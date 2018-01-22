Померла так померла

«Завёлся, не завёлся?» — это сегодня, пожалуй, самый главный вопрос, который задают друг другу новосибирские автомобилисты. Температуры за –30 держатся уже четвертые сутки, и в этот период количество автомобилей, сошедших с дистанции, начинает расти в геометрической прогрессии. Аккумуляторы вымораживаются, потом толком не подзаряжаются, и те водители, кто ещё вчера ездил, сегодня уже не могут запустить двигатель. О самых простых и действенных способах продержаться и не стать пешеходом — в обзоре НГС.АВТО.

Когда автомобили только сходят с конвейера, они могут и должны без проблем заводиться при 30-градусных морозах, соответствующую информацию производитель прописывает в инструкции к автомобилю. Какие-то машины рассчитаны на –30, какие-то на –35 градусов. Но с годами машины изнашиваются, аккумуляторы стареют, автовладельцы заливают дешёвое некачественное масло, не меняют важные для запуска детали. Отсюда и возникают проблемы с холодным стартом.





«Первым делом надо, чтобы в автомобиле было залито качественное масло, чтобы аккумулятор был здоров, чтобы антифриз использовался нормальный, до –40 градусов. При этих условиях автомобиль должен заводиться», — говорит директор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.







Отогрев автомобиля

Если всё же у автовладельца есть сомнения по поводу хотя бы одного из этих факторов или есть желание перестраховаться, можно воспользоваться нехитрыми народными способами. «Очень важно укрыть машину от ветра. Проблема ведь даже не в морозе, а в том что ветер выдувает тепло, автомобиль моментально выстывает. Во время ночной стоянки люди делают по разному, кто-то загоняет машину мордой в сугроб, кто-то накрывает брезентом, кто-то смотрит на розу ветров и ставит в более спокойное место. Сейчас активно используют тепловые одеяла, но проблема в том, что автомобиль выдувается снизу», — продолжает эксперт.







Когда автомобиль заводят с ключа, следует сделать пару нехитрых вещей, в общем-то уже давно известных. Выжать сцепление на механике для облегчения пуска, включить дальний свет на 10 секунд, чтобы запустить процессы в аккумуляторе. А вот дальше следует внимательно прислушиваться к стартеру.





Замёрзший автомобиль

«По звуку стартера будет понятно, заведётся или нет. Если с третьего раза не запустилась, дальше не имеет смысла усугублять ситуацию. Впрысковая машина льёт бензин в цилиндры, затем он сливается в поддон, это вредно для двигателя. Ну и заливаются свечи, потом придётся их прокаливать, а цилиндры — продувать», — отмечает Геннадий Евграшин.





Чтобы облегчить запуск, можно из чайника с кипятком полить тоненькой струйкой на впускной коллектор, так поднимается температура впрыскиваемой смеси. Только делать это надо сразу перед первой же попыткой. Можно брызнуть в область воздушного фильтра из баллончика с содержанием эфира, это вещество поможет смеси воспламениться. Если автомобиль стоит на автопрогреве, следует уменьшить интервалы запуска, иначе остывший двигатель в очередной раз уже не запустится, а включённое зажигание высосет остатки заряда аккумулятора.





Вообще, значительная часть неудачных стартов приходится именно на разрядившиеся аккумуляторы при исправной впускной системе двигателя. Сесть может даже новая батарея, поскольку в городском режиме езды в –30 она толком не заряжается и в конце концов отказывает. Поэтому нужно время от времени хотя бы прогревать машину в тепле, а в идеале — подзаряжать аккумулятор специальным зарядным устройством.





Пусковое устройство

Если есть лишние 5–7 тысяч рублей, можно иметь при себе портативное пусковое устройство, которое может кратковременно выдавать большой ток до 500 А, способный раскрутить стартер. Такие джамп-стартеры сделаны на основе компактных аккумуляторов, которые заранее надо заряжать дома. Сейчас рынок предлагает множество подобных устройств — ARKU, POWERPOD, AURORA, PATRIOT. Можно выписать себе что-нибудь из Китая за 3–4 тысячи рублей. Впрочем, многие автолюбители сомневаются в эффективности таких устройств: как, мол, такая маленькая коробочка может заводить такую большую машинку.





Ну и в заключение ещё один момент, о котором многие автовладельцы даже не догадываются. «Во время стоянки на автопрогреве морда автомобиля должна быть выше кормы. В системе выпуска образовывается конденсат, вода должна нормально сливаться. Когда двигатель не работает, вода застаивается, перемерзает и образует пробку, которая уже не позволит двигателю запуститься в следующий раз», — резюмирует Геннадий Евграшин.









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