фоторепортаж

«Нормально в этом городе ничего не делают»: как Новосибирск чистят от снега

Снегопад заставил молодых мам отказаться от прогулок, а бизнесменов — нанимать частных уборщиков

В городе прошёл рекордный январский снегопад — осадки должны пойти на убыль уже завтра. А пока новосибирцы оказались в снежном плену — люди вязнут в сугробах во дворах и на тротуарах, а машины еле плетутся по заснеженным дорогам. И если проезжую часть убирает тяжёлая техника, то снег с частного сектора людям приходится или вывозить самостоятельно, или ждать, когда он по заветам отцов города сам растает. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прошлись по заснеженным улицам города и узнали, что левый берег убирают хуже правого, а об автомобилистах коммунальщики думают больше, чем о пешеходах. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Январский снегопад в городе уже успел побить вековой рекорд. Осадки в городе должны пойти на убыль только завтра, 19 января, — в этот день в область придут морозы до –38 градусов. Коммунальщики пытаются справиться с аномальной ситуацией, но, по наблюдению корреспондентов, в городе всё ещё остаются запорошённые снегом улицы. 


В городе стараются очистить не только дороги — рабочие сбрасывают снег с крыш
В городе стараются очистить не только дороги — рабочие сбрасывают снег с крыш


По наблюдению НГС.НОВОСТИ, лучше всего чистят улицы, расположенные в районе метро. Однако и на центральных улицах можно наблюдать заваленные снегом дворы. К примеру, в районе метро «Заельцовская» можно заметить машины, похороненные под снегом. Как объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ женщина, торгующая неподалёку фруктами, автомобили появились сегодня — и «уже вот как намело на них». Многие из-за прошедшей по дорогам техники оказались в снежном плену — высокие валы не дают выехать с парковочных карманов.


Машины погребены под сугробами 
Машины погребены под сугробами 


На улице Владимировской жужжит снегоуборочная техника — там частник очищает площадку возле магазина. «Дорожники не убирают, — негодует владелец магазина, заказавший вывоз снега. — Если бы дорожники нормально работали, мы бы не предприняли таких шагов. Даже тротуары не убирают, посмотрите. Нормально в этом городе ничего не делают». Предприниматель отказался говорить, сколько он заплатил частнику за очистку территории, пояснив, что это — коммерческая тайна. Однако интернет пестрит объявлениями об уборке и вывозе снега в Новосибирске — стоимость услуг от 1800 рублей. 


Некоторые сами заказывают уборку снега у частников
Некоторые сами заказывают уборку снега у частников


В частном секторе улицы Астрономической чисто — кажется, снег здесь чистили буквально вчера. «Вот вчера только убрали трактором, — подтверждает местный житель Алексей Акулов. — Зато раньше... Когда у нас снег первый выпал? С ноября месяца вообще не убирали. Я на Сургутской живу, она чуть дальше. Так там пройти нельзя было. Что случилось вчера, не знаю. Может, выборы какие-то были». 


Из-за снегопада по дорогам города сейчас сложно и ходить, и ездить
Из-за снегопада по дорогам города сейчас сложно и ходить, и ездить


На Владимировской улице работают сразу две уборочные машины — грейдер и шнекоротор. «От мэрии работаем, — улыбается водитель грейдера Александр. — С восьми утра и до восьми вечера. Как задание будет, так и сделаем. Мне звонят, говорят где, еду и вывожу снег. Сколько делаю за день — не знаю, я же не считаю». 


Александр убирает улицы города с 8:00
Александр убирает улицы города с 8:00


По улице Никитина видно — её сегодня чистили, но только дорогу, тротуары стоят нетронутыми, и пешеходам приходится продираться к остановкам через сугробы. На улице Бориса Богаткова и Кирова ситуация точно такая же.


В городе можно встретить сугробы, которые выше людей
В городе можно встретить сугробы, которые выше людей


На левом берегу, по наблюдению журналистов, всё ещё печальней. И тоскливо становится уже на площади Карла Маркса — видно, что улицы тут чищены не дорожными службами, а машинами, которые сметают снег, превращая его в грязь. 


Автомобилисты говорят, что в целом довольны тем, как чистят дороги 
Автомобилисты говорят, что в целом довольны тем, как чистят дороги 


«Я могу сказать как автомобилистка — улицы чистят, и дорожные службы в целом справляются. По ночам очень часто по нашей улице ездит снегоуборочная машина. А вот дворы не чистят. Совсем не чистят», — считает автолюбительница Элина.


Некоторые улицы проблематично очистить от снега из-за припаркованных автомобилей
Некоторые улицы проблематично очистить от снега из-за припаркованных автомобилей


На улице Новосибирской девушка с трудом катит коляску — она признаётся, что в январе старается гулять с ребёнком как можно реже, и именно из-за плохой уборки улиц. «Они вот хорошо почистили дорогу, молодцы, — рассказывает молодая мама. — Но всё свалили на тротуар. И коляску тяжеловато на тротуар занести. И многим водителям проблематично стоять и ждать какую-то тётеньку с коляской. Ну, и мне, соответственно, тоже не очень удобно». 


Во время снегопада молодые мамы стараются реже выходить на улицу на прогулку
Во время снегопада молодые мамы стараются реже выходить на улицу на прогулку


В частном секторе улицы Степной снежный апокалипсис. «В прошлом году, было дело, чистили, в этом — ни разу, — уверяет местный житель Павел Николаев. — Так и справляемся. У меня внедорожник, поэтому нормально проезжает. Я живу дальше, на Пермской. Вот там, бывает, машины застревают и стоят подолгу».


Частный сектор улицы Степной
Частный сектор улицы Степной


Единственный дворник, встретившийся на пути журналистов за целый день, убирал территорию возле колледжа парикмахерского искусства. Оказалось, что мужчина работает в колледже и обычно он чистит только территорию учебного заведения. «Сегодня за оградой заставили убрать, чтобы менее некрасиво было, — объяснил дворник Николай. — Снега много, а ещё заморозки идут. Поэтому стараемся побольше сделать, сегодня с 6:30 работаю». 


Николай готовится к морозам, которые придут в город уже 19 января
Николай готовится к морозам, которые придут в город уже 19 января


После прогулки по Новосибирску корреспонденты НГС.НОВОСТИ пришли к печальному выводу: в Новосибирске, оказывается, проще живётся водителям (особенно на правом берегу) — городские дороги чистят, пусть и через день. А пешеходам остаётся только протаптывать узкие тропинки.


Напомним, в прошлом году врио губернатора Новосибирской области Травников раскритиковал уборку улиц Новосибирска — он заявил, что город можно было убирать лучше. 

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