Начальство подалось в бега

Каждый второй топ-менеджер из Новосибирска не против переехать в другой город ради новой работы. Руководителей с солидной зарплатой не устраивает, что из-за холодного климата бизнес требует больше вложений, а отсутствие конкуренции не даёт развиваться. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала у экспертов по поиску работы, что заставляет новосибирцев покидать насиженные места, в какие города они хотели бы уехать, а сами начальники рассказали, почему в Новосибирске плохо быть руководителем — и чего они ждут от других городов.

Аналитики сайта по поиску работы HeadHunter подсчитали, что 27% соискателей из Новосибирска готовы переехать в другой регион. Хотя число желающих покинуть Новосибирск уменьшилось по сравнению с прошлыми годами, в двух сферах стабильно больше половины соискателей не против иногородних предложений. Чаще остальных готовы сменить место жительства специалисты сферы добычи сырья — 63% соискателей рассматривают предложения из других городов.





На второй строчке расположились топ-менеджеры — 53% руководителей ищут новые проекты в других городах.





«По итогам 2016 года было 30% желающих найти работу в другом городе, в 2015-м ещё больше. Среди топ-менеджеров процент был высокий всегда. Стандартно ищут в трёх городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, следом идут Екатеринбург и Казань. На самом деле топ-менеджерам не столько принципиально, они готовы переезжать в города, где более или менее развита инфраструктура: часто контракт на несколько лет. Их интересуют новые строчки в резюме, расширение круга обязанностей, опыт в известной компании, который в дальнейшем поднимет стоимость специалиста», — прокомментировала НГС.НОВОСТИ результаты исследования руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.





Аналитики портала Зарплата.ру тоже спросили 1430 новосибирцев, рассматривают ли они возможность переезда.





«Ради высокого заработка переехать в другой город готовы 46% горожан. Сменить страну проживания в погоне за большими деньгами готовы 39% горожан.





Кроме того, мы составили рейтинг самых популярных среди новосибирцев городов. Ожидаемо Москва и Санкт-Петербург оказались в топе. А вот Екатеринбург, четвертый город в России по численности населения, оказался только на восьмом месте среди новосибирцев», — подсчитали в Зарплате.ру.





Свой голос Красноярску отдали 3,9% опрошенных, а за переезд в Барнаул и Томск проголосовали 3,3% участников. По мнению аналитиков HeadHunter, специалисты многих сфер стали мобильнее — в производстве и науке растёт число кандидатов, готовых к переезду, а одной из важных причин, которая подталкивает людей покинуть Новосибирск, является климат.





Представители высшего менеджмента в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ согласились, что суровый климат увеличивает затраты на бизнес, но также отметили, что для развития им не хватает конкуренции на новосибирском рынке. Автор попросила их рассказать, почему они готовы покинуть Новосибирск и какие требования они ставят перед новым местом работы.





Матвей К., руководитель IT-проекта: «Переехал весной 2017 года в Москву. Упёрся в потолок с точки зрения сложности проектов. В Новосибирске меньше конкуренция среди компаний и клиентов меньше, чем на столичном рынке, — соответственно в некоторых нишах проекты слабее. Чем меньше денег у клиента, тем потенциально ты работаешь с меньшим бюджетом. Как руководитель быстро упираешься в определённую планку. Чтобы выйти на новый уровень, нужно сменить локацию.





Денег и конкуренции в Новосибирске не так много, многие компании не вкладывают в развитие IT, экономят.





Была бы конкуренция, люди бы думали не только о рекламных технологиях и расширении бюджета, но и об улучшении IT-составляющей — сайтов, приложений, клиентских сервисов, дополнительных продуктах.





Если компания занимается разработкой продукта внутри, то её клиенты могут быть вообще за рубежом, а вся команда может работать в Новосибирске. А если компания связана с реальным сектором экономики, назовём это так, нужно выходить на те рынки, которые максимально конкуренты, сейчас среди таких можно назвать Москву и Казань. Для меня важное условие — это белая зарплата. Хорошему руководителю предлагают в Москве от 300 тысяч и выше, а в Новосибирске не больше 150 на аналогичной должности. Конечно, в Сибири есть компании, которые работают с западными клиентами, там валютная выручка, но таких компаний немного. В основном это Академгородок и несколько в самом Новосибирске, они не сильно публичные.





Ещё один минус: в Новосибирске очень мало головных офисов крупных компаний, в которых принимаются стратегические решения.





В Москве почти у всех компаний есть департаменты маркетинга и финансов, где на месте принимают решения, проще организовать встречу, довести этап переговоров к сделке. А у нас либо представительства, либо департаменты, которые не принимают ключевых управленческих решений».





Виталий Масловский, бывший руководитель обособленного подразделения ООО «Контур-97»:

«Рассматриваю предложения из Питера, Москвы, Сочи, Ростова-на-Дону — в последнем я жил два года, мне понравилось. Важны климат, экология, промышленное развитие и красота города, хоть я и коренной новосибирец, но небольшой любитель города. Тёплые города — это не только личные предпочтения, из-за холода происходят проблемы в бизнесе.





Нужны более тёплые гаражи, ангары, — это всё повышает себестоимость бизнеса, поэтому мы всегда будем немного отстающими по сравнению с теми регионами, которые я назвал.





Хотя торговля хорошо развивается, промышленность загибается. При рыночной экономике Новосибирск всегда будет проигрывать городам, где более выгодные условия, не говоря уже о какой-нибудь Малайзии. У нас многие предприятия в упадке, закрылись, отдали помещения в аренду. Был в Новгороде и Москве, там предприятия, которые работали при Союзе, они сейчас увеличили производство, а в Сибири многие разорились.





Для переезда важна возможность себя реализовывать, а минимальная оплата должна быть от 70 тысяч, но комфортная для меня сумма — от 90 тысяч».





Александр Г., генеральный директор организации в сфере торговли:

«В Омске, Красноярске, Барнауле, Кемерове, Краснодаре, Москве и Петербурге есть друзья и родственники, мне было бы комфортно там работать. Если будут хорошие предложения, то я не против переехать. Сейчас не всё устраивает, хотелось бы лучше условия труда. Разумеется, финансовая часть вопроса, хороший ДМС, обязательно белая зарплата, в чёрную не соглашусь работать. Ещё важно комфортное расположение предприятия, до него должно быть удобно добираться от съёмного или приобретённого жилья. Переехал бы при зарплате от 150 тысяч. Поступало предложение из Владивостока, был серьёзный работодатель, но не договорились по некоторым пунктам. В Новосибирске не устраивает низкий уровень зарплат, в том же Красноярске выше».





Александр Жаманаков, директор ООО «Макс Капитал Менеджмент»:

«У меня есть компании в Малайзии, Гонконге, сейчас открываем в Казахстане. Я хоть и вернулся, но тяну за собой иностранные инвестиции. Причиной переезда были административные барьеры. Я инвестировал деньги в Новосибирск, они так и не вернулись. Были конфликты с местными элитами и правоохранительными органами. Я приехал в Сибирь в 1991 году, здесь бизнес только развивался. А на Востоке, где я жил, он уже давно шёл семимильными шагами.





Новосибирск до сих пор отстаёт, а власть тормозит развитие бизнесменов лет на десять.





Удобнее во Владивостоке — это самый развитый сейчас город в России, обгоняет Москву лет 15–20, там у людей мышление быстрее меняется. С 1991 года не мог поднять оборот, максимум было 10 миллионов долларов, а за четыре года Малайзии мы подняли до 10 миллиардов долларов. Для развития Новосибирска необходимо создавать независимый от Москвы финансовый центр по типу Гонконга».





Читайте также:

Google и Сбербанк открыли курсы для начинающих бизнесменов — эксперты рассказали, чего им действительно не хватает.