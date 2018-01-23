Каратель с гвоздём: народный мститель уродует машины жителей крупного микрорайона

Он наказывает за парковку на тротуаре: мстителю грозит 5 лет за решёткой, а автохамам мелкий штраф

Новосибирцы вновь взялись за борьбу с автовладельцами, которые оставляют свои машины на тротуарах и газонах. Так, на прошлой неделе на МЖК «народные мстители» гвоздём наказали несколько иномарок, заехавших колёсами на пешеходную дорожку. Пострадавшие сетуют на то, что им больше негде оставить машину, и винят управляющие компании, сваливающие снег на и без того немногочисленные парковки, тогда как местным жителям приходится идти по проезжей части, чтобы добраться до остановок, — пройти по тротуарам иногда невозможно. В том, какое наказание ждёт нарушителей и тех, кто решается на месть, почему портить машины стало нормальным и когда с растущим количеством машин во дворах Новосибирска наступит коллапс, — разбирался обозреватель НГС.НОВОСТИ.

Вечером в прошедшую пятницу житель дома № 51 на улице Высоцкого Владислав, как обычно, оставил свою Honda Accord во дворе и поднялся домой. Спустя час вернулся к машине — он забыл в салоне зарядку от телефона — и увидел на дверях глубокую царапину. Такую же неизвестные оставили ещё на нескольких машинах, которые тоже бросили на тротуаре.





Те, кто решил наказать автомобилистов, прошлись острым предметом по нескольким иномаркам, заехавшим колёсами на тротуар





«Тогда на тротуаре поцарапали четыре машины, а вообще [за последние несколько недель] от его рук пострадало где-то около десяти или даже больше. Мне кажется, дело там уже не в тротуаре, всё дело в самом человеке», — объяснил Владислав и предположил, что царапину оставили гвоздём или ключом, причём специально.







Он добавил, что на тротуарах всегда паркуются его соседи: двор рассчитан на 30 машин, а в доме 280 квартир. «Конечно, парковаться негде.





Все там машины ставили, они там и не мешали никогда никому, и тут вдруг они начали мешать,





— рассуждает он и внезапно обвиняет в этом УК: — Когда снег шёл у нас, получилось так, что я на брюхе застрял во дворе, — вот так у нас плохо чистят. И снег, который убирают, его большую часть не вывозят и ссыпают к углам, где ещё машин 8–10 войдёт спокойно».







Некоторые места на небольшой парковке действительно заняты грудами снега





Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал во дворе дома, где произошёл инцидент. Оказалось, таких же 15-этажек там три — с одного боку, вдоль Волочаевской, развернулась парковка примерно на 50 машин, а с другого пролегает узенький проезд к улице Высоцкого. В середине морозного понедельника почти все парковочные места оказались заняты — некоторые «брошенками» и завалами снега. Машины паркуют и внутри дворов — у подъездов и по периметру детских площадок.





Полностью на тротуар забрались две легковушки и грузовик — обойти их можно только по заледенелой дороге





За крайним домом полностью на тротуар забрались сразу три машины. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, это единственное место рядом, где пешеходам действительно никак не пройти, кроме как по дороге. Владельцев легковушек он не дождался. Немногочисленные пешеходы ловко проскальзывают между автомобилями — именно проскальзывают, потому что во дворах гололёд.





Юлия каждый день обходит машины с коляской или санками





По словам местной жительницы Юлии, зимой, помимо того что автовладельцы преграждают своими машинами дорожки, ещё и очень скользко, и обойти авто на тротуаре порой очень сложно.







«Паркуются у нас как попало, особенно у 53-го дома. Пройти иногда невозможно.





Я считаю, [оставлять царапины на машинах] — это справедливо, но сама бы я так, конечно, не сделала. Но нужно наказывать.





Парковка свободная, но паркуются на тротуаре, на газоне, у подъездов, особенно зимой, — его ведь не чистят. Летом на газоне, конечно, не ставят. У меня есть машина, но я её оставляю на парковке. Всё рассчитано, просто ленивые люди ставят где попало, ленятся пройти 100 метров», — посчитала Юлия.







Андрей аккуратно паркуется у своего подъезда и осуждает тех, кто бросает машину в неположенных местах





«Люди не умеют парковаться, это да, — говорит сосед Юлии Андрей, меняя свечи своего авто. — Если бы всё нормально ставили бы, по-человечески, то было бы и место всем, ну и вообще без проблем. А то ставят, знаешь, по полтора места занимают, допустим, или бросают замёрзшие, тоже же место занимают. <…>





Столбики тоже не просто так появились — летом их сделали, потому что внаглую иногда заезжали».







Вдоль многих пешеходных дорожек и правда стоят столбики или ограждения — в этих местах машины паркуются культурно, но там, где их нет, — как попало.







Местные жители рассказали, что столбики вдоль дорожек сделали специально





Владислав, владелец одной из поцарапанных машин, написал заявление в полицию: чтобы заделать глубокую царапину на его «Хонде», по его подсчётам, придётся отдать около 50 тысяч рублей. В полиции НГС.НОВОСТИ заявили, что проводят проверку.





Как объяснил бывший инспектор ГИБДД и глава ячейки профсоюза полка ДПС Павел Алексеев,





те, кто поцарапал машину, как бы там ни было, совершили уголовное преступление.







«Это хулиганство, а разница между [статьями] "мелкое хулиганство" и "хулиганство" в том, что первое — это административное правонарушение, а хулиганство — уголовное преступление. Мелкое хулиганство — это без использования предметов, то есть ногами, например, что-то разбить, а хулиганство — с помощью предмета: палок, дубины или как в этом случае — гвоздя. Здесь, скорее всего, хулиганские действия с использованием предмета», — говорит он.







Исключает возможность случайного появления царапины и директор компании помощи автовладельцам «Автоюрист» Денис Алмазов. Также он назвал ещё одну уголовную статью, к которой можно отнести действия мстителя. «Если машины стоят подряд и поцарапаны они подряд, то значит, что это кто-то специально сделал, — посчитал он. — Судя по обстановке, это умышленное причинение вреда чужому имуществу. По размеру ущерба рассматривают, к тому же мотив же не из хулиганских побуждений. Доказать, что это было неумышленно, сложно. Если есть доказательная база, если кто-то видел, [что это вышло случайно], то да».





К слову, по закону за мелкое хулиганство нарушителям грозит штраф в пределах 2,5 тысячи рублей, а за хулиганство — от крупного штрафа до пяти лет заключения. До двух лет — по статье «умышленное повреждение имущества».







По словам Дениса Алмазова, самого водителя, который пожаловался на поцарапанную дверь, тоже могут оштрафовать за парковку в неположенном месте — на 1000 рублей.





Жильцам домов на Высоцкого иногда приходится вычищать свои парковочные места, но некоторые заезжают и на сугроб





Опрошенные эксперты уверены, что оправдывать парковку на тротуаре заваленными снегом стоянками нельзя. Кроме того, это даже не запрещено.





«Управляющие компании обязаны сгребать снег и складировать его туда, где это возможно,





— объяснила НГС.НОВОСТИ Светлана Суворова, директор «Сибирского межрегионального центра регулирования деятельности в сфере ЖКХ». — Потому что часто просто других территорий для этого нет. Вывоз снега УК могут делать, но только при условии, если собственники приняли этот тариф, потому что у нас такой услуги в минимальном перечне услуг нет. Работа старших по домам тоже должна быть. У меня, допустим, старшая по дому стоит и говорит [уборщикам], куда можно складировать, куда не нужно. Люди же тоже должны участвовать. Так что если проблема есть — можно и проголосовать за дополнительный вывоз снега».





К вечеру парковка на Высоцкого, 49, 51 и 53 набивается десятками авто





Конфликты между пешеходами и водителями возникают постоянно, но обостряются зимой, в то же время считает президент автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров.





«Я думаю, это связано со снегом — его как ни убирай, его всё равно будет много. Мест парковочных во дворах становятся меньше, проходы для пешеходов практически исчезают, поэтому конфликты между автовладельцами и пешеходами вполне логичны. Метод воздействия на автовладельца у обычного пешехода достаточно ограничен».







Павел Алексеев добавил, что корень проблемы, прежде всего, в сознании человека, решающего купить автомобиль. Но есть и другая проблема — в законодательстве.





«Автомобилисты почему-то считают, что им обязаны предоставить место под парковку. Вот обязаны, и всё, причём рядом с домом.





На подсознательном уровне у них — чтобы своё имущество было рядом. Проблема в том, что не хватает законных способов [противостоять им]. Все способы, там, от движения "СтопХам" до прокалывания колёс, — эти методы незаконны. К примеру, была бы горячая линия, позвонил бы человек, сказал, что вот кто-то припаркован на газоне, и через пять минут приезжает эвакуатор и увозит — никто не будет царапать, будут увозить. Но если он приедет через пять минут, а не через неделю. <…> Проблема чисто законодательная. Допустим, в Германии поощряется, так сказать, стукачество, и человек, который донёс, получает процент [со штрафа]. И там не отвертеться. Если у нас ввести подобную систему, я уверен, люди будут сами друг друга сдавать. У нас же люди, сами нарушая закон, пытаются ситуацию выравнять», — говорит Алексеев.





Он добавил, что жаловаться на нарушителей в ГИБДД бесполезно — машины эвакуируют обычно во время плановых и внеплановых объездов и только те, которые стоят под запрещающими знаками, а не на газонах.









Илья Батемиров рассказал, что народные мстители редко выдумывают новые способы воздействия, но постепенно это становится нормальным. Одна из самых безобидных шалостей — отогнать машину в другое место.





«У меня были такие же случаи во дворе, когда одну и ту же машину в течение месяца сознательно исцарапали по кругу — недешёвый "Ниссан" был, хотя машина стояла так же, как все остальные. Так что это была месть конкретного, может быть, собаковода, которому было сложно пройти на газон.





Нередки случаи ещё, когда занимают чьи-то, скажем так, отстоенные места парковочные — и просто цепляют тросом и увозят в другой двор как минимум.





Это, наверное, самый безболезненный способ, но тоже, по сути, это хищение», — рассказал он.







В июне 2017 года в Октябрьском районе такой мститель — точнее, мстительница — заставила сидеть в засаде нескольких водителей. Пенсионерка разукрасила краской из баллончика припаркованный на газоне Lexus — автовладельцы успели поймать её за руку, когда она снова вышла на дело.





Многие новосибирцы уже привыкли к заставленным машинами дворам





Конфликт пешеходов и водителей близок к окончательной эскалации: количество автомобилей в Новосибирске стремительно растёт. По данным «Автостата», на начало 2017 года в сибирской столице насчитали более 433 тысяч машин — по 270 на каждую тысячу жителей. Вкупе со скудными дворами ситуация постепенно приходит к коллапсу, говорит Илья Батемиров.





«Парковочные места во дворах уже закончились, общественные парковки и платные парковки закончились ещё лет десять назад, соответственно подобные конфликты будут только расти.





Я думаю, коллапс уже наступил. Человек уже, когда покупает автомобиль, начинает серьёзно задумываться, а где он будет его парковать.





Сейчас сделать практически ничего нельзя, я думаю. Потому что парковки построить негде, гаражные кооперативы в центре города или снесены, или все заняты, и парковочные места во дворах тоже закончились. Поэтому тут какие-то логичные шаги и от государства, и от местных властей практически невозможны. Только карательные методы, то есть сокращение автомобилей в черте города или в центре», — рассудил Батемиров и добавил, что пока же автовладельцы продолжат занимать газоны, тротуары и даже проезжие части.







Как бы ситуация ни развивалась, Павел Алексеев уверен, что новости о народных мстителях будут регулярно появляться: «Единичные случаи будут всегда. Возьмите не парковку, возьмите любое явление — всё равно из массы кто-то будет недоволен. Неважно — четвёртым мостом, вырубкой сквера или чем-то ещё».





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