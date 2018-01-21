«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW

Водителю BMW исписали весь капот, а водитель маршрутки полностью заблокировал вход людям в клинику

В новом, 56-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»:  очередная месть за парковку, битвы с пешеходами во дворах и мастер-класс по полному перекрытию прохода в офис. 

«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


Начинает выпуск автомобиль BMW, на капоте которого оставили целое послание с указанием статей, по которым водителя могут наказать.«Этот автовладелец живет на 2 этаже дома по ул. Сибирской, 26 и любит парковаться под своими окнами между подъездами. Благодаря ему ко второму подъезду никак не проехать. Скорая, пожарные, просто жители - всем путь перекрыт благодаря одному автохаму. На просьбы убрать машину товарищ вальяжно отвечает: "А что, я здесь живу! А где я должен парковаться? Ничего не нарушаю, докажите!". Нарушает статью 12.19 ч. 4 КоАП», — пишет нам читательница Лариса.



«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


Ещё один BMW, ещё одна дорожка.



«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


«Автомобиль развернулся через двойную сплошную и припарковался на место для инвалидов поперёк парковки. Все действие происходит возле стоматологической поликлиники номер 6», — рассказывает читатель Станислав.



«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


«Встал на встречке прямо под светофором. Выезд из двора между Танковой, 41 и 43», — запечатлел помеху читатель Иван.



«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


Просто вторгся на остановку.



«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


«На Шевченковском жилмассиве очередной чудак запарковал свое авто. Пешеходам не пройти. Но автовладельца это не волнует», — беспокоится Галина.



«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


«Сразу два автомобиля встали на тротуаре по улице Коммунистической, заезд осуществляли через пешеходный переход», — сообщают очевидцы происшествия.



«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


«На пешеходном переходе, перекресток Обьединения и Дунаевского. Справа от знака полно свободных мест для парковки, но на пешеходном переходе значительно комфортнее. Пешеходам пришлось протискиваться по сугробам», — запечатлела событие Анна.



«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


«А вот так паркуются некоторые "одаренные" автовладельцы ЖК "Марсель". Вход на детскую площадку полностью перегорожен. У них, наверное, дети только в планах», — переживает читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


«Котовского, 5/3, припарковался прямо на крыльце, возле подъезда. Парковка была свободна», — сообщает Евгений.



«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


«В Академгородке, Терешковой, 12. Есть места в парковочных карманах, но лучше перекрыть пешеходную дорожку. Обойти нельзя, сзади сугроб», — в столице сибирской интеллигенции тоже проблемы. 



«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW


Ну а этот микроавтобус просто заблокировал людям проход на работу. «Утром, придя в филиал клиники "Здоровый квартал" на улице Петухова наши пациенты и сотрудники увидели следующую картину: автомобиль Ford (маршрутка № 18) полностью перегородил крыльцо, заняв прилегающий тротуар», — рассказала нам удивительную историю Татьяна.


Читайте также:

«Тойота», джип, рама — «Тойота» сделала новый «честный» внедорожник — он похож на «Прадо», но дешевле.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


В нашем Instagram 25 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.


Прочтений: 4825
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено