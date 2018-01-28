Выбор б/у: праворулька без вариантов
Что купить для города за 400 тысяч — только машины с «ненормальным» рулем
Как бы ни наступали новые леворульные автомобили, но Новосибирск пока ещё остается городом с серьёзной долей праворульных подержанных машин. И когда встаёт вопрос реального выбора, оказывается, что за сравнительно небольшие деньги лучшим вариантом будет именно «неправильный руль». Что купить за
Полмиллиона рублей — это та сумма, когда выбор существенно расширяется и можно подобрать что-то из левого руля. Но вот недостающие 100 тысяч заставят автолюбителя пристальнее посмотреть на японские машины — мы будем выбирать некий усредненный массовый вариант для обычной городской жизни. Конечно, автомобилей много, но мы остановимся на этих трёх хорошо известных моделях: Toyota Premio, Honda Fit, Nissan X-Trail. Автомобили оценим в 5 категориях по 5-балльной шкале.
1. Свежесть
Toyota Premio достаточно интересный и распространенный автомобиль, и он не такой обыденный, как Corolla. За указанные
Honda Fit будет заметно моложе — 2008–2010 годов, практически наше текущее десятилетие. За это «Хонде» 5 баллов.
Кроссовер Nissan X-Trail будет самым старым — 2001–2002 годы. Тоже 2 балла.
2. Внешний вид
Toyota Premio — седан родом ещё из 90-х годов. Взгляду особо зацепится не за что, но и отторжения машина не вызывает. Пропорции автомобиля правильные, совсем уж старичком не выглядит. 4 балла.
Honda Fit за наши деньги — это второе поколение со вполне современным дизайном, задорной мордочкой, интересными гранями на капоте. 5 баллов.
Квадратный Nissan X-Trail относится к тем видам автомобилей, которые с годами выглядят всё так же хорошо. За классику прямоугольных форм — 5 баллов.
3. Салон
Салон Premio достаточно качественный — двухярусная передняя панель, вставки под дерево, неплохие материалы. Почти все машины, представленные на «вторичке», имеют хорошее оснащение: электроприводы, подлокотник, экран мультимедиа. Машина вполне крупная — длина 4600 мм, места хватает и спереди, и сзади. 5 баллов.
Вообще автомобили Honda примечательны тем, что при малых внешних размерах с простором в салоне у них всё в порядке, по крайней мере на передних сиденьях. Вот и Fit даёт большой запас места, выверенную эргономику, хороший обзор. Интерьер здесь уже современный, со сложными линиями, двумя ярусами, мягкими материалами. 5 баллов.
Интерьер Nissan X-Trail новаторский для своих лет — также двухярусная передняя панель, прямые грани, множество мест для хранения. Но материалы тут жестковаты и громковаты, а расположение приборки по центру нравится не всем водителям. Зато места больше, куча вариантов трансформации — 5 баллов.
4. Ездовые качества
Toyota Premio, представленные на новосибирской вторичке, оснащены как правило 1,8-литровым бензиновым мотором 1ZZ-FE мощностью 132 л.с. и классическим «автоматом». Привод передний. Для 1,2-тонной машины этого двигателя хватает с запасом, а предсказуемый передний привод отвечает практически всем требованиям городской жизни. Средняя управляемость и в целом ничего выдающегося — 4 балла.
Honda традиционно более задорный автомобиль, а Fit еще и юркий, маневренный. У большинства наших «Фитов» стоит 1,3 литровый мотор мощностью 100 л.с. и вариатор CVT. На переднем приводе можно чувствовать себя на этой машине вполне уверенно, однако маленький 15-сантиметровый клиренс может подкинуть проблем и в городских условиях. 4 балла.
X-Trail — более универсальный автомобиль. Машины на вторичке представлены в основном с 2-литровым 150-сильным двигателем, классическим «автоматом» и полным приводом. Можно и в лес, и по дрова, и в садик, и в магазин. Во дворе вы точно не застрянете, а на шоссе X-Trail ведет себя комфортно и неплохо управляется. 5 баллов.
5. Техническая часть
Агрегаты Toyota Premio хорошо изучены и достаточно надёжны. Запчастей повсюду полно. Явных просчетов в инженерной части автомобиль не имеет. Однако возраст берёт свое, и менять различные детали придется постоянно. 4 балла.
Honda хороша своей свежестью, однако тот же вариатор может подкинуть проблем в виде вибраций и стука, а в двигателе может потребовать замены дорогостоящий клапан EGR. 4 балла.
Старый Nissan X-Trail наверняка будет иметь проблемы в виде коррозии, бренчащего салона, изношенной проводки и «глючащих» датчиков. 3 балла.
Подсчитаем среднюю оценку:
Toyota Premio — 3,8 балла
Honda Fit — 4,6 балла
Nissan X-Trail — 4,0 балла
Итак, в этом состязании победила относительно свежая и практичная Honda Fit, главной проблемой которой является вариатор. X-Trail удобен, но слишком стар и грозит окончательно посыпаться. Toyota Premio тоже стара и не имеет явных преимуществ, побуждающих к покупке.
А что выберете вы?
- Toyota Premio
- Honda Fit
- Nissan X-Trail
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Дмитрий Косенко
Фото auto.ru