Полвека спустя: новосибирцы узнали себя в загадочном фильме об Академгородке 60-х

На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ писали о необычной находке новосибирского режиссёра Станислава Шуберта. Напомним, десять лет назад к нему в руки попала киноплёнка, на которой был снят Академгородок 1960-х, однако кто, когда и зачем зафиксировал эти моменты, до сих пор неизвестно. После публикации в редакцию НГС.НОВОСТИ обратились несколько жителей Академгородка тех лет, которые смогли точно определить год съёмки и предположить, кто мог снять этот фильм.

После публикации новости о таинственной находке Станислава Шуберта в редакцию НГС.НОВОСТИ стали обращаться новосибирцы, которые узнали на плёнке себя или своих друзей.





В опубликованном неделю назад фильме неизвестного автора показан летний городок 1960-х, улицы, пляж и научные опыты в нескольких институтах. Видео было оцифровано с 16-миллиметровой плёнки с магнитной дорожкой — это довольно редкий носитель для того времени.







Загадочный фильм





В те годы новосибирец Георгий Дуненков только закончил учёбу в НИИГАиКе (нынешний СГУГиТ) и устроился конструктором в Институт ядерной физики. На плёнке он себя не нашёл, но у него есть версия, откуда она могла взяться. Тогда в Академгородке работала любительская киностудия «Сигма» во главе с кинорежиссёром Леонидом Сикоруком — автором знаменитой серии фильмов «Физика для малышей», вышедшей на киностудии «Новосибирсктелефильм», который позже стал одним из инициаторов создания Новосибирского планетария.





По мнению Дуненкова, загадочную плёнку могли снять в «Сигме»: «Возможно, кто-то из студийцев снимал. Я смотрю по построению кадра, там много "отрезанных" ног или голов. Это вряд ли мог делать человек, который освоил курс фотографов, потому что есть понятие построения кадра. Скорее всего, это кино из серии "вот я купил кинокамеру". Но фильм смонтирован! Тогда это надо было ножницами подстригать и склеивать, для этого нужен был монтажный стол. Человек, который это делал, несомненно, имел технику», — заключает Дуненков. По его словам, вся необходимая техника в «Сигме» имелась, в том числе монтажный стол и камеры «Конвас» и «Москва».







В 1960-х помимо работы в научных институтах Георгий Дуненков увлекался киносъёмкой и занимался в киностудии «Сигма». Сегодня он работает радиоведущим и преподаёт яхтенное дело

Однако Станислав Шуберт, оцифровавший плёнку, уточнил, что обе эти камеры («Конвас» и «Москва») рассчитаны на работу с плёнкой 35 мм. Ленту, вероятно, снимали на аппарат «Киев» или «Красногорск», считает он. Режиссёр определился и с датой съёмки: по его мнению, это вторая половина 1960-х: «В начале 60-х у плёнки вряд ли была магнитная дорожка, а в 70-е уже было бы другое качество съёмки», — пояснил он. Дуненков тоже датирует фильм концом шестидесятых — именно тогда, по его мнению, построили надземный переход над железной дорогой, ведущий на Центральный пляж Академгородка, уточняет он.







По словам Дуненкова, до строительства перехода все жители Академгородка добирались до пляжа, перебегая железнодорожные пути, — это было опасно





Точнее датирует фильм и жительница Академгородка Вера Игоревна, которая узнала себя на одном из планов — на пляже с молодым человеком. «Это было после второго курса, это был 1966 год, совершенно чётко. Это было после сессии, конец июня – июль. Я узнала себя на пляже и человека из моего романтического прошлого», — рассказала собеседница. Вера Игоревна окончила факультет естественных наук НГУ, после чего всю жизнь работала химиком в Институте неорганической химии.





Студентка Вера и её друг на Центральном пляже Академгородка

«Можно быть сентиментальным или нет, но в прекрасное далёко всегда приятно возвращаться. Больше я там никого не узнала. Мне там 19 лет, а другие там старше — а мне [сейчас] уже 72 года. И потом, первую половину учёбы мы жили достаточно замкнуто: нагрузки были большие, у нас не было больших прогулок по городку, мы метались институт-университет-общежитие-столовая», — вспоминает Вера Игоревна.







По мнению Георгия Дуненкова, автором фильма был студент НГУ, иначе неясно, почему он запечатлел на плёнке лишь эту вывеску





Читатель НГС Юрий Лобурец написал в редакцию, что узнал на пятой минуте ролика своего знакомого, научного сотрудника отдела лазерной физики Ефима Пестрякова. «Отдел тогда входил в состав Института физики полупроводников СО АН СССР и находился в пристройке к главному корпусу ИФП, в доме на проспекте Лаврентьева, 13. Я тогда работал в лаборатории радиационной физики полупроводников ИФП, располагавшейся в той же пристройке», — рассказал Лобурец.





Ефим Пестряков в 1966 году





НГС.НОВОСТИ связались с заведующим лабораторией физики лазеров сверхкоротких импульсов, кандидатом физико-математических наук Ефимом Пестряковым. Учёный подтвердил, что на плёнке действительно он. «Я себя узнал там, да. Я не помню, кто снимал. Это где-то 1966 год, мы только окончили [университет]. Это кто-то из местных снимал про лазеры — это было тогда очень модное направление. Вот то, что я там демонстрирую, — это как раз твердотельный лазер и реакция его излучения на фотобумаге. […] Сейчас это уже тривиальный случай, но тогда это было в новинку», — вспомнил физик.





Сейчас Ефим Пестряков продолжает работать с лазерами, как и в 1966 году





В 1965 году на экраны советских кинотеатров вышел фильм Александра Гинцбурга по роману Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» — по мнению Пестрякова, именно поэтому в те годы был повышенный интерес к лазерной физике и, возможно, по той же причине автор загадочной плёнки запечатлел именно этот сюжет.







Лазер оставил следы на фотобумаге





Не все кадры на плёнке сделаны в Институте полупроводников, отмечает Ефим Пестряков, там мелькают и ИЯФ, и Институт гидродинамики. Киностудий при институтах, которые могли бы снять такой сюжет, не было, считает учёный. По его воспоминаниям, автор был «кем-то из местных», доступ к съёмкам в лаборатории можно было получить, только договорившись с завлабом, вспоминает он. «Первые отделы (отделы, обеспечивающие режим секретности. — Н.Г.) были, конечно, потому что выполнялись всякие работы. Если лаборатория такую работу вела, то завлаб знал, что туда никого [постороннего] нельзя пускать. Но относительно свободно можно было прийти и поснимать [несекретные объекты], если была договоренность с кем-то из лаборатории», — рассказал учёный.







Причёска «Бабетта идёт на войну» была очень популярна в те годы, отмечает физик





По словам Пестрякова, найденная плёнка довольно чётко передаёт дух шестидесятых. «Там очень причёски отражают дух времени, такая причёска называлась "Бабетта идёт на войну" (в честь одноимённой французской комедии режиссёра Кристиана-Жака с Брижит Бардо, вышедшей на экраны в 1959 году. — Н.Г.). Тогда очень популярно было французское кино, оно демонстрировалось в нашем кинотеатре "Москва", сегодня это ДК "Академия". Там проводили недели французских фильмов, после этого тлетворное влияние Запада распространялось в первую очередь на жительниц прекрасного пола. У меня жена эту причёску носила, тогда женщины начали красить волосы в разные цвета, особенно популярны были цвета типа "красное дерево". На плёнке многие женщины именно с такой причёской. Детей во дворах действительно было много, они свободно все гуляли — было ощущение свободы. Даже у многих дошкольников ключ на верёвочке на шее висел», — вспоминает новосибирец.







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