«Я паркуюсь как чудак»: жёсткая месть для BMW

Водителю BMW исписали весь капот, а водитель маршрутки полностью заблокировал вход людям в клинику

В новом, 56-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередная месть за парковку, битвы с пешеходами во дворах и мастер-класс по полному перекрытию прохода в офис.





Начинает выпуск автомобиль BMW, на капоте которого оставили целое послание с указанием статей, по которым водителя могут наказать.«Этот автовладелец живет на 2 этаже дома по ул. Сибирской, 26 и любит парковаться под своими окнами между подъездами. Благодаря ему ко второму подъезду никак не проехать. Скорая, пожарные, просто жители - всем путь перекрыт благодаря одному автохаму. На просьбы убрать машину товарищ вальяжно отвечает: "А что, я здесь живу! А где я должен парковаться? Ничего не нарушаю, докажите!". Нарушает статью 12.19 ч. 4 КоАП», — пишет нам читательница Лариса.













Ещё один BMW, ещё одна дорожка.













«Автомобиль развернулся через двойную сплошную и припарковался на место для инвалидов поперёк парковки. Все действие происходит возле стоматологической поликлиники номер 6», — рассказывает читатель Станислав.















«Встал на встречке прямо под светофором. Выезд из двора между Танковой, 41 и 43», — запечатлел помеху читатель Иван.













Просто вторгся на остановку.













«На Шевченковском жилмассиве очередной чудак запарковал свое авто. Пешеходам не пройти. Но автовладельца это не волнует», — беспокоится Галина.















«Сразу два автомобиля встали на тротуаре по улице Коммунистической, заезд осуществляли через пешеходный переход», — сообщают очевидцы происшествия.















«На пешеходном переходе, перекресток Обьединения и Дунаевского. Справа от знака полно свободных мест для парковки, но на пешеходном переходе значительно комфортнее. Пешеходам пришлось протискиваться по сугробам», — запечатлела событие Анна.















«А вот так паркуются некоторые "одаренные" автовладельцы ЖК "Марсель". Вход на детскую площадку полностью перегорожен. У них, наверное, дети только в планах», — переживает читатель Сергей.













«Котовского, 5/3, припарковался прямо на крыльце, возле подъезда. Парковка была свободна», — сообщает Евгений.















«В Академгородке, Терешковой, 12. Есть места в парковочных карманах, но лучше перекрыть пешеходную дорожку. Обойти нельзя, сзади сугроб», — в столице сибирской интеллигенции тоже проблемы.















Ну а этот микроавтобус просто заблокировал людям проход на работу. «Утром, придя в филиал клиники "Здоровый квартал" на улице Петухова наши пациенты и сотрудники увидели следующую картину: автомобиль Ford (маршрутка № 18) полностью перегородил крыльцо, заняв прилегающий тротуар», — рассказала нам удивительную историю Татьяна.





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