Крах электрокаров
Автомобили «Тесла» сыпятся на ходу и сколько в Новосибирске продаётся электрокаров
Информационное агентство Reuters сообщило, что в 2017 году доля электромобилей на глобальном автомобильном рынке составила 1%, а совокупный объем инвестиций от всех производителей в электрокары — 90 миллиардов долларов. Разумеется, нельзя сказать, что «крах» электрической автоиндустрии относится к будущему — когда-то, наверное, такие машины возьмут своё. Но сейчас, в конце 2010-х годов, после оптимистических прогнозов и эйфории с Tesla, электрокары так и не смогли занять хоть сколь-нибудь значимую долю рынка ни в США, ни в Европе, не говоря уже о России. Да и 90 миллиардов инвестиций в мировом автопроме это небольшие деньги. Так что же происходит с Tesla и идеями «электрификации» — в обзоре НГС.АВТО.
Источником первых тревожных звоночков стала американская компания Tesla, находящаяся в авангарде мирового электрического движения. В 2017 году компания не смогла выполнить производственный план по выпуску массовой модели Model 3, ухудшила свои биржевые котировки и испытала волну критики по поводу качества выпускаемой продукции. Многие эксперты и руководители автопромышленных гигантов начали предрекать «Тесле» скорое банкротство.
После презентации дешевой Model 3 стоимостью
За год Tesla продала в США около
Вопрос экологичности электрокаров тоже был поставлен под сомнение. Издание Financial Times приводит результаты исследований Массачусетского технологического института, согласно которым Tesla Model S сильнее загрязняет воздух, чем бензиновая Mitsubishi Mirage. На
В интервью Forbes основатель российского «Тесла-клуб», собственник модели Tesla S Андрей Врацкий откровенно рассказал и о проблемах с качеством этих автомобилей. «К качеству интерьера возникает много вопросов. К качеству сборки тоже. Вообще, "Тесла", и это наверняка будет сюрпризом для многих, не самый надежный автомобиль. У моего знакомого Tesla Х чуть не развалился прямо на ходу, как потом рассказали в сервисе, из-за лопнувшей чашки амортизатора. Выходят из строя батареи, электроника, моторы. И это в машине, в которой, казалось бы, ломаться нечему. У меня на
«По нашей статистике, порядка 20–25% всех "Тесл" уже прошли через серьезный ремонт. Если ничего не изменится, после выхода массовой Tesla 3 они рискуют просто захлебнуться в ремонтных зонах. С таким качеством сборки вопрос лишь в том, когда Tesla Motors разорится на ремонте», — добавляет эксперт.
Другой популярный электромобиль — Nissan Leaf, который является более доступным (цена около
Очевидно, главной проблемой, сдерживающей развитие электрокаров, является невозможность пока наладить массовое производство аккумулятора большой емкости, с быстрой скоростью зарядки и невысокой ценой. Как только этот вопрос будет решен, ситуация изменится. Но многие автопроизводители уже сейчас переключают своё внимание на альтернативные экологичные источники питания. Компания Toyota разрабатывает проект трансформации энергии ветряных электростанций в водородные элементы, которые потом будут «красиво и экологично сгорать» в водородных автомобилях.
«Если мы используем “чистый” электромобиль, то и электроэнергия, которая приводит его в движение, должна вырабатываться с помощью “чистой” энергии: солнце, вода или ветер. Мы не мыслим будущего без водорода и автомобилей на топливных элементах», — говорит вице-президент по исследованиям и разработкам Toyota Геральд Килманн.
Тем временем 9 января корейцы представили вполне рабочий серийный водородный кроссовер Nexo, который несет на борту 6,35 килограмма водородного топлива и может проехать на одной заправке 595 километров. Ресурс силовой установки Hyundai Nexo составляет 10 лет или
Возвращаясь к нынешнему состоянию дел на рынке электрокаров, отметим, что в Новосибирске, по данным агентства «Автостат», за 2017 год, как и за все предыдущие, так и не был продан ни один новый автомобиль Tesla. Не продано ни одного другого нового электрокара, а общие продажи таких машин в России за прошлый год составили 95 штук. Сложно представить, сколько лет должно пройти, чтобы в северных районах, в Сибири, в –40 массово появились электрокары. Впрочем, если сильно захотеть, можно купить себе такой — сейчас на вторичном рынке Новосибирска выставлены на продажу 4 штуки Nissan Leaf с правым рулем по вполне доступной цене от 485 до 555 тысяч рублей.
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Дмитрий Косенко
Фото автора, nissan.com, hyundai.com