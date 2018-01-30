Сибирячка судится с МТС за треть своей зарплаты — ей предложили переехать в Татарстан или уволиться

Жительница Новосибирска Елена Барсукова со своими коллегами уже несколько месяцев не может уладить трудовой спор с компанией МТС. Женщина уверяет: работодатель в буквальном смысле пытается выжить сотрудниц, имеющих детей до трёх лет, и одиноких матерей. Дело дошло до суда. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

История с сокращением работников новосибирского колл-центра началась ещё в 2016 году, вспоминает Елена Барсукова, — именно тогда компания приняла решение перенести подразделение из нашего города в Татарстан. В компании МТС её слова подтвердили: решение о переносе подразделения приняли ещё в апреле 2016 года, а полностью функционал колл-центра был передан в Татарстан 1 августа 2017 года, сообщили редакции в компании.







«До первого августа сократили всех, кого можно было сократить по закону», — поясняет женщина.







Елену и ещё несколько сотрудниц контакт-центра уволить не получилось — помешала ст. 261 ТК РФ, запрещающая лишать работы женщин, на воспитании которых находятся дети до трёх лет, и одиноких матерей.







«С первого августа остались только те, кто в декрете дома сидит, и мы, те, у кого дети до трёх лет, и одинокие матери. Конечно, они склоняли нас, чтобы мы ушли по соглашению сторон, но мы не согласились и нас отправили в производственный простой», — рассказывает сибирячка.







В соответствии с ТК РФ компания предлагала своим сотрудницам новые должности в Новосибирске, но женщины не согласились. Елена уверяет, что новая работа была слишком сложной, а желанные вакансии прошли мимо.







«Они нам предлагали работу. Монтажником или должность "привлечение корпоративных клиентов", у которой бешеная текучка, никто не хочет там работать. И мы не хотим. Хорошие же должности идут мимо нас. Есть нормальные отделы [в офисе] на Фрунзе. Там, конечно, не по нашей специальности, но они могут нас туда устроить, если захотят. В любом случае это их проблемы, что они будут с нами делать», — поясняет свою позицию женщина.







Камень преткновения — размер зарплаты. После приказа о трудовом простое компания стала платить 2/3 от среднемесячного оклада.







«Сейчас в связи с простоем я получаю около 30 тысяч на руки, а средняя заработная плата была 45–50, в зависимости от количества дней в месяце. У девчонок и того меньше — некоторые по 15–20 тысяч сейчас получают. Я не могу про них говорить, но там гораздо меньше сумма», — добавляет собеседница НГС.НОВОСТИ.







Елена писала заявления в трудовую инспекцию и прокуратуру — официальные инстанции заявили, что всё по закону и речь идёт об индивидуальном трудовом споре.







«Проверили всё что угодно. Ответили, что простой оплачивается верно, проверили какие-то документы вообще непонятные, когда я там пришла в МТС, что вот трудовой договор, всё правильно, всю ерунду проверили, кроме основного вопроса — о причинах трудового простоя. Что он там неуместен, что он был надуманным, этот простой», — сетует сотрудница МТС.







Ответ прокуратуры о законности простоя





После этого сибирячка пошла в суд — и в январе 2018 года Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил претензию Елены Барсуковой, признав приказ о трудовом простое незаконным. Женщина надеется, что с помощью этого решения она сможет получить от сотового оператора недостающую треть зарплаты.





Однако история на этом не закончилась: после суда женщина узнала, что вскоре вообще потеряет работу.





«Они продлили нам этот простой до 31 марта. Его надо опять идти в суд обжаловать, потому что они с нами даже не разговаривают. И ещё выдали уведомление, что меня по 74-й статье ТК РФ, если не соглашаюсь переехать в Татарстан, увольняют 12 марта», — поясняет Елена.







Пресс-служба новосибирского отделения МТС в переписке с редакцией подтвердила: конфликт имеет место, но не всё так просто. «Требования Барсуковой были связаны с признанием простоя незаконным, о возврате должности речь не шла и не могла идти, поскольку она является сотрудником компании и трудовые отношения с ней не прекращались — Елена на работу ходит согласно графика, зарплату получает своевременно. При этом судом ещё даже не изготовлено решение по данному спору. По факту его изготовления судом МТС будет рассматриваться вопрос о его обжаловании», — заявили в пресс-службе. «В связи с невозможностью обеспечить Барсукову работой по занимаемой ей должности в Новосибирске, 10.01.2018 в порядке ст. 74 ТК РФ ей было вручено уведомление об изменении существенных условий труда с 13.03.2018 г. в части изменения места работы (на Татарстан) с сохранением всех других условий трудового договора. Соответственно, если по истечении 2 месяцев она не согласится продолжить работу в рамках своей должности в Татарстане, трудовой договор с ней будет прекращен в порядке ст. 77 ТК РФ», — поясняет пресс-служба МТС.





На вопрос, понимает ли Елена, что после такого конфликта работа в компании для неё оказывается под большим вопросом, женщина отвечает: понимает всё, но всё же хочет проработать ещё 6 месяцев — после этого ребёнку исполнится три года и можно будет «сократиться, как нормальные люди».





«Сейчас ситуация на рынке такая, что никто не хочет никуда идти и чего-то искать. Я потому и вышла на работу, что у меня ребёнок до трёх лет и кредит», — заявила Елена Барсукова НГС.НОВОСТИ.





В компании настаивают: Елене предлагали все доступные в Новосибирске должности.





«Как в момент закрытия ЦКС, так и в период простоя Барсуковой неоднократно предлагались иные вакансии, которые появлялись в филиале, в том числе ей предлагалась должность сотрудника B2B-подразделения, чей функционал аналогичен ранее исполняемому ей — взаимодействие с клиентами компании по вопросам абонентского обслуживания, но от всех вакансий, в том числе и от этой, она отказывалась, чему имеется документальное подтверждение. Предлагать все имеющиеся вакансии в рамках одного филиала обязывают компанию нормы ТК РФ, в связи с чем должность монтажника компания тоже должна была ей предложить как вакантную», — добавили в компании.





По мнению директора юридической фирмы ООО «Гриаста» Григория Асташова, история, приключившаяся с Еленой и её коллегами, — не редкость. «Подобные случаи сейчас достаточно распространены и наиболее характерны именно для крупных компаний. Оптимизация бизнес-процессов путем использования современных технологий и оборудования позволяет уменьшить количество работников, необходимых для их выполнения.





В подобных случаях самое простое — уволиться по соглашению сторон с выплатой денежной суммы — компенсации.





В нашей практике мы добивались выплаты компенсации в размере 10 окладов. Работодатели зачастую охотно идут на это. Этой суммы может быть достаточно, чтобы собраться с мыслями, отдохнуть и найти новую работу», — поясняет специалист.





На вопрос о законности приказа о трудовом простое юрист не даёт однозначного ответа. «Согласно ст. 72 ТК РФ, простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или, что наиболее подходит к рассматриваемой ситуации, организационного характера. Указанная статья не предполагает конкретных случаев введения простоя, толкуется расширительно и на практике изменение структуры компании может быть причиной простоя», — резюмировал эксперт.