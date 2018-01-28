«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей

Land Cruiser ООО, оккупировавший переход, и первые наказанные — их машины увезли и выписали штраф

В очередном, 57-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: дорогостоящие джипы в самых неожиданных местах, а так же долгожданные примеры «преступления и наказания» — эвакуация и штраф 5 000 рублей.

«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


Открывает выпуск чёрный Land Cruiser с номерами ООО, который так удобно расположился в зоне пешеходного перехода на ул. Шевченко. Местные жители жалуются, что здесь опасно переходить дорогу с маленькими детьми.



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


Ещё одна атака на пешеходов. «Джип заблокировал пешеходный спуск на пересечении Советской и Ленина», — сообщает нам читатель Александр.


«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


«Парковка в ТЦ "Амстердам", улица Геодезическая. Конец рабочего дня, на стоянке 116 (!) свободных мест. Но куча водятлов заняли ближайшие места к входу в ТЦ. Ну и что, что они для инвалидов», — пишут неравнодушные посетители ТЦ.



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


Этот роскошный Range Rover занял два инвалидных места в гараже «Ауры».



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


И опять «Крузак» — властелин тротуаров. «Перекрёсток Коммунистической и Красного проспекта, 13. На тротуаре в центре города заезжает через пешеходный переход, два бордюра и паркуется», — описывают ситуацию очевидцы.



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


«Как можно говорить о простых людях, если сотрудники ведомственных структур не выполняют правила парковки? Тропинка возле поликлиники министерства внутренних дел. Ходите, люди, а мне надо к врачу», — недоумевает читательница Юлия. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


«Не доезжая перекрёстка Красный проспект – Кропоткина. На вопрос: "Вас не смущает, что это тротуар?", пассажирка ответила: "Мы же никому не мешаем, и у нас в машине ребёнок". В общем, если в машине у тебя ребёнок — можешь плевать на всех и всё!» — рассказал свою историю читатель Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


Знак пешеходного перехода попал в окружение. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


«Д'Артаньяны поставили авто, хотел проехать с коляской, но, видимо, не судьба», — переживает Вячеслав.



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


Так выглядит парковка для инвалидов возле администрации Кировского района. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


«На парковке "Ленты", заметьте, мест рядом море!» — заметил полицейскую машину читатель Денис.



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


«Именно так паркуют машины у подъезда на Лескова, 15 на все выходные. Проход для пешеходов перегорожен полностью, с коляской вообще никак не пройти», — возмущается читатель Олег.



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


Ну и наконец, долгожданные примеры парковки из серии «преступление и наказание». Водитель этого автомобиля оштрафован на 500 рублей по ч. 1 ст. 12.19 КоАП за парковку под знаком на улице Серебренниковской. Как уточнили в УГИБДД, машина с места нарушения эвакуирована. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей


Этот автомобиль, вставший на инвалидном месте, тоже увезён эвакуатором. Водитель оштрафован на 5000 рублей по ч. 2 ст. 12.19 КоАП. Все решения вступили в законную силу.


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Читайте также:

По прозвищу «айзюзю» — машины с самыми неожиданными и смешными кличками: какую называют «авоськой», а какую — «хрюшкой».


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 3621
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено