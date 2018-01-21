Трагедия в конном клубе «Аллюр»: год спустя

19 января 2018 года СУ СКР по Новосибирской области было объявлено о завершении расследования по уголовному делу об обрушении крыши манежа Бердского конного клуба «Аллюр», которое случилось год назад. Обвалившаяся под тяжестью снега крыша похоронила под собой 15-летнюю спортсменку, 46-летнего тренера и трёх лошадей. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на месте трагедии год спустя и выяснил, как в клубе дела обстоят сейчас и что думают о расследовании родственники погибших.

19 января СУ СКР по Новосибирской области объявил о завершении следствия по делу об обрушении кровли манежа Бердского конного клуба «Аллюр». Директору и владельцу конного клуба Игорю Воротникову окончательно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По этой статье обвиняемому может грозить до 10 лет тюрьмы.







Таким манеж был до разрушения





19 января на территории «Аллюра» устроили поминки погибших в прошлом году: спортсменки Анастасии А. и тренера Вячеслава Базюры. На месте разрушенного манежа лежат цветы, родственники погибших и сотрудники конного клуба, как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в «Аллюре», тихо посидели и помянули Анастасию с Вячеславом.







«Эта трагедия для нас такая… семейная. Коллектив у нас очень маленький. Сели, помянули, съездили на кладбище. Никаких сверхмероприятий не устраивали. Для нас это до сих пор тяжело», — сообщила супруга обвиняемого в трагедии директора клуба Игоря Воротникова, врач-иппотерапевт Римма Воротникова.







На этом манеже сделали открытый плац, которых в клубе теперь три





Год назад рухнувшие 500 кв. м кровли «Аллюра» погребли под собой 15-летнюю спортсменку Анастасию А. и 46-летнего тренера Вячеслава Базюру. Погибли также три лошади. Были ещё травмированы двое несовершеннолетних детей и 41-летняя женщина. Тогда под Бердск, в район «Речкуновки», сразу отправили около 400 человек: сотрудников МЧС, спасательного центра, кинологов, медиков. На месте трагедии работало 30 единиц техники.







Как рассказала одна из сотрудниц, в клубе «Аллюр» около пятидесяти лошадей





Первоначальная версия трагедии: крыша обрушилась под тяжестью снега, потому что её не чистили. Однако и директор клуба Игорь Воротников, и сотрудники, с кем в день трагедии общался корреспондент НГС.НОВОСТИ, отрицали это. Все утверждали, что кровля чистилась регулярно, а полуметровый слой снега не мог дать такой нагрузки. Позже обвиняемый Воротников признал свою вину, но заявил:





«Я считаю себя виновным, но не понимаю, какие именно мои действия или бездействие к этому привели. Я считал, что принимаю все меры для обеспечения безопасности».





В ходе следствия, которое взял под свой контроль полпред президента в СФО Сергей Меняйло, версия со снегом действительно не нашла серьёзного подтверждения, а на первое место, особенно после проведённых экспертиз, вышла версия некачественно выполненных работ по сооружению крытого манежа, но строители, со слов обвиняемого Игоря Воротникова, в деле фигурируют только как свидетели.







«Так есть строители, там есть изготовители этих ферм, [из которых был собран манеж]. Они тоже никоим образом не привлекаются. Эти фермы были изготовлены не для меня, а за несколько месяцев до меня, для других людей. А те люди отказались», — заметил Игорь Воротников и добавил, что следствие выяснило: это строение не понравилось предыдущему покупателю именно из-за некачественно выполненных работ. Однако сам Воротников на момент покупки не знал об этом: его не предупредили, а просто продали фермы, которые осталось только собрать на месте.







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«У меня муж занимается сваркой. Он ещё с отцом работал в совдеповские времена, когда всё делали как надо. Так муж как-то приезжал и ходил [на месте трагедии], и говорил, мол, что вообще не понимает, как там всё держалось. Потому что сварено всё было как попало», — анонимно рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудница «Аллюра».







«По данному факту может быть только один обвиняемый, два не могут быть. Если два, то это уже, получается, сговор. А сговора там не было — всем понятно. Если же обвинить строителей в некачественном изготовлении, значит, меня надо каким-то образом… Или другую статью применять [ко мне] или вообще выводить из обвиняемых. Но это никому не удобно», — заметил Игорь Воротников, который с сентября 2017 года находится под подпиской о невыезде, а до этого был под домашним арестом.







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Со стороны может показаться странным, но за своего директора вступились не только сотрудники клуба, но родственники погибших. Они, как сами рассказали, не раз обращались и к следствию, и к руководству СУ СКР, и в другие инстанции с просьбами разобраться с ответственностью строителей, сооружавших манеж.







«Единогласно все потерпевшие хотят, чтобы не было уголовного преследования Воротникова. Это форс-мажорная ситуация. Там, исходя из экспертиз, [было] недоброкачественное изготовление металлоконструкций, некачественно проведённые сварочные работы. Неспециалисту это проконтролировать невозможно. И как можно обвинять человека в какой-то сознательной… или халатности, если у него своя супруга и ребёнок занимались в этом манеже и минут за пятнадцать до этой истории вышли оттуда», — заметила супруга погибшего тренера Вячеслава Базюры Екатерина Леонова.







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«Мы объясняли [следствию], что не мы строили [манеж], а покупали готовые конструкции, которые монтировались на месте. Даже депутаты отправляли запросы [следствию] по жалобам от потерпевших: почему вы никоим образом не квалифицируете действия строителей? Но на эти вопросы нормальные ответы не получили», — заметила Римма Воротникова.







Уголовное дело по обрушению кровли конного клуба продлено до апреля 2018 года





Сейчас, как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Следственном комитете, потерпевшая сторона начала знакомиться с делом, которое продлено до апреля 2018 года.





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