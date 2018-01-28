Выбор б/у: праворулька без вариантов

Что купить для города за 400 тысяч — только машины с «ненормальным» рулем

Как бы ни наступали новые леворульные автомобили, но Новосибирск пока ещё остается городом с серьёзной долей праворульных подержанных машин. И когда встаёт вопрос реального выбора, оказывается, что за сравнительно небольшие деньги лучшим вариантом будет именно «неправильный руль». Что купить за 400 000 рублей, когда до полумиллиона не хватает целых 100 тысяч, — в обзоре НГС.АВТО.   

Полмиллиона рублей — это та сумма, когда выбор существенно расширяется и можно подобрать что-то из левого руля. Но вот недостающие 100 тысяч заставят автолюбителя пристальнее посмотреть на японские машины — мы будем выбирать некий усредненный массовый вариант для обычной городской жизни. Конечно, автомобилей много, но мы остановимся на этих трёх хорошо известных моделях: Toyota Premio, Honda Fit, Nissan X-Trail. Автомобили оценим в 5 категориях по 5-балльной шкале.  


1. Свежесть


Выбор б/у: праворулька без вариантов


Toyota Premio достаточно интересный и распространенный автомобиль, и он не такой обыденный, как Corolla. За указанные 400 000 рублей (с допуском плюс-минус 20 000 рублей) можно купить Premio 2002–2003 годов выпуска. Целых 15 лет? Старовата? Ну и что, ответят многие новосибирские автолюбители, это же «Тойота», она не ломается. Тем не менее за свежесть — 2 балла.    



Выбор б/у: праворулька без вариантов


Honda Fit будет заметно моложе — 2008–2010 годов, практически наше текущее десятилетие. За это «Хонде» 5 баллов.  



Выбор б/у: праворулька без вариантов


Кроссовер Nissan X-Trail будет самым старым — 2001–2002 годы. Тоже 2 балла. 



2. Внешний вид


Выбор б/у: праворулька без вариантов


Toyota Premio — седан родом ещё из 90-х годов. Взгляду особо зацепится не за что, но и отторжения машина не вызывает. Пропорции автомобиля правильные, совсем уж старичком не выглядит. 4 балла. 



Выбор б/у: праворулька без вариантов


Honda Fit за наши деньги — это второе поколение со вполне современным дизайном, задорной мордочкой, интересными гранями на капоте. 5 баллов.



Выбор б/у: праворулька без вариантов


Квадратный Nissan X-Trail относится к тем видам автомобилей, которые с годами выглядят всё так же хорошо. За классику прямоугольных форм — 5 баллов. 



3. Салон


Выбор б/у: праворулька без вариантов


Салон Premio достаточно качественный — двухярусная передняя панель, вставки под дерево, неплохие материалы. Почти все машины, представленные на «вторичке», имеют хорошее оснащение: электроприводы, подлокотник, экран мультимедиа. Машина вполне крупная — длина 4600 мм, места хватает и спереди, и сзади. 5 баллов.



Выбор б/у: праворулька без вариантов


Вообще автомобили Honda примечательны тем, что при малых внешних размерах с простором в салоне у них всё в порядке, по крайней мере на передних сиденьях. Вот и Fit даёт большой запас места, выверенную эргономику, хороший обзор. Интерьер здесь уже современный, со сложными линиями, двумя ярусами, мягкими материалами. 5 баллов. 



Выбор б/у: праворулька без вариантов


Интерьер Nissan X-Trail новаторский для своих лет — также двухярусная передняя панель, прямые грани, множество мест для хранения. Но материалы тут жестковаты и громковаты, а расположение приборки по центру нравится не всем водителям. Зато места больше, куча вариантов трансформации — 5 баллов.    



4. Ездовые качества


Выбор б/у: праворулька без вариантов


Toyota Premio, представленные на новосибирской вторичке, оснащены как правило 1,8-литровым бензиновым мотором 1ZZ-FE мощностью 132 л.с. и классическим «автоматом». Привод передний. Для 1,2-тонной машины этого двигателя хватает с запасом, а предсказуемый передний привод отвечает практически всем требованиям городской жизни. Средняя управляемость и в целом ничего выдающегося — 4 балла.   



Выбор б/у: праворулька без вариантов


Honda традиционно более задорный автомобиль, а Fit еще и юркий, маневренный. У большинства наших «Фитов» стоит 1,3 литровый мотор мощностью 100 л.с. и вариатор CVT. На переднем приводе можно чувствовать себя на этой машине вполне уверенно, однако маленький 15-сантиметровый клиренс может подкинуть проблем и в городских условиях. 4 балла.



Выбор б/у: праворулька без вариантов


X-Trail — более универсальный автомобиль. Машины на вторичке представлены в основном с 2-литровым 150-сильным двигателем, классическим «автоматом» и полным приводом. Можно и в лес, и по дрова, и в садик, и в магазин. Во дворе вы точно не застрянете, а на шоссе X-Trail ведет себя комфортно и неплохо управляется. 5 баллов.  



5. Техническая часть


Выбор б/у: праворулька без вариантов


Агрегаты Toyota Premio хорошо изучены и достаточно надёжны. Запчастей повсюду полно. Явных просчетов в инженерной части автомобиль не имеет. Однако возраст берёт свое, и менять различные детали придется постоянно. 4 балла.



Выбор б/у: праворулька без вариантов


Honda хороша своей свежестью, однако тот же вариатор может подкинуть проблем в виде вибраций и стука, а в двигателе может потребовать замены дорогостоящий клапан EGR. 4 балла.  



Выбор б/у: праворулька без вариантов


Старый Nissan X-Trail наверняка будет иметь проблемы в виде коррозии, бренчащего салона, изношенной проводки и «глючащих» датчиков. 3 балла. 


Подсчитаем среднюю оценку:


Toyota Premio —  3,8 балла

Honda Fit — 4,6 балла

Nissan X-Trail — 4,0 балла


Итак, в этом состязании победила относительно свежая и практичная Honda Fit, главной проблемой которой является вариатор. X-Trail удобен, но слишком стар и грозит окончательно посыпаться. Toyota Premio тоже стара и не имеет явных преимуществ, побуждающих к покупке. 
  

А что выберете вы?

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