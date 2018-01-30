С детьми — на выход

Сибирячка судится с МТС за треть своей зарплаты — ей предложили переехать в Татарстан или уволиться

Елена Барсукова пошла в суд, не сумев договориться с начальством
Елена Барсукова пошла в суд, не сумев договориться с начальством

Жительница Новосибирска Елена Барсукова со своими коллегами уже несколько месяцев не может уладить трудовой спор с компанией МТС. Женщина уверяет: работодатель в буквальном смысле пытается выжить сотрудниц, имеющих детей до трёх лет, и одиноких матерей. Дело дошло до суда. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ. 

История с сокращением работников новосибирского колл-центра началась ещё в 2016 году, вспоминает Елена Барсукова, — именно тогда компания приняла решение перенести подразделение из нашего города в Татарстан. В компании МТС её слова подтвердили: решение о переносе подразделения приняли ещё в апреле 2016 года, а полностью функционал колл-центра был передан в Татарстан 1 августа 2017 года, сообщили редакции в компании.


«До первого августа сократили всех, кого можно было сократить по закону», — поясняет женщина. 


Елену и ещё несколько сотрудниц контакт-центра уволить не получилось — помешала ст. 261 ТК РФ, запрещающая лишать работы женщин, на воспитании которых находятся дети до трёх лет, и одиноких матерей.


«С первого августа остались только те, кто в декрете дома сидит, и мы, те, у кого дети до трёх лет, и одинокие матери. Конечно, они склоняли нас, чтобы мы ушли по соглашению сторон, но мы не согласились и нас отправили в производственный простой», — рассказывает сибирячка.


В соответствии с ТК РФ компания предлагала своим сотрудницам новые должности в Новосибирске, но женщины не согласились. Елена уверяет, что новая работа была слишком сложной, а желанные вакансии прошли мимо.


«Они нам предлагали работу. Монтажником или должность "привлечение корпоративных клиентов", у которой бешеная текучка, никто не хочет там работать. И мы не хотим. Хорошие же должности идут мимо нас. Есть нормальные отделы [в офисе] на Фрунзе. Там, конечно, не по нашей специальности, но они могут нас туда устроить, если захотят. В любом случае это их проблемы, что они будут с нами делать», — поясняет свою позицию женщина.


Камень преткновения — размер зарплаты. После приказа о трудовом простое компания стала платить 2/3 от среднемесячного оклада. 


«Сейчас в связи с простоем я получаю около 30 тысяч на руки, а средняя заработная плата была 45–50, в зависимости от количества дней в месяце. У девчонок и того меньше — некоторые по 15–20 тысяч сейчас получают. Я не могу про них говорить, но там гораздо меньше сумма», — добавляет собеседница НГС.НОВОСТИ.


Елена писала заявления в трудовую инспекцию и прокуратуру — официальные инстанции заявили, что всё по закону и речь идёт об индивидуальном трудовом споре.


«Проверили всё что угодно. Ответили, что простой оплачивается верно, проверили какие-то документы вообще непонятные, когда я там пришла в МТС, что вот трудовой договор, всё правильно, всю ерунду проверили, кроме основного вопроса — о причинах трудового простоя. Что он там неуместен, что он был надуманным, этот простой», — сетует сотрудница МТС.


Ответ прокуратуры о законности простоя
Ответ прокуратуры о законности простоя


После этого сибирячка пошла в суд — и в январе 2018 года Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил претензию Елены Барсуковой, признав приказ о трудовом простое незаконным. Женщина надеется, что с помощью этого решения она сможет получить от сотового оператора недостающую треть зарплаты. 


Однако история на этом не закончилась: после суда женщина узнала, что вскоре вообще потеряет работу.


«Они продлили нам этот простой до 31 марта. Его надо опять идти в суд обжаловать, потому что они с нами даже не разговаривают. И ещё выдали уведомление, что меня по 74-й статье ТК РФ, если не соглашаюсь переехать в Татарстан, увольняют 12 марта», — поясняет Елена.


Пресс-служба новосибирского отделения МТС в переписке с редакцией подтвердила: конфликт имеет место, но не всё так просто. «Требования Барсуковой были связаны с признанием простоя незаконным, о возврате должности речь не шла и не могла идти, поскольку она является сотрудником компании и трудовые отношения с ней не прекращались — Елена на работу ходит согласно графика, зарплату получает своевременно. При этом судом ещё даже не изготовлено решение по данному спору. По факту его изготовления судом МТС будет рассматриваться вопрос о его обжаловании», — заявили в пресс-службе. «В связи с невозможностью обеспечить Барсукову работой по занимаемой ей должности в Новосибирске, 10.01.2018 в порядке ст. 74 ТК РФ ей было вручено уведомление об изменении существенных условий труда с 13.03.2018 г. в части изменения места работы (на Татарстан) с сохранением всех других условий трудового договора. Соответственно, если по истечении 2 месяцев она не согласится продолжить работу в рамках своей должности в Татарстане, трудовой договор с ней будет прекращен в порядке ст. 77 ТК РФ», — поясняет пресс-служба МТС.


На вопрос, понимает ли Елена, что после такого конфликта работа в компании для неё оказывается под большим вопросом, женщина отвечает: понимает всё, но всё же хочет проработать ещё 6 месяцев — после этого ребёнку исполнится три года и можно будет «сократиться, как нормальные люди». 


«Сейчас ситуация на рынке такая, что никто не хочет никуда идти и чего-то искать. Я потому и вышла на работу, что у меня ребёнок до трёх лет и кредит», — заявила Елена Барсукова НГС.НОВОСТИ. 


В компании настаивают: Елене предлагали все доступные в Новосибирске должности. 


«Как в момент закрытия ЦКС, так и в период простоя Барсуковой неоднократно предлагались иные вакансии, которые появлялись в филиале, в том числе ей предлагалась должность сотрудника B2B-подразделения, чей функционал аналогичен ранее исполняемому ей — взаимодействие с клиентами компании по вопросам абонентского обслуживания, но от всех вакансий, в том числе и от этой, она отказывалась, чему имеется документальное подтверждение. Предлагать все имеющиеся вакансии в рамках одного филиала обязывают компанию нормы ТК РФ, в связи с чем должность монтажника компания тоже должна была ей предложить как вакантную», — добавили в компании. 


По мнению директора юридической фирмы ООО «Гриаста» Григория Асташова, история, приключившаяся с Еленой и её коллегами, — не редкость. «Подобные случаи сейчас достаточно распространены и наиболее характерны именно для крупных компаний. Оптимизация бизнес-процессов путем использования современных технологий и оборудования позволяет уменьшить количество работников, необходимых для их выполнения. 


В подобных случаях самое простое — уволиться по соглашению сторон с выплатой денежной суммы — компенсации. 


В нашей практике мы добивались выплаты компенсации в размере 10 окладов. Работодатели зачастую охотно идут на это. Этой суммы может быть достаточно, чтобы собраться с мыслями, отдохнуть и найти новую работу», — поясняет специалист. 


На вопрос о законности приказа о трудовом простое юрист не даёт однозначного ответа. «Согласно ст. 72 ТК РФ, простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или, что наиболее подходит к рассматриваемой ситуации, организационного характера. Указанная статья не предполагает конкретных случаев введения простоя, толкуется расширительно и на практике изменение структуры компании может быть причиной простоя», — резюмировал эксперт. 

Прочтений: 7314
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (74)74
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено