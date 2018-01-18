Тарифная оттепель: начальник метро рассказал, когда вырастет стоимость проезда

Новосибирский метрополитен озвучил планы развития на ближайший год — в первую очередь в подземке решили заменить радиосвязь, продолжить капитальный ремонт вагонов, а также провести аттестацию сотрудников службы безопасности. О том, когда и при каких условиях могут начать строительство новых станций, вырастет ли тариф на проезд, почему метрополитен не отказывается от жетонов и стоит ли добавлять в состав пятый вагон, — рассказал начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло.

О новых станциях

Эти планы никто не отменял. Я думаю, что толчок даст чемпионат по хоккею, который планируется проводить в Новосибирске. Потому что при строительстве Дворца спорта, где бы он ни был, всё равно потребуется строительство станций метрополитена. Но, чтобы строить, необходимо создать соответствующую организацию. Потому что после строительства «Золотой Нивы» технических средств уже нет, того профессионального ядра строителей тоже нет, и сейчас всё придётся создавать с нуля. Это трудоёмкий процесс, поэтому, если мы начнём, я думаю, не надо останавливаться.







Если стадион будут строить в пойме Оби, будет ли станция «Спортивная»?





Здесь небольшое заблуждение. Нет станции «Спортивная». Есть, наверное, объект, который предусматривал строительство станции. Просто пути, больше там ничего нет. Приблизительно (на строительство) требуется не менее 2 млрд рублей вместе с проектированием. Как только будет идти речь о строительстве новой станции — «Спортивной» или другой, я думаю, что там надо закладывать в том числе финансирование достраивания второго тоннеля на «Золотой Ниве». Этот вопрос бесспорный, болезненный, который уже давно назрел.







Повышение тарифа

Сейчас себестоимость провоза одного пассажира — 20 рублей 67 копеек. Мы выходим из положения за счёт аренды помещений. Часто задают вопрос, нужны ли киоски, какую они представляют угрозу. Положа руку на сердце, если бы был решен вопрос с тарифом, мы, наверное, избавились от всех киосков. Пока они нас выручают. Выручает и рекламная деятельность — благодаря ей метрополитен вышел с небольшой прибылью. Но пока мы не в состоянии закупить ни одного нового состава, вынуждены проводить капремонт, продлеваем жизнь состава на 15 лет. Но в ближайшие 5–6 лет вопрос встанет остро. Решение (о повышении тарифа) — я думаю, оно будет. Когда — думаю, вы все догадываетесь. Подождём пару-тройку месяцев.





Пятый вагон в составе может появиться в ближайшие пять лет





Пятый вагон в составе

Потребность потихоньку назревает, судя по ситуации, которая складывается на «Площади Маркса». Я думаю, жизнь нас заставит переходить на пятивагонный состав в ближайшие 5–6 лет. Опять же здесь потребуется обновление подвижного состава. Тем, что мы имеем сегодня, не сможем решить задачу.







В последние пять лет наблюдается некоторая стабильность по количеству пассажиров. В 2013 году был максимум — почти 89 млн. Потом был спад. В 2016-м — 79 млн, в 2017-м вышли за 80 млн. Потихонечку рост пошёл. В этом году будет событие — в конце февраля будет (зафиксирован) 2,5-миллиардный пассажир. И 50-миллионный пассажир на станции «Маршала Покрышкина».







Ремонт одного вагона обходится метрополитену в 14 млн рублей





На что метрополитену нужны деньги в этом году

Запланирован капремонт двух составов. К 125-летию города будет представлен первый обновлённый состав. Второй — по традиции к Новому году. Капремонт одного вагона обходится в 14 млн рублей.







Запланировано проектирование поездной радиосвязи. Это связь диспетчера с машинистами, машинистов между собой и с обслуживающим персоналом на станциях. Мы отстаём от других российских метрополитенов, так как наша связь до сих пор аналоговая. Все уже давно перешли на цифру. Это задача, которая позволяет обеспечить безопасность управления составами. Сумма затрат на замену радиосвязи — около 30 млн рублей.







Замена части электрокабельного хозяйства. Сегодня изношено 90%. Это серьёзная проблема для метрополитена. Основная задача — заменить около 7 км кабеля, это порядка 10 млн рублей. Больше мы не вытянем по финансовым причинам.







Аттестация личного состава службы безопасности. Здесь мы, может быть, не впереди планеты всей, но идём на одном уровне с екатеринбургским метрополитеном, нижегородским. Работа начата, она требует серьёзных затрат. Для того чтобы аттестовать всё подразделение, мы должны выйти на 10 млн рублей по скромным подсчётам. В этом году мы планируем аттестовать порядка 80 человек.







Замена жетонов на карточки

Я думаю, мы к этому придём. Как ни странно, вынуждены пользоваться жетонами, потому что люди их берут. Сегодня серьёзно развиваются карты. На каждом вестибюле по два прохода с банковскими картами. В общей сложности банковские карты вышли на 5% — из 240 тысяч перевезённых пассажиров сегодня пользуются банковскими картами 13 тысяч человек в среднем за день. Сейчас проработан вопрос, и только сейчас начинается движение по ЕТК — онлайн. В конце концов, я думаю, карты вытеснят жетоны. Тем более если карта будет работать по всей транспортной системе города.







В этом году метро не планирует делать санузлы на других станциях





О туалетах на станциях

Таких писем поступило много от пассажиров. Было даже письмо от жителя Екатеринбурга, который говорил, что в их метрополитене туалетов нет, и спрашивал, на основании каких правовых документов открывается этот объект. Вообще объект не оговорен никакими документами. Исходя из возможностей. (Открытие санузла) связано с определёнными трудностями. Объект находится ниже уровня не просто земли, а ниже уровня общегородской канализации. Поэтому есть определённые проблемы со сбросами. Это дело затратное, но нужное, чем больше их будет, тем лучше. Планируется однозначно, но пока не в этом году.





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