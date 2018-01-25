По прозвищу «айзюзю»

Почти у каждого автомобиля есть не только официальное название, но и прозвище, которое даётся ему в среде автолюбителей. Народное название отражает суть машины, её особенность, а может быть и просто производной или сокращением от настоящего имени, игрой букв и звуков. Самые массовые, забавные и свежие «автоклички» — в материале НГС.АВТО.

Автомобильные прозвища появились с незапамятных времён, и многие из них являются уже практически именами нарицательными — «мерин», «бэха», «бумер», «крузак». Такие слова знают и понимают не только автомобилисты, но и почти все остальные люди. Клички «второго уровня» предполагают чуть более углублённое знание не только марок автомобилей, но и модельного ряда — «бочка» (Toyota Corona), «марковник» (Toyota Mark II), «чайник» (Toyota Chaser).





Lexus LX 570

Бывают случаи, когда машину в обиходе называют исключительно по прозвищу, а бывает, когда за автомобилем прочно закрепляется официальное название, хотя и прозвище тоже есть. «Всегда говорят "хорёк" про "Тойоту Харриер". А вот "Лексус" обычно так и называют, но у него есть прозвище "лёха". У меня есть друг, у него 570-й "Лексус", и мы в разговоре зовём его "лёхой"», — рассказывает директор сети автосервисов FIT Service Данил Соловьев.







Множество автомобилей получили клички не по названиям, а по своим техническим особенностям или внешнему виду. «"Самурай" (сила, агрессия) — так обычно называют всё семейство "маркобразных" "Тойот": "Марк 2", "Чейзер", "Креста". Прозвище "акула" получила "Тойота Камри" в 40-м кузове — у неё глаза (оптика) смотрят как у акулы. Такое же прозвище есть у "Мицубиси Аутлендер" третьего поколения, у него тоже дикая морда акулы. "Очкариками" зовут все "Мерседесы" 2000-х годов со сдвоенной оптикой. "Ёлка" — любой "Ситроен", у него эмблема похожа на ёлку», — перечисляет руководитель отдела продаж компании «РДМ-Импорт» Алексей Мазур.





Многие автомобильные клички образовались в результате забавной игры букв или звуков официального названия. «"Тушкан" или "тушканчик" — это кроссовер "Хёндэ Туксон". Автомобиль "Ниссан Ноут" называют "енотом" или "енотиком"», — продолжает эксперт.





BMW X3

Ну а поскольку российская народная мудрость не обделена чувством юмора, многие клички имеют явно смешливый или просто забавный характер. Марка Isuzu получила прозвище «айюзюзю» (игра букв), Infiniti — «финик» (игра звуков), Toyota Succeed — «суицид», Toyota Prius — «примус», Nissan Cefiro — «кефиро», Nissan Bluebird — «белиберда», Honda HR-V — «хрюшка», Mazda 3 — «матрёшка», Audi А8 — «авоська», Peugeot — «пеугеот», BMW X3 — «хэ-зэ», Renault Koleos — «сколиоз», Audi TT — «титька», Nissan Micra — «микроб», KIA Cerato — «сирота», Skoda Felicia — «поллюция», Volkswagen Golf — «гульфик».





Конечно, мы перечислили далеко не все автомобильные прозвища и предлагаем читателям НГС рассказать о самых свежих и смешных кличках в комментариях.





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