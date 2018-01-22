Сдам дом в центре. До метро 100 лет
Как и сколько зарабатывали на аренде первые новосибирцы — дома строили купчихи и дарили жёнам мещане
Активно продвигаемая на рынок в последние годы арендная недвижимость — далеко не современная выдумка: ещё сотню лет назад на аренде зарабатывали купцы и мещане. Они специально строили дома для аренды — это были самые заметные и красивые здания в городе, и если сегодня по высоте их обогнали многочисленные высотки, то по красоте, пожалуй, они всё ещё могут посоперничать с новостройками. НГС.НОВОСТИ узнали, как в городе появилось первое арендное жильё, кому принадлежали выразительные каменные особняки и сколько стоили номера в первых гостиницах.
Нынешние апарт-отели и комплексы апартаментов — далеко не новая затея не только потому, что подобный тип жилья широко распространён в Европе. Хотя европейское влияние неоспоримо (традиционно всё-таки русские люди строили своим семьям отдельные дома), сдача жилья внаём в России практиковалась уже в XVII и XVIII веках. Особенно популярна она была в тех городах, где размещалась регулярная армия или проводились большие ярмарки, отмечает в автореферате своей диссертации о доходных домах в крупных городах Западной Сибири доцент НГУАДИ Юлия Тарасова.
«Если углубляться в историю, то насчёт "мест временного проживания" может быть много ассоциаций. Можно даже сказать, что город наш сразу возник как "гостиница", ведь первое его название — Никольский погост, это ещё конец XVII века», — рассказал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.
По информации краеведа, одними из первых доходный дом как бизнес в Новониколаевске создали братья Баяндины: в 1893 году они открыли извозный двор в устье Каменки, там приезжий мог найти и харч, и ночлег.
«Город был как проходной двор, переселенцы из европейской части России передвигались через него на восток, — объясняет главный хранитель Музея архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Сергей Филонов. — Люди не собирались оседать, они были мобильны: жили какое-то время тут, потом ехали в Красноярск, потом на Дальний Восток, — им не нужно было здесь строиться, они снимали жильё».
Бум строительства доходных домов пришёлся на рубеж XIX и XX веков, правда, собственно доходными домами их тогда не называли: «В справочнике 1904 года отмечено 11 постоялых дворов и 8 домов с меблированными комнатами. Один из первых из них — номера Мезенцевой на Гудимовской (ныне Коммунистическая, 19)», — поделился Константин Голодяев.
Владели доходными домами люди зажиточные: купцы, мещане и, по информации форума «Новосибирск в фотозагадках», даже дворянин один был. Строительство собственного дома в то время, как, впрочем, и сегодня, было делом недешёвым. Особенно непросто давался вопрос с землёй: вся она фактически принадлежала царю и предоставлялась в аренду, хотя и выкупить её было можно. Так что доходный дом всегда был признаком достатка его владельца.
При этом среди сохранившихся зданий немало тех, что получили имя не владельца, а владелицы: например, красивый полукаменный дом на Инской, 65 принадлежал изначально Евдокии Терентьевой, а затем был достроен её сыном; знаменитое здание старейшей городской аптеки на Красном проспекте — доходный дом Надежды Бузолиной, интерьерный салон «Кредит Керамика» когда-то был доходным домом Ефросиньи Верховой, а дом на Коммунистической, 23 принадлежал Марии Пятковой. Часть из них, говорит Сергей Филонов, были подарены купцами своим жёнам, другие действительно были частью состояния успешных купчих, но такое встречалось реже.
В преимущественно одноэтажной застройке города того времени доходные дома выделялись — хотя и не так сильно, как в Москве или Петербурге, где их строили высотой до 6 этажей. В провинции такие высоты были запрещены циркуляром Министерства внутренних дел 1894 года, и доходные дома редко превышали 3 этажа, отмечает Сергей Филонов. Впрочем, на тот момент и этого было достаточно. «В городской застройке это не то чтобы были архитектурные доминанты, но они создавали некий контур города, определённый силуэт», — рассказал эксперт.
По данным Юлии Тарасовой, среди доходных домов в Томске преобладали деревянные здания, богато украшенные резьбой, а в Омске каменные дома формировали «сплошные» фасады улиц с лепниной, барельефами и скульптурными композициями. В Новониколаевске же встречались и те и другие, и дома смешанного типа: с каменным первым этажом и деревянным вторым.
В зависимости от типа дома определялся и его статус. Деревянные, по информации Сергея Филонова, были самыми доступными — большинство из них были снесены в 1920–1930-х годах. Чёткой иерархии, как в столице, где самые дорогие квартиры были на 2–3-м этажах, цоколи занимали слуги, а мансарды — студенты, в новониколаевских 2-этажках не было: провинция была проще, улыбается эксперт. Квартиры тогда снимали приказчики, мелкие клерки и служащие. А вот юристы и врачи были достаточно зажиточны, чтобы иметь собственное жильё, тогда как в Москве и Петербурге занимали обычно те самые 2–3-й этажи.
Полукаменные дома были более богатыми, а самыми дорогими были каменные доходные дома. Для сдачи внаём приспосабливались и частные особняки, и специально построенные для этого здания. В них создавалась типичная для современного жилого дома инфраструктура: первый этаж занимали магазины, второй отводился для жилых квартир.
Сервис в доходных домах тоже зависел от статуса и, следовательно, стоимости. Чаще всего доходный дом делился на секции, в каждой из которых имелась своя печь, так что отапливались постояльцы таких домов самостоятельно. «У нас всё было проще — безуездная провинция, ресурсы ограниченны, — поясняет Сергей Филонов. — Человек сдавал, следил за порядком, а так люди сами покупали дрова, сами топили, мусор выбрасывали».
«В доходных домах властвовала экономка, с ней надо было дружить: информация о гулянках, "неприличных" гостях докладывалась хозяину, — добавляет Константин Голодяев. — Кое-где в пансион входил завтрак».
Чуть побогаче сервис был в гостиницах, которые начали появляться примерно в одно время с доходными домами. Один из самых известных, отель «Метрополитэн», сохранился: сейчас здание на улице Революции, 4 находится в процессе реставрации — в 2008 году его за 18,4 млн рублей (доплатив ещё 24 млн рублей за землю) купила компания «Сибирский антрацит» с намерением открыть в нём свой офис.
В 1905 году дом построили как жилой для коммерсанта Мамонтова, но затем, видимо, оценив преимущества соседства с почтово-телеграфной конторой, в нём открыли отель на 14 номеров. Существует мнение, что необычный особняк, построенный с элементами классицизма, к этому моменту купил Яков Истомин — купец, одно время занимавший пост главы городской думы. Однако в архивах сохранился выпуск газеты «Обская жизнь» от 22 октября 1911 года, объявление из которого опубликовали на форуме «Новосибирск в фотозагадках»: «Цены от 75 к. до 3 руб. Номера всегда находятся под личным наблюдением домохозяйки Мамонтовой».
«Метрополитэн» часто называют «Метрополем», однако это неверно: «Метрополь» находился на улице Коммунистической, 8 и до настоящего времени не дожил. В советское время, рассказал Константин Голодяев, он даже несколько раз «переезжал». На месте дома на улице Октябрьской, 49, по некоторым данным, была гостиница «Гранд-отель», которая также не сохранилась.
Одним из самых поздних доходных домов начала прошлого века стало здание на площади Ленина, часть которого сегодня занимает гостиница Центральная: это был своего рода советский бизнес-центр. На первом этаже находились универмаг и кафе, на втором — торговый зал, банк, ресторан и служебные помещения, а третий и четвёртый занимали собственно номера. Сейчас здание, которое дало старт формированию площади, входит в список мировых шедевров авангардной архитектуры.
Сегодня доходные дома постепенно возвращаются на рынок — за это возвращение активно выступают действующие власти. Первым в 2008 году такой дом построила компания «Градэко» на Троллейном жилмассиве, затем новосибиркий бизнесмен Александр Бойко открыл апарт-отель «Резидент», появились доходные дома для молодых учёных, а за ними — апартаменты, которые можно было не только снять, но и купить. Между тем, замечает Константин Голодяев, темп роста такого жилья сегодня всё равно не сравнить с временами капитализма столетней давности.
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Фото Ольги Бурлаковой, Станислава Хоменюка (8), Дмитрия Поповского (19 слева), с сайта «Новосибирск в фотозагадках» (17, 18)