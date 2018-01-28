Туристы особого полёта

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В Новосибирск едет Путин — НГС вспомнил, как принимали в городе других первых лиц страны и мира

Борис Ельцин посетил Новосибирск в 1991 году
Борис Ельцин посетил Новосибирск в 1991 году

Новосибирск хоть и далёк от многих мировых столиц, но может похвастаться внушительным списком высокопоставленных гостей, которых толпы сибиряков приветствовали здесь в разные годы. В своё время город посещали лидеры европейских и азиатских государств, гости из США, а также первые лица Советского Cоюза и уже новой России. Накануне визита Владимира Путина (по предварительным данным, он посетит наш город в начале февраля), НГС.НОВОСТИ решили вспомнить, кто и зачем ещё приезжал в Новосибирск и что они говорили о городе.

26 января новосибирцы узнали, что в первой половине февраля город вновь посетит президент России Владимир Путин — об этом изданию «Известия» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин поедет в Новосибирск и Красноярск, чтобы проконтролировать работу недавно назначенных врио губернаторов — Андрея Травникова и Александра Усса. Напомним, визит президента ожидали ещё в ноябре, различные источники сообщали, что Путин приедет в День народного единства на открытие мультимедийного музея «Россия — Моя история», однако глава государства город так и не посетил. 


Февральский визит будет седьмым по счёту приездом Владимира Путина в Новосибирск. Впервые он побывал в городе в ноябре 2000 года, тогда журналисты много писали о том, что новый президент поужинал вместе с полпредом Леонидом Драчевским в ресторане «Патио-Пицца». После этого Путин приезжал ещё несколько раз: в 2005 году (впервые посетил Академгородок), в 2008-м (открывал первую очередь Cеверного объезда), в 2010-м (проинспектировал общежития НГУ), в 2012-м (побывал в Технопарке и гимназии «Горностай) и в 2014-м (открывал Бугринский мост).


Владимир Путин открывает Бугринский мост в 2014 году
Владимир Путин открывает Бугринский мост в 2014 году


Путин — не единственный высокопоставленный гость, который бывал в Новосибирске. В Новосибирске бывали и Иосиф Сталин (1928 год), и Никита Хрущёв (1959), и Леонид Брежнев (1978), и Михаил Горбачёв (1979), и Борис Ельцин (1991). Практически все поездки Никиты Хрущёва в Новосибирск были связаны со строительством Академгородка, сообщают в Музее Новосибирска. Всего он заехал в город четыре раза, в один из визитов он даже полюбовался местным балетом.


Выступление Никиты Хрущёва в Новосибирске
Выступление Никиты Хрущёва в Новосибирске


В 1972 году в Новосибирск приехал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. «В разговоре с ним первому секретарю Новосибирского обкома партии Фёдору Степановичу Горячеву удалось доказать необходимость скорейшего строительства Новосибирского метрополитена — первого в Сибири», — сообщили в Музее Новосибирска. После Брежнев приезжал ещё дважды. 


Кортеж Леонида Брежнева на Вокзальной Магистрали 
Кортеж Леонида Брежнева на Вокзальной Магистрали 


Кроме отечественных глав государства город время от времени навещали и лидеры иностранных держав. 


В 1944 году в Новосибирск приехал вице-президент США Генри А. Уоллес, в оперном театре он выступил с речью на русском, в которой высоко оценил вклад сибиряков в борьбу с фашизмом. В 1950 году на обратном пути после празднования 70-летия Иосифа Сталина Новосибирск посещал китайский лидер Мао Цзэдун. Он побывал на Чкаловском заводе и слушал оперу «Князь Игорь» в оперном театре.


Мао Цзэдун и новосибирские балерины 
Мао Цзэдун и новосибирские балерины 


Через четыре года в Новосибирске побывал глава Вьетнама Хо Ши Мин. В 1959 в Новосибирск приехал тогда ещё вице-президент США Ричард Никсон, который посетил завод имени А.И. Ефремова, а также посмотрел балет «Лебединое озеро» и стройку Новосибирской ГЭС. После посещения оперного театра Никсон сказал: «Подумать только! В этом далеком сибирском городе шесть театров, а в Вашингтоне, столице, ни одного!».


Попробуйте найти Ричарда Никсона на дамбе Новосибирской ГЭС
Попробуйте найти Ричарда Никсона на дамбе Новосибирской ГЭС


В шестидесятых Новосибирск встречал гостей ещё чаще. Десятилетие началось с визита в 1960 году правителя Камбоджи его королевского высочества Преа Бата Самдеха Преа Нородома Сианука Вармана. В 1961 году именно в Новосибирске Никита Хрущёв встретился с президентом Финляндии Урхо Кекконеном, через которого передал Западу советский ультиматум в отношении Западного Берлина. Урхо Кекконен тогда так оценил Новосибирск: «Это действительно промышленный и культурный центр Сибири. Он растёт стремительно. Чувствуется, что новосибирцы любят свой город. Встречи в оперном театре, где я смотрел балет "Щелкунчик", и в городке учёных с сибиряками убедили меня, что они гостеприимные, добродушные люди, чуть-чуть суровые. Чем-то сибиряки напоминают финнов».


Урхо Кекконен в Академгородке
Урхо Кекконен в Академгородке


Пару лет спустя председатель государственного совета Германской Демократической Республики Вальтер Ульбрихт уже совершал автопрогулку по центру города в автомобиле «Чайка» вместе с академиком Михаилом Лаврентьевым. Кроме того, в 1966 году в Новосибирск приехал президент Франции Шарль де Голль с супругой, они посмотрели на работу завода «Сибэлектротяжмаш», а также посетили Академгородок. Де Голль заявил, что Сибирь привлекает французов, так как «здесь осуществляется одно из самых гигантских усилий, когда-либо предпринятых человечеством… для того, чтобы освоить эти районы, привести их к прогрессу и благосостоянию». Кроме того, он произнес по-русски: «Да здравствует Новосибирск! Да здравствует Сибирь! Да здравствует Советский Союз!». 


Шарль де Голль и академик Михаил Лаврентьев
Шарль де Голль и академик Михаил Лаврентьев


Сразу два высокопоставленных гостя побывали в Новосибирске в 1968 году: шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви и президент Социалистической Федеративной Республики Югославия Иосип Броз Тито.


В 1970 году Дом учёных Академгородка посетил, несмотря на страшные ливни, уже другой французский президент, Жорж Помпиду. Первый секретарь ЦК Монгольской народно-революционной партии, председатель Президиума Великого народного хурала МНР Юмжагийн Цеденбал заехал в Новосибирск в 1976-м. В том же году город встречал министра Швеции Улофа Пальме (вместе с председателем министров СССР Алексеем Косыгиным они посетили оперный театр и Академгородок). Пальме говорил: «Очень сильное впечатление произвело на меня посещение Новосибирска…увиденное мною по всем статьям превзошло то, что я знал раньше…помогло составить мне правильное представление об этом обширном крае вашей страны. Сибирь полна молодой энергии, у неё большое будущее». 


Улоф Пальме в Новосибирске
Улоф Пальме в Новосибирске


В восьмидесятых в Новосибирске побывал президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Румынии, президент Румынии Николае Чаушеску с супругой, глава Народной Республики Болгария Тодор Живков, будущий премьер-министр Индии и генеральный секретарь Индийского национального конгресса, член парламента Индии Раджив Ганди, генеральный секретарь Венгерской социалистической рабочей партии Янош Кадар, президент Чехословакии Густав Гусак.


Хо Ши Мин и новосибирские школьники 
Хо Ши Мин и новосибирские школьники 


В 1997 году в Академгородок приезжала первая леди США Хиллари Клинтон — она посмотрела на мумию Укокской принцессы и побывала в гостях у семьи Вдовиных. А в 2001 году в Новосибирск въехал бронированный поезд, который привёз Великого Руководителя КНДР Ким Чен Ира. 


Ким Чен Ир в Новосибирске
Ким Чен Ир в Новосибирске


О том, доезжали ли именитые гости до Красноярска, читайте в подробном обзоре у наших коллег.

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