Доллар пошёл на дно. Но это ненадолго

На прошлой неделе доллар внезапно подешевел по отношению к рублю — в банках Новосибирска его можно было купить по 56 рублей 15 копеек. Ситуация с американской валютой заставила новосибирцев задуматься о новых вкладах, тогда как специалисты просят их поторопиться. НГС.НОВОСТИ спросили экспертов, как выиграть на падении доллара, а также узнали, в каком виде сейчас целесообразно хранить деньги и что будет с курсом валют в этом году. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

На прошлой неделе доллар США впервые с апреля прошлого года опустился ниже 56 рублей. Он подешевел к рублю на 0,7%, а к мировым резервным валютам — на 1,5%. По данным портала «Банки.ру», в конце недели самый выгодный курс в Новосибирске предлагал ВТБ — продажа 56,15 рубля, а покупка 55,95 рубля. По данным на 29 января, курс доллара был 56,54 рубля (продажа) и 56,30 (покупка).







Почему это произошло?





Эксперты связывают снижение курса доллара с дорожающей нефтью, а также с недавними словами министра финансов США Стивена Мнучина. 24 января на форуме в Давосе он заявил, что «более слабый доллар — это хорошо для США в контексте торговли и возможностей», передаёт его слова Bloomberg.





Новосибирские эксперты уверены, что причина падения американской валюты может быть и в предстоящих выборах.





«Я думаю, это связано с геополитическими условиями, — считает Татьяна Гениберг, к.э.н., доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ. — У нас впереди выборы, поэтому страна старается ситуацию сдерживать, не накалять, потому что это всегда может привести к непонятным условиям. Я бы доллары покупала в этой ситуации, чтобы в дальнейшем, может быть, летом или к осени, когда ситуация будет иной, доллары можно было продавать.





Это не дно, но это временные такие колебания в течение нескольких месяцев, но я думаю, что вкладывать есть смысл».





«На мой взгляд, ослабление доллара связано по большей части с двумя факторами: менее быстрым, чем ранее ожидалось, ужесточением монетарной политики ФРС и укреплением евро на фоне всё более "жёсткой" риторики ЕЦБ. Ослабление доллара к корзине валют позитивно сказывается на валютах развивающихся сырьевых экономик, в том числе рубле. Так, помимо прямого влияния, слабый доллар поддерживает рост цен на нефть, так как её котировки номинированы в американской валюте. Укрепление рубля к доллару, скорее всего, позволит ЦБ РФ быстрее снижать ключевую ставку на фоне снижения инфляционных ожиданий», — пояснил НГС.НОВОСТИ аналитик отдела анализа рынков управления инвестиционного консультирования АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.





Стоит ли вкладывать деньги в доллар?





По мнению опрошенных НГС.НОВОСТИ экспертов, падение доллара может заставить подешеветь импортные товары, но в целом на жизни новосибирцев скажется несерьёзно. Зато они рекомендуют задуматься о новых вкладах, особенно если у вкладчика накопилась значимая сумма, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.





«Если человек не обладает какой-либо значимой суммой, на мой взгляд, лучше оставаться в рублях, а для тех, кто имеет солидные накопления, на треть суммы можно купить американский доллар.





На мой взгляд, банковские депозиты давно уже превратились в подобие сейфов из-за крайне низкой доходности, а вложение в валюту без мониторинга ситуации на внешних и внутренних рынках также может привести к определённым потерям», — пояснил он.





С Дроздовым согласились и депозитчики ВТБ. По словам руководителя розничного филиала ВТБ в Новосибирске Станислава Могильникова, времени на раздумья мало — низкая инфляция и ожидаемое снижение ключевой ставки приведут к падению ставок по рублёвым депозитам.





«Сейчас курс доллара находится у нижней границы коридора, ожидаемого аналитиками, поэтому покупать эту валюту в настоящее время достаточно выгодно, — советует эксперт. — Дальнейшее изменение курса доллара будет зависеть от множества факторов, среди которых цены на нефть. Если уровень в 56 рублей за доллар комфортен для инвестора или вкладчика, то треть или четверть средств можно направить на приобретение валюты и диверсифицировать свой сберегательный портфель. При этом основную часть денег мы советуем хранить в российской валюте, так как процентные ставки по вкладам в рублях намного выше».





«Покупать подешевевший доллар имеет смысл, если хранить сбережения в долларах на долгосрочный период — от полугода и дольше, — добавляет заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. — Вклады в долларах сейчас не слишком привлекательны из-за снижения ставок по депозитам.





В ближайшей перспективе доллар может скорректироваться вверх, однако не факт, что такая коррекция перерастёт в начало нового долгосрочного тренда роста доллара».





По словам Татьяны Гениберг, сегодня вкладчикам стоит присмотреться и к недвижимости, цены на которую, по её оценке, совсем скоро пойдут вверх: «Сейчас мы там близки ко дну, и сейчас объекты купить можно по достаточно невысоким ценам. С 1 июля меняются на рынке недвижимости условия строительства жилой недвижимости, тогда деньги должны будут уходить на депозит в банки от строительной компании. Я думаю, это повлияет в сторону роста цен на квартиры, и думаю, что оживление в коммерции постепенно будет проявляться, и поэтому рост цен на коммерческую недвижимость тоже будет. По жилой [недвижимости], я думаю, ещё месяца два-три — и весной уже пойдёт рост цен на квартиры: это связано с изменениями ставок на кредиты и объёмов кредитования. Я думаю, позже будут цены расти, и в 2019 году, я думаю, начнётся рост, когда начнётся рост в экономике».





Что будет дальше?





Эксперты и аналитики уверены, что нынешнее укрепление рубля временное и в этом году курс доллара установится на уровне 55–61 рубль.





«Ожидания возможного расширения санкций американским минфином в рамках так называемого "кремлёвского доклада", который может содержать ограничения на покупку нерезидентами отечественных ОФЗ (доклад о новых санкциях США в отношении России представят сегодня ориентировочно после окончания торгов), продолжают оказывать негативное влияние на котировки рубля.





Ко всему прочему, сильный рубль сейчас не выгоден ни в политическом, ни в экономическом плане,





так как его укрепление сокращает доходы от валютной выручки в рублях, а это не выгодно ни экспортёрам, ни государству, особенно в условиях предвыборных расходов и планируемых масштабных инфраструктурных проектов», — спрогнозировал Сергей Дроздов.





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