастёт в начало нового долгосрочного тренда роста доллара».


По словам Татьяны Гениберг, сегодня вкладчикам стоит присмотреться и к недвижимости, цены на которую, по её оценке, совсем скоро пойдут вверх: «Сейчас мы там близки ко дну, и сейчас объекты купить можно по достаточно невысоким ценам. С 1 июля меняются на рынке недвижимости условия строительства жилой недвижимости, тогда деньги должны будут уходить на депозит в банки от строительной компании. Я думаю, это повлияет в сторону роста цен на квартиры, и думаю, что оживление в коммерции постепенно будет проявляться, и поэтому рост цен на коммерческую недвижимость тоже будет. По жилой [недвижимости], я думаю, ещё месяца два-три — и весной уже пойдёт рост цен на квартиры: это связано с изменениями ставок на кредиты и объёмов кредитования. Я думаю, позже будут цены расти, и в 2019 году, я думаю, начнётся рост, когда начнётся рост в экономике».


Что будет дальше?


Эксперты и аналитики уверены, что нынешнее укрепление рубля временное и в этом году курс доллара установится на уровне 55–61 рубль. 


«Ожидания возможного расширения санкций американским минфином в рамках так называемого "кремлёвского доклада", который может содержать ограничения на покупку нерезидентами отечественных ОФЗ (доклад о новых санкциях США в отношении России представят сегодня ориентировочно после окончания торгов), продолжают оказывать негативное влияние на котировки рубля. 


Ко всему прочему, сильный рубль сейчас не выгоден ни в политическом, ни в экономическом плане,


так как его укрепление сокращает доходы от валютной выручки в рублях, а это не выгодно ни экспортёрам, ни государству, особенно в условиях предвыборных расходов и планируемых масштабных инфраструктурных проектов», — спрогнозировал Сергей Дроздов.


Читайте также:

Нефть, кредиты и санации: какой была экономика в уходящем году.

Прочтений: 7635
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (63)63
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено