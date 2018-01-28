«Я паркуюсь как чудак»: «Крузак» ООО против детей

Land Cruiser ООО, оккупировавший переход, и первые наказанные — их машины увезли и выписали штраф

В очередном, 57-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: дорогостоящие джипы в самых неожиданных местах, а так же долгожданные примеры «преступления и наказания» — эвакуация и штраф 5 000 рублей.





Открывает выпуск чёрный Land Cruiser с номерами ООО, который так удобно расположился в зоне пешеходного перехода на ул. Шевченко. Местные жители жалуются, что здесь опасно переходить дорогу с маленькими детьми.















Ещё одна атака на пешеходов. «Джип заблокировал пешеходный спуск на пересечении Советской и Ленина», — сообщает нам читатель Александр.









«Парковка в ТЦ "Амстердам", улица Геодезическая. Конец рабочего дня, на стоянке 116 (!) свободных мест. Но куча водятлов заняли ближайшие места к входу в ТЦ. Ну и что, что они для инвалидов», — пишут неравнодушные посетители ТЦ.















Этот роскошный Range Rover занял два инвалидных места в гараже «Ауры».













И опять «Крузак» — властелин тротуаров. «Перекрёсток Коммунистической и Красного проспекта, 13. На тротуаре в центре города заезжает через пешеходный переход, два бордюра и паркуется», — описывают ситуацию очевидцы.













«Как можно говорить о простых людях, если сотрудники ведомственных структур не выполняют правила парковки? Тропинка возле поликлиники министерства внутренних дел. Ходите, люди, а мне надо к врачу», — недоумевает читательница Юлия.













«Не доезжая перекрёстка Красный проспект – Кропоткина. На вопрос: "Вас не смущает, что это тротуар?", пассажирка ответила: "Мы же никому не мешаем, и у нас в машине ребёнок". В общем, если в машине у тебя ребёнок — можешь плевать на всех и всё!» — рассказал свою историю читатель Андрей.















Знак пешеходного перехода попал в окружение.













«Д'Артаньяны поставили авто, хотел проехать с коляской, но, видимо, не судьба», — переживает Вячеслав.













Так выглядит парковка для инвалидов возле администрации Кировского района.













«На парковке "Ленты", заметьте, мест рядом море!» — заметил полицейскую машину читатель Денис.













«Именно так паркуют машины у подъезда на Лескова, 15 на все выходные. Проход для пешеходов перегорожен полностью, с коляской вообще никак не пройти», — возмущается читатель Олег.















Ну и наконец, долгожданные примеры парковки из серии «преступление и наказание». Водитель этого автомобиля оштрафован на 500 рублей по ч. 1 ст. 12.19 КоАП за парковку под знаком на улице Серебренниковской. Как уточнили в УГИБДД, машина с места нарушения эвакуирована.













Этот автомобиль, вставший на инвалидном месте, тоже увезён эвакуатором. Водитель оштрафован на 5000 рублей по ч. 2 ст. 12.19 КоАП. Все решения вступили в законную силу.





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