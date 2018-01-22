Сдам дом в центре. До метро 100 лет

Активно продвигаемая на рынок в последние годы арендная недвижимость — далеко не современная выдумка: ещё сотню лет назад на аренде зарабатывали купцы и мещане. Они специально строили дома для аренды — это были самые заметные и красивые здания в городе, и если сегодня по высоте их обогнали многочисленные высотки, то по красоте, пожалуй, они всё ещё могут посоперничать с новостройками. НГС.НОВОСТИ узнали, как в городе появилось первое арендное жильё, кому принадлежали выразительные каменные особняки и сколько стоили номера в первых гостиницах.

Дом на улице Красноярской, 28 принадлежал некоему А.Матвееву — известно, что он занимался промышленно-финансовыми делами. Сегодня в здании работает «Клиника доктора Панова»





Нынешние апарт-отели и комплексы апартаментов — далеко не новая затея не только потому, что подобный тип жилья широко распространён в Европе. Хотя европейское влияние неоспоримо (традиционно всё-таки русские люди строили своим семьям отдельные дома), сдача жилья внаём в России практиковалась уже в XVII и XVIII веках. Особенно популярна она была в тех городах, где размещалась регулярная армия или проводились большие ярмарки, отмечает в автореферате своей диссертации о доходных домах в крупных городах Западной Сибири доцент НГУАДИ Юлия Тарасова.







Деревянный кружевной дом на Коммунистической, 23 принадлежал Марии Пятковой, а после революции здесь располагались органы суда и финансов





«Если углубляться в историю, то насчёт "мест временного проживания" может быть много ассоциаций. Можно даже сказать, что город наш сразу возник как "гостиница", ведь первое его название — Никольский погост, это ещё конец XVII века», — рассказал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.







Дом на Каинской, 3 — пример одного из первых арендных домов, а точнее, заезжий двор, который был частью усадьбы новониколаевской мещанки Евдокии Шаап. Несколько лет назад часть стены и кирпичные ворота полностью восстановили, и сейчас домик сдаётся в аренду





По информации краеведа, одними из первых доходный дом как бизнес в Новониколаевске создали братья Баяндины: в 1893 году они открыли извозный двор в устье Каменки, там приезжий мог найти и харч, и ночлег.







Это здание на улице Коммунистической, 36 принадлежало Ивану Стихину, первоначально оно было разделено на квартиры, в каждую из которых был организован свой вход. Рядом, на месте нынешнего здания на Коммунистической, 34, находился дом Льва Лапшина — его разобрали несмотря на то, что он был признан памятником в 1987 году





«Город был как проходной двор, переселенцы из европейской части России передвигались через него на восток, — объясняет главный хранитель Музея архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Сергей Филонов. — Люди не собирались оседать, они были мобильны: жили какое-то время тут, потом ехали в Красноярск, потом на Дальний Восток, — им не нужно было здесь строиться, они снимали жильё».







«Номера Мезенцевой» находились в доме, принадлежавшем Берко Мировичу, — на первом этаже дома в начале прошлого века находилось «Депо готового платья Берко Мировича», где горожане с относительно невысокими доходами могли купить одежду





Бум строительства доходных домов пришёлся на рубеж XIX и XX веков, правда, собственно доходными домами их тогда не называли: «В справочнике 1904 года отмечено 11 постоялых дворов и 8 домов с меблированными комнатами. Один из первых из них — номера Мезенцевой на Гудимовской (ныне Коммунистическая, 19)», — поделился Константин Голодяев.







Дом на Советской, 25 был построен купцом Захарием Крюковым — и, по словам Сергея Филонова, подарен им жене. Такие угловые здания, отмечает Юлия Тарасова, имели конкурентное преимущество среди других доходных домов





Владели доходными домами люди зажиточные: купцы, мещане и, по информации форума «Новосибирск в фотозагадках», даже дворянин один был. Строительство собственного дома в то время, как, впрочем, и сегодня, было делом недешёвым. Особенно непросто давался вопрос с землёй: вся она фактически принадлежала царю и предоставлялась в аренду, хотя и выкупить её было можно. Так что доходный дом всегда был признаком достатка его владельца.







Полукаменный доходный дом был частью усадьбы Терентьевых и после того, как у неё сменился владелец, дополнился более современной кирпичной пристройкой





При этом среди сохранившихся зданий немало тех, что получили имя не владельца, а владелицы: например, красивый полукаменный дом на Инской, 65 принадлежал изначально Евдокии Терентьевой, а затем был достроен её сыном; знаменитое здание старейшей городской аптеки на Красном проспекте — доходный дом Надежды Бузолиной, интерьерный салон «Кредит Керамика» когда-то был доходным домом Ефросиньи Верховой, а дом на Коммунистической, 23 принадлежал Марии Пятковой. Часть из них, говорит Сергей Филонов, были подарены купцами своим жёнам, другие действительно были частью состояния успешных купчих, но такое встречалось реже.







В начале 1920-х годов часть доходного дома Ефросиньи Верховой занимало Управление Уполномоченного Наркомата Труда по Сибири, а в 1922 году в жилую часть переехал с семьёй революционер Щетинкин





В преимущественно одноэтажной застройке города того времени доходные дома выделялись — хотя и не так сильно, как в Москве или Петербурге, где их строили высотой до 6 этажей. В провинции такие высоты были запрещены циркуляром Министерства внутренних дел 1894 года, и доходные дома редко превышали 3 этажа, отмечает Сергей Филонов. Впрочем, на тот момент и этого было достаточно. «В городской застройке это не то чтобы были архитектурные доминанты, но они создавали некий контур города, определённый силуэт», — рассказал эксперт.







Несмотря на то что эти два здания на улице Каинская построены в совершенно разных техниках и стилях, оба были доходными домами. Дом слева в 1905 году построил Егор Куклин, а дом справа мещанин Лихачёв возвёл в 1910 году, после пожара 1909 года, в котором пострадала часть усадьбы Куклина. Первоначально он был 2-этажным, а 3-й этаж получил уже в советское время





Построенный в начале 1910-х годов в стиле модерн доходный дом на улице Серебренниковская, 33 сегодня больше известен как здание Управления нефтескладами Западно-Сибирского района Нефтесиндиката





По данным Юлии Тарасовой, среди доходных домов в Томске преобладали деревянные здания, богато украшенные резьбой, а в Омске каменные дома формировали «сплошные» фасады улиц с лепниной, барельефами и скульптурными композициями. В Новониколаевске же встречались и те и другие, и дома смешанного типа: с каменным первым этажом и деревянным вторым.







Полукаменные доходные дома являются настоящим достоянием Новосибирска: у соседей такое встретишь нечасто. Этот дом на Колыванской, 5 был построен ещё в 1904 году





Здание на Красноярской, 3 — типичный доходный дом: в нём даже предусмотрены разные входы на первый и второй этажи





В зависимости от типа дома определялся и его статус. Деревянные, по информации Сергея Филонова, были самыми доступными — большинство из них были снесены в 1920–1930-х годах. Чёткой иерархии, как в столице, где самые дорогие квартиры были на 2–3-м этажах, цоколи занимали слуги, а мансарды — студенты, в новониколаевских 2-этажках не было: провинция была проще, улыбается эксперт. Квартиры тогда снимали приказчики, мелкие клерки и служащие. А вот юристы и врачи были достаточно зажиточны, чтобы иметь собственное жильё, тогда как в Москве и Петербурге занимали обычно те самые 2–3-й этажи.







Плотно зажатый между построенными гораздо позже зданиями каменный дом на улице Чаплыгина, 53 принадлежал Евлампии Дудихиной — его план городская управа заверила в 1911 году





Расположенный неподалёку дом на Чаплыгина, 45 также был построен в начале 1910-х годов — в нём ещё ярче проявляется стиль классицизма с элементами архитектурной эклектики того времени





Полукаменные дома были более богатыми, а самыми дорогими были каменные доходные дома. Для сдачи внаём приспосабливались и частные особняки, и специально построенные для этого здания. В них создавалась типичная для современного жилого дома инфраструктура: первый этаж занимали магазины, второй отводился для жилых квартир.







Здание самой известной в городе аптеки тоже когда-то было доходным домом и принадлежало Надежде Бузолиной





Сервис в доходных домах тоже зависел от статуса и, следовательно, стоимости. Чаще всего доходный дом делился на секции, в каждой из которых имелась своя печь, так что отапливались постояльцы таких домов самостоятельно. «У нас всё было проще — безуездная провинция, ресурсы ограниченны, — поясняет Сергей Филонов. — Человек сдавал, следил за порядком, а так люди сами покупали дрова, сами топили, мусор выбрасывали».







Дом, в котором находится легендарная пельменная на Советской, принадлежал барнаульскому купцу Семёну Вагину. До революции в нём селились в основном зажиточные мещане, а после неё в числе известных жителей побывал сам Роберт Эйхе





Мещанин Александр Выходцев доходный дом на улице Сибревкома, 12 (ранее улица Вознесенская) построил в традициях сибирских мастеров — похожую резьбу наверняка можно встретить и в других городах Сибири, хотя в деталях каждый дом уникален





«В доходных домах властвовала экономка, с ней надо было дружить: информация о гулянках, "неприличных" гостях докладывалась хозяину, — добавляет Константин Голодяев. — Кое-где в пансион входил завтрак».







Отель «Метрополитэн» изначально был построен как обычный жилой дом, но стал одной из самых заметных гостиниц города





Чуть побогаче сервис был в гостиницах, которые начали появляться примерно в одно время с доходными домами. Один из самых известных, отель «Метрополитэн», сохранился: сейчас здание на улице Революции, 4 находится в процессе реставрации — в 2008 году его за 18,4 млн рублей (доплатив ещё 24 млн рублей за землю) купила компания «Сибирский антрацит» с намерением открыть в нём свой офис.





Популярности отелю придавало соседнее здание почтамта — одно из самых посещаемых городских учреждений. В 1980-х деревянная пристройка сгорела, а каменный отель остался





В 1905 году дом построили как жилой для коммерсанта Мамонтова, но затем, видимо, оценив преимущества соседства с почтово-телеграфной конторой, в нём открыли отель на 14 номеров. Существует мнение, что необычный особняк, построенный с элементами классицизма, к этому моменту купил Яков Истомин — купец, одно время занимавший пост главы городской думы. Однако в архивах сохранился выпуск газеты «Обская жизнь» от 22 октября 1911 года, объявление из которого опубликовали на форуме «Новосибирск в фотозагадках»: «Цены от 75 к. до 3 руб. Номера всегда находятся под личным наблюдением домохозяйки Мамонтовой».







Отель «Метрополь», с которым часто путают каменное здание на улице Революции, называют «переезжающими номерами»: оно неоднократно меняло адрес. На фото — несохранившееся здание отеля на улице Коммунистической, 8





«Метрополитэн» часто называют «Метрополем», однако это неверно: «Метрополь» находился на улице Коммунистической, 8 и до настоящего времени не дожил. В советское время, рассказал Константин Голодяев, он даже несколько раз «переезжал». На месте дома на улице Октябрьской, 49, по некоторым данным, была гостиница «Гранд-отель», которая также не сохранилась.







Большинство доходных домов-памятников реставрируются новыми владельцами, но этому дому на Чаплыгина, 29, который был частью купеческой застройки тихого центра, повезло меньше других

Одним из самых поздних доходных домов начала прошлого века стало здание на площади Ленина, часть которого сегодня занимает гостиница Центральная: это был своего рода советский бизнес-центр. На первом этаже находились универмаг и кафе, на втором — торговый зал, банк, ресторан и служебные помещения, а третий и четвёртый занимали собственно номера. Сейчас здание, которое дало старт формированию площади, входит в список мировых шедевров авангардной архитектуры.







Некоторые дома только ждут восстановления, но будет ли оно, точно не известно. В этом полуразрушенном доме на улице Коммунистической, 14, изначально строившемся как доходный, с 1912 года работало фотоателье Пожидаева. В 1937 году его занял городской трест общепита. В конце 1990-х в здании пытались сделать синагогу, но оно не выдержало масштабной перестройки и с тех пор находится в аварийном состоянии





Сегодня доходные дома постепенно возвращаются на рынок — за это возвращение активно выступают действующие власти. Первым в 2008 году такой дом построила компания «Градэко» на Троллейном жилмассиве, затем новосибиркий бизнесмен Александр Бойко открыл апарт-отель «Резидент», появились доходные дома для молодых учёных, а за ними — апартаменты, которые можно было не только снять, но и купить. Между тем, замечает Константин Голодяев, темп роста такого жилья сегодня всё равно не сравнить с временами капитализма столетней давности.







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