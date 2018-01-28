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Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику

НГС обошел крупные торговые центры Новосибирска — и нашёл магазины, где скидки достигают 70%

В январе магазины объявили распродажу осенних и зимних коллекций
В январе магазины объявили распродажу осенних и зимних коллекций

После новогодних праздников в магазинах наступает месяц затишья — праздничные распродажи закончились, а все деньги уже потратили к началу месяца, новые коллекции привезут только ближе к весне. Однако в январе многие магазины начали распродажу осенних и зимних коллекций — без громких рекламных компаний и кричащих баннеров на улицах. И те, кто не спустил всё на застолья и развлечения на каникулах, могут хорошо одеться, обуться и прикупить техники в дом. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по крупным торговым центрам, заглянули в популярные магазины одежды, обуви и бытовой техники, где нашли реальные скидки до 70%.

Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


После ажиотажа в конце декабря кажется, что в магазинах никого и нет: никто не толпится у прилавков и не скупает в предпраздничном приступе шопоголизма всё подряд. Зато именно сейчас, в период январского затишья, магазины скинули цены на одежду и обувь из осенней и зимней коллекций. 


Если что и покупать сейчас, то верхнюю одежду на весну. Пальто в Reserved можно приобрести до 2500 рублей, а куртки стоят от 999 рублей. Там же распродажа шарфов, шапок и перчаток — большинство аксессуаров подешевели вдвое и стоят теперь 199–349 рублей. Если повезёт, то можно отхватить пиджак за тысячу, однако ходовых размеров осталось мало. 


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


В Mango за копейки не оденешься, но они не скупятся на скидки. Например, куртки и парки, которые стоили 12 999 рублей, сейчас продают по 6499 рублей. Куртки от испанских дизайнеров здесь не рассчитаны на сибирские –30, зато на ветреный новосибирский март самое то. 


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


Водолазки, джемперы и штаны 2017 года стоят в районе тысячи — женские брюки можно найти всего за 999 рублей. Модные тёплые вельветовые жакеты скинули в цене по три тысячи — раньше они стоили 5499 рублей, а после Нового года — уже 2499 рублей.


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


В Unitted Colors of Benetton выбор вещей со скидками невелик, но на рубашки и блузы там скинули 50%, вместо двух тысяч за них просят всего 899–999 рублей.


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


Тысяч за пять рублей из LC Waikiki можно вынести новый гардероб — футболки в магазине по 219 рублей, мужские джемперы стопками лежат всего по 549 рублей, брюки и джинсы можно найти за 700–1000 рублей.


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


Недорогие мужские брюки можно найти в Marks&Spencer. Средняя цена около полутора тычяч рублей, но ценник неоднократно переклеивался. Начальная цена заявлена 3499 рублей, а по распродаже всего 1599, но под новым ценником мы видим, что эти брюки дешевеют раз в несколько месяцев — в конце прошлого года их продавали по скидке за 1998 рублей, первая цена та же. 


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


Ориентироваться удобно в H&M — в магазине не нужно долго блуждать в поисках распродажи и высматривать новые ценники. Всё удобно разделили на вешалки по цене. Десятки шифоновых блузок и рубашек готовы отдать за полтысячи.


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


Но в H&M стоит зайти не только за недорогой одеждой, поход в магазин шведского бренда иногда похож на небольшое путешествие в эпоху 90-х. Люрекс и безумные леопардовые принты снова отвоевали место на подиуме, и H&M решительно создал ряд моделей по весьма демократичным ценам. Например, такие блестящие штаны сейчас можно приобрести всего за 700 рублей — что-то подобное мы уже видели лет 20 назад на солистках то ли Spice girls, то ли отечественных «Стрелок». Стоимость юбки также 700 рублей.


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


Январские распродажи работают по принципу «готовь сани летом» — большинство вещей послужат скорее в следующем сезоне. Самые серьёзные скидки сейчас в обувных магазинах, когда зима прошла уже наполовину. Простые зимние ботинки, пусть они далеко не самые стильные, можно найти даже в пределах полутора тысяч рублей. Лидирует по скидкам Martin Bester: мужские ботинки из прессованной кожи здесь можно найти за 1380 рублей, а минимальная цена на женские начинается от 1320 рублей — до распродажи модели стоили от четырёх тысяч.


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


В фирменном магазине Ralf Ringer зимняя обувь подешевела в среднем на 2000–3500 рублей. Ещё недавно ботинки стоили 7500, сейчас за них просят 4200 рублей. Женские сапоги из натуральной кожи и меха (на фото справа) стоят от 3590, хотя ранее продавались за 8990 рублей — скидка на них уже 5400 рублей. Похожая модель, но в чёрном цвете подешевела с 7500 рублей до 4890 рублей — внутри утеплены шерстью.


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


Высокие сапоги на каблуке тоже стали почти в два раза дешевле — вместо 9990 рублей за них в январе просят 4990 рублей.


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


В салоне Salamander мужские ботинки подешевели до пяти тысяч, но женские зимние сапоги даже со скидкой 25–30% стоят около семи тысяч рублей — прежняя стоимость была 10–11 тысяч за пару.


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


Выборочно распродажи остались в магазинах бытовой техники и электроники. Реальные скидки в Media markt найти сложно, зато ритейлер возвращает до 50% стоимости на бонусную карту кэшбэком — накопленными баллами можно оплатить следующие покупки. Цены упали на дорогие товары, например на телевизор LG  с диагональю 55 дюймов скидка больше 40 тысяч. Стоит он как поддержанная «японка» — 153 999 рублей по распродаже, а без скидки 199 989 рублей. Скидки до двух тысяч можно найти на ноутбуки и кухонную технику.


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


В «М.Видео» повальных скидок нет, но на на мелкую бытовую технику — чайники и утюги — скинули до полутора тысяч рублей. Там же представлены несколько моделей холодильников со скидкой, например Bosch (объём холодильника 221 литр, а морозилки — 94 литра) продают за  35 990 рублей вместо 48 990 рублей. Стиральные машины подешевели куда скромнее — всего где-то на две тысячи, в среднем они стоят вполне привычные 16 тысяч. Зато цены на пылесосы марки Miele упали на треть — одна из моделей скинула стоимость с 22 990 до 14 990 рублей. 


Шопинг для жадных: магазины начали тайно распродавать одежду, обувь и бытовую технику


А вот среди авторегистраторов скидки почти на каждый второй: те, что стоили от 10 тысяч, стали дешевле на две-четыре тысячи, среди более бюджетных скидки около тысячи рублей — пока что их можно взять до трёх тысяч рублей.


Один из главных плюсов похода по магазинам в конце января — это свободные кассы и примерочные даже вечером пятницы: выбирать и мерить можно абсолютно без суеты и толкотни.


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