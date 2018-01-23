«Это вы в городе всё чего-то боитесь. А сельские не боятся ничего»

В эти выходные температура в Новосибирской области достигла аномально низких отметок — в некоторых районах похолодало до –44 градусов. Синоптики уже назвали самые холодные регионы области с рекордно низкой температурой. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщалась с жителями самых морозных городов и посёлков региона и узнала, почему они не боятся жгучих морозов и как спасаются от холода.

Новосибирская область четвёртый день подряд переживает аномальные морозы. Экстремальные погодные условия пришли в область в эту субботу, 20 января. НГС.НОВОСТИ следили в режиме онлайн, как горожане перенесли морозы в выходные дни и в первый рабочий день. О том, как город переносит четвёртый день аномального холода, можно почитать здесь.





Синоптики уже назвали районы с самыми низкими температурами — это Мошково, Маслянино, Чаны и Искитим.





«[В понедельник] ночью самые низкие температуры отметились в Маслянино (42 градуса мороза), Мошково (–40 градусов) и Чаны (–39 градусов). В принципе, мы знаем, что кроме названных районов выделяется обычно холодом Искитим. Искитим этой ночью дал –44 градуса», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Искитим





Город расположен в 50 километрах от Новосибирска на реке Бердь (правый приток Оби). По словам местных жителей, статус «самого холодного города в области» Искитим получает почти каждый год. Искитимцы считают, что холодно здесь из-за реки Бердь: температура возле реки обычно ниже на 5–7 градусов.





На дорогах области





«У нас холодно в зависимости от приближения к реке. В одном районе –45, в другом –40, в третьем –38 [градусов], — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ секретарь детского сада «Ручеёк» Галина Дорофеева. — Я живу за речкой, у нас –45 [градусов] было утром. А так дома тепло, у нас газифицированный район. От работы до дома мне полчаса на машине, поэтому холода не замечаю. Как завожусь? Машину в тёплый гараж ставлю. Кто-то на такси добирается, кто-то на автобусах».





По словам местных жителей, поездки на такси по Искитиму обходятся недорого — около 80 рублей. Многие заказывают такси с вечера. Детей в такую погоду здесь чаще всего оставляют дома, за ними приглядывают бабушки и дедушки. Школьники почти не жалуются на мороз — при температуре ниже –35 градусов родители обычно разрешают детям прогуливать школу.





«Детей в саду, конечно, меньше, — продолжает Дорофеева. — Потому что добираться, конечно, неудобно. Да и ограничение на посещение школы в такие морозы есть. А в помещении у нас тепло. Мороза тут не замечаю. На улице, да, приходится одеваться чуть теплее».







Искитимский район, посёлок Степной





По словам местных жителей, машины в городе есть почти у каждой семьи. У большинства — свой тёплый гараж. Жителям многоквартирных домов приходится на ночь заносить в тепло аккумуляторы, чтобы утром завести автомобиль.





«Лично мне без разницы, какая там погода, я на машине. Из гаража утром выехал, отвёз жену на работу, детей в садик и в школу, сделал свои дела и обратно в гараж [машину] поставил. Без мороза было бы всё то же самое, только днём машина бы возле дома стояла, — бодрится местный житель Сергей Шепалов. — Конечно, на улице свежо, не очень приятно, согласен. Но я держу в памяти восточную поговорку "Глупо расстраиваться неизбежному". Вот утром было –36 градусов. Ну а –40, я бы не сказал, что часто бывает. Один раз за зиму могут морозы постоять не больше недели.





Вот если бы не было автомобиля, то поставил бы себе за правило: "Стоять нельзя, только идти". Ну и когда еду, вижу людей, которые стоят на остановке. Жаль этих ребят».







По словам искитимцев, холодней всего в частном секторе, у реки Бердь





Искитимцы в разговорах сверяют показания термометров — холодней всегда у жителей частного сектора.





«Сейчас в магазин мальчик зашёл, сказал, что на улице –55. (Смеётся.) Хотя и такое возможно. В частном секторе, ближе к реке Бердь, у нас всегда холодно. Каждый год за –40», — объясняет продавец Светлана Данилова.





Светлана рассказала, что её дочь-четвероклассница продолжает ходить в полупустую школу — девочка из-за болезни и так много пропускает, поэтому в морозы решила дома не сидеть. До школы ребёнка довозят на автомобиле, в классах тепло.





«Чтобы согреться, я стараюсь двигаться всегда и везде. Горнолыжный костюм надеваю, под него две кофты, потому что я мерзлявая. Перчатки, шапка, носки тёплые», — делится своим незатейливым секретом Светлана.





В Искитиме, по словам местных жителей, подсобное хозяйство почти не сохранилось. Те, кто имеют живность, либо закидывают сараи снегом, либо отапливают помещение.





«Мужчина в магазин заходил, рассказывал. У него подсобное хозяйство — коровы, хрюшки. Он снегом обкидывает сарай, чтобы они не замёрзли. Так люди и справляются, народ всё равно к холоду у нас привыкший», — улыбается Данилова.







Такси по Искитиму обойдётся не дороже 80 рублей





Маслянино





Рабочий посёлок, административный центр Маслянинского района, расположен на реке Бердь, в 119 километрах к юго-востоку от Новосибирска и в 60 километрах к востоку от города Черепаново.





«Как с холодом справляемся? Да как и все. На Севере вообще –64 [градуса], и люди живут, а у нас всего –43. И в –43 работаем, и в –45 работаем. На обед сегодня, конечно, не пошла, — рассказала работник сельсовета Ирина Г. — До работы добираюсь на машине. Вот сегодня не завелась, правда. Хорошо, муж на работу поехал и меня подхватил. Поэтому я и без обеда осталась».





Трасса в сторону Маслянино





В Маслянино многие держат собак на улицах. В дом их не пускают, стараются просто утеплять будку.





«Позавчера первые морозы были — мы сена полную будку натаскали, клапан на дырку поставили. Муж смеётся надо мной, говорит, что наша собака лайка, ей не холодно. А мне всё равно жалко её, — продолжает Ирина. — Подсобное хозяйство небольшое есть, куры. Они у нас в стайке (помещение для домашнего скота. — А.И.) живут. У нас помещение отапливается, поэтому проблем с хозяйством нет даже в морозы».





В морозную погоду маслянинцы стараются не выходить на улицу





Как и в Искитиме, многие жители Маслянино в холода пользуются услугами такси. По посёлку выходит около 50–60 рублей, частным извозом там занимаются несколько контор, поэтому выбор у людей есть.





«На улице в мороз мало народу увидишь, многие сидят дома. Так, в магазин только выходят. Дети у нас в школу многие не ходят даже, родители не отпускают», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ массажист Дамир Салимов.





Такси по Маслянино обойдётся порядка 50–60 рублей





Местные жители рассказывают, что топят в этом году хорошо, на мороз в квартирах жители многоквартирных домов не жалуются. Единственный недостаток — окна на проветривание не поставишь, дует.





«Я живу в благоустроенной квартире. Жалоб нет. Благополучно всё как-то у нас. Может, потому что морозы всего третий день. Ещё не почувствовали, в выходные-то в тепле у печки просидели... Мы в Сибири живём, к холодам привыкли. Тепло оделись и пошли работать», — объясняет преподаватель местной школы Светлана.





Женщина пояснила, что в мороз дети в школу почти не ходят, учителя идут навстречу и раздают задания детям дистанционно. Поэтому, считает педагог, никаких задержек в учёбе из-за холодов не будет, тем более что «это всё временно».





Центр Маслянино





Мошково





Рабочий посёлок в Новосибирской области, административный центр Мошковского района и городского поселения рабочий посёлок Мошково. Расположен в 63 километрах от Новосибирска.





«Я живу в Мошково с рождения, сейчас учусь в Новосибирске, снимаю квартиру. Но всё равно каждые выходные езжу домой. И эти, самые холодные, не стали исключением. Поехала на электричке, как обычно. Прохладно было, но это потому, что ехала рано утром, — рассказала студентка Анастасия Чупрова. — Холод-то не особо ощущается, я к нему привычна. Оденешься потеплее, и куда угодно можно пойти... У нас собака. Она живёт в доме, но прогулки никто не отменял. Регулярно, хочешь не хочешь, а собаку выгуливать надо. Одеваюсь и иду, ничего страшного».





Местные рассказывают, что проблем с отоплением в многоквартирных домах нет — там всегда тепло. А вот жителям частного сектора сложнее. Два или три раза в день им приходится топить печку, чтобы дом в холоде не стоял.





Рабочий посёлок Мошково





«Справляемся легко! Работаем, топимся, ничего нового нет. У меня дома печка. За углём, дровами сбегали, — да это разве страшно? Топится замечательно. Единственное, что расход (угля и дров. — А.И.) больше. По-моему, это единственный минус морозов. А так как мы в Сибири живём, это нестрашно, — смеётся парикмахер Наталья. — До работы добираемся ножками. У меня дома из живности только коты и попугаи, они не боятся холода, они сидят дома, в тепле. Я в парикмахерской работаю. Клиенты идут как обычно, они не боятся морозов. Это вы в городе всё чего-то боитесь, а сельские не боятся ничего».





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