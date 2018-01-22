Стальная Надежда: сибирячка пробивается на Паралимпиаду в Пхёнчхане, чтобы выжить

Девочка родилась без пальцев и оказалась в детдоме — семью она нашла только через 20 лет

Чемпионка мира Надежда Фёдорова не теряет веру, что её пустят на Паралимпиаду в Пхёнчхане
Чемпионка мира Надежда Фёдорова не теряет веру, что её пустят на Паралимпиаду в Пхёнчхане

На долю чемпионки мира по паралимпийскому биатлону Надежды Фёдоровой выпало много испытаний. Во время беременности мать пыталась избавиться от неё, девочка родилась с открытыми ранами на руках и ногах, женщина отказалась от Нади сразу после родов, солгав семье, что ребёнок погиб. Девочка выросла в детском доме, выучилась на швею, но в 26 лет нашла себя в большом спорте. Теперь Надежда успешная биатлонистка, летает по всему миру на соревнования, смогла простить биологическую семью и ни о чём в своей жизни не жалеет. Надежда рассказала НГС.НОВОСТИ о том, как встала на лыжи, как плакала, когда не попала в Сочи в 2014 году, и как мечтает попасть на Паралимпиаду.

Надежда Фёдорова пришла в биатлон, когда большинство завершают спортивную карьеру. Ей было уже 26 лет, когда она выступила на своих первых соревнованиях. Сейчас ей 35, и она улыбается, перечисляя все невзгоды, и с твёрдой уверенностью говорит о предстоящих планах. Увидев её в толпе, никогда не подумаешь, что у этой подкачанной девушки серьёзные проблемы со здоровьем.


Надежда родилась с патологией рук и ног — там, где должны быть пальцы, у новорождённой были открытые раны. Родители от неё отказались, 


девочку сперва отправили в дом малютки, а после — в специализированный детский дом в Орловской области. Спустя 20 лет девушка всё же написала родному отцу в Читинскую область.


«Младшая сестра рассказывала: на три дня он ушёл в себя, не мог поверить, ни с кем не разговаривал. Ведь в январе 1983 года ему сказали, что я умерла. А меня оставили в больнице, зашивали раны. Когда мы увиделись впервые, он чувствовал сильную вину. Говорил даже: "Ну ты хоть убей меня за это, я виноват перед тобой". Я смотрела ему в глаза, а он отводил взгляд. Но прошло столько времени, я не жалею, что выросла в детском доме. Я не виню ни отца, ни мать. Если бы не детдом, я бы не увидела мир, не жила бы той жизнью, которой живу, не было бы того характера», — без злобы вспоминает Надежда. По её словам, отец в начале 80-х только пришёл из армии, у него были проблемы с алкоголем, и мать не хотела рожать — её судьба сложилась трагично. Сразу после родов в феврале женщина неправильно закрыла заслонку печи и угорела в собственном доме.


В родной деревне все были в шоке, когда Надежда приехала знакомиться с семьёй, — соседи заявили, что она внешне копия отца. Надежда предполагает, что причиной её патологий стала механическая асфиксия — скорее всего, мать специально носила тугой бандаж во время беременности, чтобы избавиться от ребёнка. Такие предположения сделала девушка после встречи с врачом, который принимал роды у её матери. 


«Он аж обалдел, позвал медсестёр, говорил им: "Представляете, кто у нас здесь?". Сказал, что мне ещё повезло, потому что при асфиксии обычно дети рождаются со слабоумием, а у меня только пальцев не оказалось», — добавляет Надежда.


На первых международных соревнованиях Надежда выступила всего через месяц тренировок
На первых международных соревнованиях Надежда выступила всего через месяц тренировок


Маленькая Надя в детском доме полюбила баскетбол и настольный теннис, но не могла даже представить, что будет бегать на лыжах по самым сложным зарубежным трассам и станет чемпионкой мира по биатлону. Будущее она себе выбрала простое — после школы выучилась на швею-мотористку в Курске и отправилась к родне в Читу, где и началась её дорога в большой спорт.


«В обществе инвалидов в Чите были спортивные мероприятия, я принимала в них участие. В 2010 году меня взяли на фестиваль в Сочи, как раз наши спортсмены заняли на Паралимпиаде в Ванкувере первое место. Там тренер Кудряшов Юрий Фёдорович из Новосибирска выбирал народ из регионов, предложил и мне», — Надя рассказывает, как попала в Новосибирск.


Надежда стояла на лыжах около месяца, когда отправилась на первые соревнования в Финляндию в 2011 году. Пусть наград она не завоевала, но там она почувствовала силы тягаться с именитыми спортсменами, за плечами которых несколько Паралимпиад. 


Сейчас у сибирячки сильная обида на столицу — московские тренеры продвигают только своих спортсменов.


«Везде рулит Москва. Я должна была участвовать в Сочи. Я была четвёртая в рейтинге, но взяли шестую — за меня некому было слово держать на собрании. В итоге она не выиграла ничего, а на чемпионате России проиграли мне всё. В 2015 году на чемпионате мира в американском Кейбле я их всех в первый же день обошла. А как же не больно? Я каждый день смотрела гонки и плакала, так было обидно. Мою Олимпиаду отобрали. Потом я поехала в Сочи отдыхать. Пошла к тому факелу, я стояла и плакала сама с собой. Чувствовала, что тогда, в 2014 году, я должна была стоять и смотреть, как он загорается», — эмоционально говорит спортсменка.


Год назад Надежда решила тренироваться сама — летом её первая тренировка длилась два часа сорок минут, а вечерняя занимала не меньше двух часов.


Год назад Надежда решила, что может готовиться к мировым соревнованиям самостоятельно
Год назад Надежда решила, что может готовиться к мировым соревнованиям самостоятельно


«Бывает тяжело, но я забываю об этом, у меня есть цель.Тащишь всё сама — сюда винтовку, сюда боб с лыжами, нужно готовить рубеж. Готовых с нами работать тренеров нет. Со здоровыми проще, они всё сами сделают. Кто за такую зарплату будет мне боб тащить? Сейчас я съездила на этап Кубка мира в Канаду. Я бежала на одних лыжах — спортсмены приезжают, у них минимум по десять пар. Нужен диапазон, а у меня других не было.Сейчас я сама приобрела две пары, отдала 65 тысяч, но не факт, что они ещё пойдут. В идеале должен ездить со спортсменом сервисмен — человек, который готовит лыжи. Недавно ездила на Россию, заочно договаривалась с мастером из Свердловска. Заплатила ему, но он сделал их достойно. Москва заботится о своих, а что Фёдорова? Плюнула да побежала. Но благодаря тому, как я готовилась всё лето, я осталась в топ-6», — продолжает она.


Судьба Надежды удивительно похожа на судьбу американского паралимпийского призёра Оксаны Мастерс. Она родилась на Украине, от неё также отказались родители из-за патологий, но девочке повезло — её удочерила американская семья, с их поддержкой она дошла до самых главных мировых соревнований.


Сибирячка переживает, что из-за скандалов с допингом у других спортсменов ей закроют путь на Паралимпиаду.


«Есть слух, что 28 января нас, кто не выступал в Сочи, могут пустить на Олимпиаду под нейтральным флагом. Мне нужна Олимпиада, флаг — он здесь (показывает в область сердца. — Д.Я.), я прекрасно знаю, за какую страну я выступаю. Я столько работала — пашешь каждый день, заставляешь себя, иногда через боль, протез натирает сильные мозоли, — негодует Надежда. — Ещё в Канаде был слух, что Корея и Беларусь набирают спортсменов на следующее четырёхлетие — возможно, придётся заключить контракт. Чтоб этой бойни не было, семь лет борюсь. Я просто устала, что основной состав сборной мне проигрывает. Мне 35 лет, у меня не так много времени осталось».


Паралимпийские биатлонисты катаются буквально на руках — ноги не отталкиваются, а находятся в специальном бобе
Паралимпийские биатлонисты катаются буквально на руках — ноги не отталкиваются, а находятся в специальном бобе

У биатлонистки есть вера, что, несмотря на возраст, у неё всё равно всё получится. Её кумир — финская биатлонистка Кайса Макарайнен — тоже обошла более молодых спортсменок и взяла своё золото на Кубке мира, когда ей было за 30.


«В ноябре был сбор в Финляндии. Кайса простая, как две копейки. Она идёт с ужина, увидела её и говорю: "Kaisa, please, photo". Она без проблем отбросила свои вещи, сфотографировалась, я пожелала ей удачи. Как она отрабатывает на дистанции, даже если промазала!» — Надя не скрывает своего восхищения финкой.


Родственники из Читинской области заметили, что спорт сделал Надежду невероятно сильной. «Я стала даже по-другому говорить, ведь я повидала столько людей, увидела мир. Однажды я уезжала от них, села на поезд и чуть не заплакала: я оценила то, что заработала, я должна это удержать, укрепиться финансово. У моих одноклассников по три высших образования, но не могут никуда устроиться. На них смотрят и говорят: "Извините, вы нам не подходите". Спорт — это мой единственный шанс жить и зарабатывать. Я человек детдомовский, у меня такая высокая мотивация. Я только сейчас, спустя 18 лет, имею своё жильё — как я была рада прошлым летом! Кто не был в моей шкуре, тот не поймёт», — резюмирует суровую правду Надежда.


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