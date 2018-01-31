Что нас ждёт в феврале: рост детских пособий и удобные госуслуги

Рассказываем о законах, которые вступят в силу в этом месяце

Детские пособия проиндексируют на размер прошлогодней инфляции
Детские пособия проиндексируют на размер прошлогодней инфляции

Соцвыплаты будут увеличены на размер прошлогодней инфляции, жители крупных городов смогут получить биометрический загранпаспорт в МФЦ, а Резервный фонд прекратит своё существование. Подробнее об этих и других изменениях, которые ждут Россию в феврале, — в нашем материале.

Вырастут детские пособия и выплаты инвалидам 


С февраля социальные выплаты увеличатся на 2,5%. Соответствующий закон «Об утверждении размера индексации выплат в 2018 году» вступил в силу в январе. Будут увеличены ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам, детям военнослужащих и сотрудников федеральных ведомств, погибших при исполнении обязанностей, а также тем, кто был облучен радиацией. Под индексацию попадают выплаты Героям Советского Союза, РФ, Социалистического Труда, Труда РФ и полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы. Также вырастут пособия на погребение и выплаты при производственной травме.


Для граждан с детьми пособия при рождении ребёнка в этом году будут увеличены с 16 350 до 16 759 рублей, за постановку на учёт в ранние сроки беременности — с 613 до 628 рублей, минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет — с 3065 до 3142 рублей (для первого ребёнка) и c 6131 до 6284 рублей (для второго и последующих). Материнского капитала индексация не коснётся: его размер заморожен до 1 января 2020 года на уровне 453 тысяч рублей.


Кстати, теперь по закону социальные выплаты будут индексировать каждый февраль на размер инфляции за прошлый год.


Жители городов с населением в 100 тысяч человек смогут получить новый загранпаспорт в МФЦ
Жители городов с населением в 100 тысяч человек смогут получить новый загранпаспорт в МФЦ

В МФЦ будут оформлять биометрические загранпаспорта жителям крупных городов


В феврале МФЦ во всех российских городах с населением более 100 тысяч человек начинают оформлять биометрические загранпаспорта. Раньше выдачей таких загранпаспортов занималась Федеральная миграционная служба — сейчас она упразднена, а полномочия по выдаче этих документов переданы МФЦ и МВД. МФЦ должны были начать выдавать новые загранпаспорта ещё год назад, с февраля 2017 года, но в последний момент правительство решило отложить этот вопрос.


Загранпаспорт нового образца содержит электронный чип с данными человека (данные паспорта, фото и отпечатки пальцев). Такой паспорт выдаётся на десять лет вместо пяти и позволяет быстрее пройти контроль на границе. Но и оформить его стоит дороже: 3500 для взрослого и 1500 для детей до 14 лет. За оформление обычного загранпаспорта взимается 2000 и 1000 рублей соответственно. Ещё в паспорт нового образца нельзя внести информацию о детях.


C сентября 2018 года МФЦ начнут выдавать документ нового образца и в городах с населением свыше 50 тысяч человек. Сейчас жители небольших населённых пунктов могут получить биометрический загранпаспорт в подразделении по вопросам миграции в областных управлениях МВД России.


Бизнес законно сможет брать взаймы сразу у нескольких кредиторов


В феврале вступает в силу закон «О синдицированном кредите», дополняющий закон «О банках». Синдицированный кредит — заём для компании или ИП на сумму не менее 10 млн долларов, который одновременно выдают несколько кредиторов. Выдавать синдицированные кредиты могут банки (в том числе и иностранные), НПФ и международные финансовые организации.


По мнению авторов закона, выдача синдицированных кредитов позволит увеличить размеры и сроки заимствований и уменьшить риск для каждого из кредиторов, поскольку общий риск будет распределён на весь синдикат. Пожалуй, самый важный момент: с помощью синдицированного кредитования компании смогут получать финансирование, которое они бы не получили у одного кредитора.


По мнению президента РФ Владимира Путина, новый закон «позволит обеспечить значительный рост объёма частных финансовых ресурсов, направляемых на запуск новых проектов в реальном секторе экономики», пишет «Российская газета». 


В единой электронной базе госструктур появится ещё больше наших документов
В единой электронной базе госструктур появится ещё больше наших документов

Госструктуры будут принимать больше документов в электронном виде


С 1 февраля расширится список справок и документов, доступных в Единой системе электронного взаимодействия (СМЭВ). Это значит, что получателям госуслуг больше нет нужды носить приведённые ниже документы из одного кабинета в другой. Ведомства сами обменяются ими в случае необходимости.


С этого месяца в СМЭВ будут заведены:


  • выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРН);
  • ИНН (только для физлиц);
  • справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ;
  • электронный паспорт транспортного средства;
  • сведения о банковских счетах организаций и ИП;
  • учредительные документы в электронной форме (но только если они были представлены в таком виде в ФНС России);
  • данные из деклараций по налогу на прибыль организаций, НДС, УСН;
  • сведения годовой бухгалтерской отчётности юрлиц;
  • решения о запрете операций по счетам налогоплательщика;
  • информация о присутствии (или отсутствии) юрлица в реестре недобросовестных поставщиков;
  •  общедоступные сведения для принудительного исполнения судебных решений.

Резервный фонд РФ прекращает существование


С февраля в России ликвидируется Резервный фонд — его средства были полностью израсходованы в 2017 году. По уверению властей, закрытие фонда было запланировано и ни к какому экономическому апокалипсису это не приведёт. Функции Резервного фонда возьмёт на себя Фонд национального благосостояния.


Обе «копилки» были созданы в 2008 году после распада Стабилизационного фонда. Средства Резервного фонда страховали бюджет на случай дефицита, Фонд национального благосостояния откладывал деньги на «светлое будущее». Из его средств государство финансировало перспективные проекты и покупало акции крупнейших компаний.


К концу 2017 года на счету Фонда национального благосостояния, в котором теперь будут копиться дополнительные нефтегазовые доходы, находилось 3,75 трлн рублей. В этом году из фонда на компенсацию возможного падения доходов федерального бюджета и софинансирование добровольных пенсионных накоплений может быть потрачено более триллиона рублей. 

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