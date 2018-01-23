Поезженные машины: Lexus твоей мечты

Этот кроссовер можно купить по цене «Лады Весты» — сибиряки любят его за надёжность и статус

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом: самый массовый, самый раскупаемый в Новосибирске Lexus — кроссовер RX. Предложение по «вторичке» на эту модель (со всеми видами моторов) превышает все остальные «Лексусы», вместе взятые. В чем секрет такой суперпопулярности RX, есть ли у него слабые места и каковы цены на модель — в обзоре НГС.АВТО.





Lexus RX появился в 1998 году, это фактически брат-близнец кроссовера Toyota Harrier. Первое поколение почти в точности повторяло очертания кузова «простонародной» «Тойоты», различия были в оптике, решётках, молдингах, интерьере.













Первая модель под названием RX300 оснащалась мощным 3-литровым мотором V6, классической АКП, системой постоянного полного привода (межосевой дифференциал с вискомуфтой). Автомобиль, относящийся к среднеразмерному сегменту, получился довольно тяжёлым — 1,8 тонны в полноприводном варианте.













Интерьер машины и оснащение соответствовали люксовым стандартам тех лет — кожа, обильные вставки под дерево, большой ЖК-дисплей, навигация, круиз, климат, дневные ходовые огни, люк, электросиденья.













Второе поколение кроссовера 2003 года идеологически повторяло дизайн предшественника, но кузовщина серьёзно обновилась, а длина машины выросла на 16 см. Появилась модификация RX330 с 3,3-литровым мотором мощностью 230 л.с.













Интерьер подвергся небольшой коррекции, автомобиль оснащался системой курсовой устойчивости, парктрониками, светодиодной оптикой. Появились адаптивные ксеноновые фары, которые меняли направление пучка в повороте.













RX стал одной из немногих в мире моделей, которые стабильно начали предлагаться покупателям в гибридной версии. Модель RX400h в дополнение к 3,3-литровому основному двигателю имело два электромотора на каждой оси. Гибриды оснащались вариаторной трансмиссией.













В 2008 году в третьем поколении появился совершенно новый, более «упитанный» кузов, стали предлагаться 3,5-литровые моторы мощностью 277 л.с. Продолжали выпускаться гибриды в версии RX450h.













Кардинально обновился салон, здесь появилось царство асимметричных линий, струящихся волн, — всё то, что мы видим и сейчас в современных «Лексусах». Добавилась панорамная крыша, обновилась конструкция межосевого дифференциала с электронной муфтой.













В 2012 году третье поколение претерпело серьёзный рестайлинг, обновился передок, получив то самое «веретено», которое теперь гордо носят на «морде» все «Лексусы».













Наконец, в 2015 году вышло последнее поколение, которое многие автолюбители называли «просто космосом». Тема «веретена» получила гипертрофированное агрессивное продолжение, по кузову стало больше острых углов, появилась «парящая крыша», колёсные арки стали квадратными.













Для новосибирцев Lexus RX стал этакой реальной возможностью «прикоснуться к прекрасному», поскольку марка фактически предлагала на выбор ещё только два внедорожника GX и LX, которые стоят совсем уж много, даже на «вторичке». А вот повидавший виды RX вполне доступен для значительной части аудитории, которая не боится 15-летних машин и верит в «тойотовскую» надежность «Лексусов».













Впрочем, модели Lexus RX все же имеют свои слабые места: течи радиатора охлаждения, рывки в АКП, течи рулевой рейки, износ пневмобаллонов, отказы катализаторов и лямбда-зондов, разрушение проводки датчика положения кузова (с пневмоподвеской), гул ступичных подшипников. Конструкция фар не некоторых моделях способствовала активному запотеванию. а слабое лобовое стекло могло трескаться от небольших воздействий.













Стать владельцем «Лексуса» 1998-2002 года выпуска вполне по силам большинству — 500 000 – 550 000 рублей.







Машины второго поколения 2003–2007 годов выпуска стоят 750 000 – 950 000 рублей.







Третье поколение 2008–2011 годов далеко шагнуло за миллион: 1 300 000 – 1 500 000 рублей.







Рестайлинговые RX 2012-2014 годов выпуска выставляются за 1 800 000 – 2 000 000 рублей.





Ну а последнее «космическое» поколение 2015-2016 годов стартует с 3 500 000 рублей.











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