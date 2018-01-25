«Раньше лучше с дисциплиной было. Сталин же был»

Правила жизни 100-летних новосибирцев — они вспомнили, как менялся город и что в нём было лучше

100 лет — возраст, до которого дожить удаётся далеко не каждому. По данным мэрии на начало 2018 года, в городе 70 человек, которые отметят эту круглую дату в наступившем году, и 59 человек, которым исполнится более ста лет. В конце января сразу двое новосибирцев отпраздновали свой вековой юбилей: 100 лет в здравом уме и твёрдой памяти отметили бывшая работница «Союзпечати» Анна Николаевна Медянская и бортмеханик Иван Сергеевич Власкин. Корреспондент НГС.НОВОСТИ лично поздравил юбиляров, расспросил о прошлом и настоящем и попросил рассказать, что, на их взгляд, сильнее всего изменилось в Новосибирске за почти век.

Анна Медянская бабушка самостоятельная: отказывается от помощи родных по дому и всё делает сама





Анна Николаевна Медянская

Родилась 23 января 1918 года в Хабаровске. В Новосибирске живёт с 1947 года. Работала начальником Новосибирского районного отделения «Союзпечати» Новосибирского сельского района с 1951 года и до выхода на пенсию. Общий трудовой стаж — 50 лет. С 1996 по 2000 год работала на общественных началах заместителем председателя совета ветеранов спорта.







Раньше детских садов не было. Детство мы проводили на улице: в футбол гоняли во дворах. А сейчас — детские сады.







В медицине многих лекарств не было. Раньше иногда не было даже таблетки нужной. <…> [У меня] всё хорошо было, но сейчас оглохла. И ослепла — окулисты на дом не ходят, очки не сделаешь. Но вот Локоть пообещал [решить этот вопрос].







Единственно, что раньше лучше было, — дисциплина. Сталин же был. Он — во как дисциплину держал! А сейчас… Мальчуганчик, ты посмотри, что делает. Почему сегодня в школах стрельбу открывают? Да не было этого никогда. Никогда не было, чтоб на машине въезжали в людное место. Мне кажется, это — вредительство, специально [делают].







Когда приехала в Новосибирск, мне как-то он… Город как город. <…> Новосибирск [с конца 40-х годов] намного изменился. Он застроился. Единственный недостаток, что у нас субботники не проводят, а всё платное, платное, платное. А раньше мы [постоянно] субботники организовывали. Я 30 лет была старшей по дому, около 50 лет прожила в одном доме. Так порядок постоянно жильцы наводили.







Раньше было меньше тепла [в домах]. Как было: там нет тепла, там нет тепла, там котла нет. Сейчас в городе удобней жить.







С продуктами сейчас, можно сказать, мы зажиточно живём. И фруктов много отовсюду, да и свои фрукты. И мясо… Питание в Новосибирске улучшилось.







Анна Николаевна с правнучкой Лизой





Мне нравится, что сейчас в городе много мероприятий проводят, много с молодёжью работают. Фестивали, награждения разные. Летом очень много рынков открывается, ярмарок. <…> Новостроек много очень в городе, много условий для жизни людей делается.







Мне некогда сейчас скучать. Я и в детстве не скучала — в лото играла. А сейчас я такой активист, что всегда найду себе работу: 30 лет была старшей по дому — ёлки постоянно организовывала. А в школе была старшей по классу, а потом — по комсомолу. В педтехникуме секретарем была. Где бы ни работала, везде организатором была, всегда меня выбирали. И работящей была.







Оперный театр… Говорят, там такой ремонт закатили, такую красоту навели! Надо сходить туда. Я в оперном бывала [раньше], в «Красном факеле». <…> Меня же [Митрофан] Пятницкий (русский советский музыкант, основатель и первый художественный руководитель всемирно известного русского народного хора. — И.К.) к себе звал. Я пела. И сейчас пою. Мама не отпустила.







Что порекомендовать молодёжи? Только труд, честность и дисциплину! А ещё здоровья крепкого и энергии. Надо ещё думать о Родине и на работе быть добросовестным. И нужно движение, а не лёжка. А то заболеют и сразу ложатся. Поэтому и живём, что мы в движении были [всегда].







Бывший бортмеханик Иван Сергеевич Власкин скучает только по небу





Иван Сергеевич Власкин

Родился 21 января 1918 года в деревне Покровское Ковылкинского района Мордовской АССР. В начале Великой Отечественной войны был направлен в школу пилотов г. Купино Новосибирской области, а в апреле 1945 года — в Новосибирск. Работал в 204-м лётном отряде бортмехаником. Летал на Ли-2 и Ил-14, пролетал 33 года.







Автобусы в то время (в 40-е года. — И.К.) ходили реже. Они были почти такие же, но поменьше, человек на двадцать пять. Трамваи почти такие же были. Да и маршруты остались те же. <…> Но транспорт стал ходить более регулярно. Помногу стоять [на остановке] не приходится.







Метро как открылось, я поехал с ним знакомиться. Любопытно было — в Ленинграде же было уже метро. Но разницы не нашёл, что в Ленинграде, что здесь. <…> Красный проспект каким был, таким и остался. Почти никак не изменился. Но вообще высотных зданий за последнее время прибавилось, их значительно больше стало.







Медицина тогда была бесплатная — везде и всюду. Плата появилась только после перестройки. Всё полностью бесплатно было, даже зубы ставили. Спокойная жизнь была. Некоторые лекарства в поликлинике, конечно, были за плату, но в больницах — никакой платы.







Продукты вкусные были. Особенно молочные. Да и колбасные. Цена была очень низкая. Молоко — 24 копейки, хлеб — 10 копеек. Цены в столовых от Москвы до Востока были едиными. Разница была только с Севером, там продукты были дороже на десять процентов за счёт доставки. Котлеты «Пожарские» стоили 40 копеек, биточки — 24 копейки, гуляш из чистого мяса — 30 копеек. И всё было вкусно. Это где-то 40-е годы. На курорт поедем, и уже знаешь, сколько израсходуешь: там тоже и биточки 24 копейки, и «Пожарские» 40 копеек. И по вкусу всё было очень вкусно, готовили везде хорошо. Но после войны с продуктами было тяжело. Я летал и на Север, и в Москву, приходилось привозить продукты оттуда.







Торт с самолётом, который испекли к юбилею Ивана Власкина





Скучаю ли? Нет, скучать не приходится и не приходилось. Поженился — началась забота о семье. Потом появились дети — началась забота, чтоб дать им высшее образование. Так и получилось. А потом и внуки получили образование. И меня всё это время всё радовало. Бывает, что скучаю по небу. Я как полюбил свою профессию, так и пролетал 33 года.







Я всегда любил центр [Новосибирска]. Потому что в центре — все магазины. Вот немного вниз по Красному проспекту пешочком проходил, и там был магазин, куда поступали все минеральные воды с Кавказа. Брал «Ессентуки». <…> На речку ездили, в дом отдыха от управления. На «Москвиче». Отдыхать ездили с ночёвкой, палатку разбивали. Там лодки для рыбалки предоставляли, массив лесной хороший. В Боровом это было. Когда дети уже появились, брали комнату. Жена с дочкой в комнате ночевали, а мы с сыночком — в машине.







Молодым хочу пожелать трудиться: приобрести любимую профессию и спокойно работать. И самое главное — вести нормальный образ жизни. Это всё придает радости на душе, а всякая радость — дополнительные минуты жизни. Нормальный образ жизни — это и достойное поведение, вести [себя] прилично в общественных местах, хорошо трудиться и любить свою профессию, хорошее питание.







Никакого секрета в моём долголетии нет. Я просто всегда и везде вёл себя достойно. И каждый день делал по утрам двенадцать упражнений: три — «велосипед», «ножницы» и массаж ещё в постели, а потом вставал и остальные делал. И после обязательно принимал душ. Перестал заниматься недавно: в прошлом году ещё занимался, но потом что-то стало мне тяжеловато.





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