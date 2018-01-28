Выбор б/у: праворулька без вариантов

Что купить для города за 400 тысяч — только машины с «ненормальным» рулем

Как бы ни наступали новые леворульные автомобили, но Новосибирск пока ещё остается городом с серьёзной долей праворульных подержанных машин. И когда встаёт вопрос реального выбора, оказывается, что за сравнительно небольшие деньги лучшим вариантом будет именно «неправильный руль». Что купить за 400 000 рублей, когда до полумиллиона не хватает целых 100 тысяч, — в обзоре НГС.АВТО.

Полмиллиона рублей — это та сумма, когда выбор существенно расширяется и можно подобрать что-то из левого руля. Но вот недостающие 100 тысяч заставят автолюбителя пристальнее посмотреть на японские машины — мы будем выбирать некий усредненный массовый вариант для обычной городской жизни. Конечно, автомобилей много, но мы остановимся на этих трёх хорошо известных моделях: Toyota Premio, Honda Fit, Nissan X-Trail. Автомобили оценим в 5 категориях по 5-балльной шкале.





1. Свежесть









Toyota Premio достаточно интересный и распространенный автомобиль, и он не такой обыденный, как Corolla. За указанные 400 000 рублей (с допуском плюс-минус 20 000 рублей) можно купить Premio 2002–2003 годов выпуска. Целых 15 лет? Старовата? Ну и что, ответят многие новосибирские автолюбители, это же «Тойота», она не ломается. Тем не менее за свежесть — 2 балла.













Honda Fit будет заметно моложе — 2008–2010 годов, практически наше текущее десятилетие. За это «Хонде» 5 баллов.













Кроссовер Nissan X-Trail будет самым старым — 2001–2002 годы. Тоже 2 балла.









2. Внешний вид









Toyota Premio — седан родом ещё из 90-х годов. Взгляду особо зацепится не за что, но и отторжения машина не вызывает. Пропорции автомобиля правильные, совсем уж старичком не выглядит. 4 балла.













Honda Fit за наши деньги — это второе поколение со вполне современным дизайном, задорной мордочкой, интересными гранями на капоте. 5 баллов.













Квадратный Nissan X-Trail относится к тем видам автомобилей, которые с годами выглядят всё так же хорошо. За классику прямоугольных форм — 5 баллов.









3. Салон









Салон Premio достаточно качественный — двухярусная передняя панель, вставки под дерево, неплохие материалы. Почти все машины, представленные на «вторичке», имеют хорошее оснащение: электроприводы, подлокотник, экран мультимедиа. Машина вполне крупная — длина 4600 мм, места хватает и спереди, и сзади. 5 баллов.













Вообще автомобили Honda примечательны тем, что при малых внешних размерах с простором в салоне у них всё в порядке, по крайней мере на передних сиденьях. Вот и Fit даёт большой запас места, выверенную эргономику, хороший обзор. Интерьер здесь уже современный, со сложными линиями, двумя ярусами, мягкими материалами. 5 баллов.













Интерьер Nissan X-Trail новаторский для своих лет — также двухярусная передняя панель, прямые грани, множество мест для хранения. Но материалы тут жестковаты и громковаты, а расположение приборки по центру нравится не всем водителям. Зато места больше, куча вариантов трансформации — 5 баллов.









4. Ездовые качества











Toyota Premio, представленные на новосибирской вторичке, оснащены как правило 1,8-литровым бензиновым мотором 1ZZ-FE мощностью 132 л.с. и классическим «автоматом». Привод передний. Для 1,2-тонной машины этого двигателя хватает с запасом, а предсказуемый передний привод отвечает практически всем требованиям городской жизни. Средняя управляемость и в целом ничего выдающегося — 4 балла.













Honda традиционно более задорный автомобиль, а Fit еще и юркий, маневренный. У большинства наших «Фитов» стоит 1,3 литровый мотор мощностью 100 л.с. и вариатор CVT. На переднем приводе можно чувствовать себя на этой машине вполне уверенно, однако маленький 15-сантиметровый клиренс может подкинуть проблем и в городских условиях. 4 балла.













X-Trail — более универсальный автомобиль. Машины на вторичке представлены в основном с 2-литровым 150-сильным двигателем, классическим «автоматом» и полным приводом. Можно и в лес, и по дрова, и в садик, и в магазин. Во дворе вы точно не застрянете, а на шоссе X-Trail ведет себя комфортно и неплохо управляется. 5 баллов.









5. Техническая часть









Агрегаты Toyota Premio хорошо изучены и достаточно надёжны. Запчастей повсюду полно. Явных просчетов в инженерной части автомобиль не имеет. Однако возраст берёт свое, и менять различные детали придется постоянно. 4 балла.













Honda хороша своей свежестью, однако тот же вариатор может подкинуть проблем в виде вибраций и стука, а в двигателе может потребовать замены дорогостоящий клапан EGR. 4 балла.













Старый Nissan X-Trail наверняка будет иметь проблемы в виде коррозии, бренчащего салона, изношенной проводки и «глючащих» датчиков. 3 балла.





Подсчитаем среднюю оценку:







Toyota Premio — 3,8 балла

Honda Fit — 4,6 балла



Nissan X-Trail — 4,0 балла





Итак, в этом состязании победила относительно свежая и практичная Honda Fit, главной проблемой которой является вариатор. X-Trail удобен, но слишком стар и грозит окончательно посыпаться. Toyota Premio тоже стара и не имеет явных преимуществ, побуждающих к покупке.



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