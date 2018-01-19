Крах электрокаров

Информационное агентство Reuters сообщило, что в 2017 году доля электромобилей на глобальном автомобильном рынке составила 1%, а совокупный объем инвестиций от всех производителей в электрокары — 90 миллиардов долларов. Разумеется, нельзя сказать, что «крах» электрической автоиндустрии относится к будущему — когда-то, наверное, такие машины возьмут своё. Но сейчас, в конце 2010-х годов, после оптимистических прогнозов и эйфории с Tesla, электрокары так и не смогли занять хоть сколь-нибудь значимую долю рынка ни в США, ни в Европе, не говоря уже о России. Да и 90 миллиардов инвестиций в мировом автопроме это небольшие деньги. Так что же происходит с Tesla и идеями «электрификации» — в обзоре НГС.АВТО.

Источником первых тревожных звоночков стала американская компания Tesla, находящаяся в авангарде мирового электрического движения. В 2017 году компания не смогла выполнить производственный план по выпуску массовой модели Model 3, ухудшила свои биржевые котировки и испытала волну критики по поводу качества выпускаемой продукции. Многие эксперты и руководители автопромышленных гигантов начали предрекать «Тесле» скорое банкротство.





После презентации дешевой Model 3 стоимостью 35 000 долларов, Tesla набрала 500 000 заявок на эту машину, но так и не смогла обеспечить её массовое производство. За IV квартал 2017 года удалось выпустить только 2425 штук Model 3, а изначально планировалось делать целых 5000 штук в неделю.





Tesla S

За год Tesla продала в США около 100 000 автомобилей, для сравнения общий объем рынка новых машин в Америке составил 17,5 миллионов штук — это показывает масштабы «электрификации» на сегодняшний день. Не наблюдается изобилия этих электрокаров и в Европе. Автору во время пробега от Штутгарта до Венеции и обратно (1300 км) удалось увидеть только три живых «Теслы» и пару зарядных станций.





Вопрос экологичности электрокаров тоже был поставлен под сомнение. Издание Financial Times приводит результаты исследований Массачусетского технологического института, согласно которым Tesla Model S сильнее загрязняет воздух, чем бензиновая Mitsubishi Mirage. На 270 000 километров пробега Model S теплогенерирующим станциям нужно выбросить в атмосферу 48 600 килограмм углекислого газа, а Mitsubishi Mirage выбрасывает 46 980 килограмм.





Зарядная станция, Штудгарт

В интервью Forbes основатель российского «Тесла-клуб», собственник модели Tesla S Андрей Врацкий откровенно рассказал и о проблемах с качеством этих автомобилей. «К качеству интерьера возникает много вопросов. К качеству сборки тоже. Вообще, "Тесла", и это наверняка будет сюрпризом для многих, не самый надежный автомобиль. У моего знакомого Tesla Х чуть не развалился прямо на ходу, как потом рассказали в сервисе, из-за лопнувшей чашки амортизатора. Выходят из строя батареи, электроника, моторы. И это в машине, в которой, казалось бы, ломаться нечему. У меня на 30 000 км пробега вышел из строя двигатель», — рассказал Андрей Врацкий, отмечая, что Tesla стоит как премиальный Mercedes или Porsche, а материалы и интерьер у него на уровне дешёвого Hyundai.





«По нашей статистике, порядка 20–25% всех "Тесл" уже прошли через серьезный ремонт. Если ничего не изменится, после выхода массовой Tesla 3 они рискуют просто захлебнуться в ремонтных зонах. С таким качеством сборки вопрос лишь в том, когда Tesla Motors разорится на ремонте», — добавляет эксперт.





Nissan Leaf

Другой популярный электромобиль — Nissan Leaf, который является более доступным (цена около 30 000 долларов) и более качественным, с 2010 года (за 8 лет) продан во всём мире в количестве около 300 тысяч штук. Опять же для сравнения, только за один год модель Toyota Corolla расходится тиражом в 1,2 млн штук, Volkswagen Golf — 950 тысяч штук, Toyota RAV4 — 800 тысяч, Hyundai Tucson — 600 тысяч.





Очевидно, главной проблемой, сдерживающей развитие электрокаров, является невозможность пока наладить массовое производство аккумулятора большой емкости, с быстрой скоростью зарядки и невысокой ценой. Как только этот вопрос будет решен, ситуация изменится. Но многие автопроизводители уже сейчас переключают своё внимание на альтернативные экологичные источники питания. Компания Toyota разрабатывает проект трансформации энергии ветряных электростанций в водородные элементы, которые потом будут «красиво и экологично сгорать» в водородных автомобилях.





«Если мы используем “чистый” электромобиль, то и электроэнергия, которая приводит его в движение, должна вырабатываться с помощью “чистой” энергии: солнце, вода или ветер. Мы не мыслим будущего без водорода и автомобилей на топливных элементах», — говорит вице-президент по исследованиям и разработкам Toyota Геральд Килманн.





Hyundai Nexo

Тем временем 9 января корейцы представили вполне рабочий серийный водородный кроссовер Nexo, который несет на борту 6,35 килограмма водородного топлива и может проехать на одной заправке 595 километров. Ресурс силовой установки Hyundai Nexo составляет 10 лет или 160 000 километров. Суть работы такой установки сводится к тому, что из водорода вырабатывается электричество, которое подается на обычный электромотор — в Nexo его мощность достигает 163 л.с. Объявлено, что автомобиль может запускаться при температуре до –30 градусов.





Возвращаясь к нынешнему состоянию дел на рынке электрокаров, отметим, что в Новосибирске, по данным агентства «Автостат», за 2017 год, как и за все предыдущие, так и не был продан ни один новый автомобиль Tesla. Не продано ни одного другого нового электрокара, а общие продажи таких машин в России за прошлый год составили 95 штук. Сложно представить, сколько лет должно пройти, чтобы в северных районах, в Сибири, в –40 массово появились электрокары. Впрочем, если сильно захотеть, можно купить себе такой — сейчас на вторичном рынке Новосибирска выставлены на продажу 4 штуки Nissan Leaf с правым рулем по вполне доступной цене от 485 до 555 тысяч рублей.









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