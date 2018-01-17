«На совести Людмилы уже трое детей»: подробности жуткого пожара под Мошково

Днём 16 декабря в садовом товариществе «Кадр-2» Мошковского района загорелся дачный дом — из него успела выбежать хозяйка квартиры, за ней вышел её четырёхлетний сын. Женщина побежала за подмогой к родственникам, но двоих детей, младшему из которых не было и года, спасти не удалось. Соседи считают, что рано или поздно в этой семье должно было случиться нечто подобное — по их словам, отец отбывает срок, мать беспробудно пьёт, а за детьми присматривала только пожилая бабушка. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала на месте трагедии и узнала, что несколько лет назад в этой семье при загадочных обстоятельствах погибла дочь, а один из погибших детей «баловался спичками» и даже поджигал ковёр в доме.

В сгоревшем доме жили четверо детей





В пятом часу вечера Людмила Б. прибежала к свекрови с криком: «У нас горит диван!». Родственники женщины бросились к горящему дому снохи, но двоих мальчиков — одному из которых два года, а второму не было и года, спасти не успели.







«Люда босиком, голая прибежала к нам, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ бабушка погибших детей Мария Тихонова. — Одному Богу известно, что там произошло. То ли ребёнок вытащил головёшку из печки, то ли замкнуло где. Отчего загорелось — неизвестно. Она [Людмила] сама уснула».







Мария Тихонова надеется, что её сыну и снохе выдадут новую квартиру





Дом Тихоновых находится в нескольких минутах ходьбы от сгоревшей дачи. Но, как вспоминают очевидцы, в день пожара сильно мело, поэтому сугробы были по колено. «Олеся (тетя погибших мальчиков. — Прим.ред.) мне рассказала, что она сразу побежала тушить этот диван, из дома вышел ребёнок, она его схватила и отдала бабушке», — вспоминает охранник СНТ Владимир Струков.





Охранник Владимир Струков одним из первых прибежал на место пожара





«Если бы Люда не бежала — спасла бы ребятишек, — уверена знакомая семьи Надежда (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.). — Сейчас родня уже говорит, что мальчика вывела мать, но нет, он сам вышел».







Соседи считают, что Людмила могла спасти всех детей





По СНТ уже гуляют две версии пожара — неисправная печка и то, что один из детей игрался со спичками. Доподлинно известно лишь, что когда дом начал гореть, Людмила спала. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО, экспертиза уже подтвердила содержание алкоголя в крови женщины.





СНТ «Кадр-2»





В МЧС пояснили, что информация о пожаре в оперативную службу поступила в 17:05. Через девять минут пожарные уже прибыли на место, но к этому времени дом практически полностью сгорел.





«Комнаты отапливались печкой-буржуйкой, за которой никто из взрослых не следил. В ходе предварительного дознания стало известно, что сын хозяйки часто играл со спичками и горящими углями из печки: доставал их лопаткой и разбрасывал по ковру. Не исключено, что пожар возник в результате детской шалости с огнем», — пояснили в ведомстве. Однако точная причина пожара пока не установлена.







На месте пожара всё ещё работают сотрудники МЧС





Мать семейства и выживший мальчик сейчас находятся в больнице. По словам Тихоновой, их жизни ничто не угрожает. Старший сын сейчас с мамой и братом — мальчик учится в десятом классе в посёлке Раздольный, поэтому во время пожара его не было дома. Про своего сына, Вячеслава, Мария говорит мало — он сейчас «на вахте, Бог знает, кем там работает, деревья рубит». Женщина пояснила, что полицейские попросили не сообщать сыну о гибели детей — в апреле приедет, тогда и узнает.





Но соседи говорят совсем другое: Вячеслав отбывает срок в колонии-поселения, а мать мальчиков «никто трезвой не видел».





По предварительной информации, пожар произошёл из-за детской шалости с огнём





Тихоновы и Б. приехали в «Кадр-2» девять лет назад, вспоминает председатель садоводческого сообщества Николай Медведев. «Сразу купили дачный участок, жили всей толпой сначала, — объяснил мужчина. — Потом Слава с Людой дом взяли, под ипотеку. Да там не первый случай с пожаром — до этого парнишка, который погиб, игрался со спичками, ковёр поджигал. Смотреть за детьми надо. Сколько люди им говорили: да не пейте вы спирт!».





Председатель садоводческого сообщества Николай Медведев





«Постоянно, беспробудно пьёт, и хоть бы что, — отзывается о соседке и местная жительница Диана. — Там вся семья такая. Тётя Мария раньше пила, потом признали порок сердца, она сделала операцию и на много лет закодировалась, пить перестала».







Экспертиза уже подтвердила содержание алкоголя в крови матери детей





Соседи вспоминают, что несколько лет назад в этой же семье произошла трагедия — погибла единственная дочь Людмилы, девочке не было и года. Одни говорят, что ребёнок задохнулся, пока мать спала пьяная, другие — что девочку случайно придавили во сне. Но все едины во мнении, что это «какая-то странная и непонятная история». «На совести Людмилы уже трое детей, её же», — считает соседка женщины Анжела.





Мария Тихонова не отрицает, что её сноха выпивала. Но женщина особо не критикует родственницу за пагубную привычку. «Было такое, не без этого. Но все сейчас пьют, Господи», — пожимает плечами бабушка погибших детей.





Мария Тихонова признаёт, что её сноха любила выпить





Соседи подчёркивают, что они неоднократно жаловались на семью во все инстанции, но толку от этого не было, людей уверяли, что «семья на контроле».





«Причина этого — пьянка. Все знали об этом. И что когда-нибудь там случится беда, — пояснил Николай Медведев. — Все у них были, и инспекция была, и врачи были. Она на порог никого не пускала, в том числе и я не мог туда зайти. Я эту Людмилу трезвой в жизни не видел. Ей ничего нельзя было сказать. С матами сразу бросалась».







Николай Медведев неоднократно пытался поговорить с Людмилой о её поведении





Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении Людмилы — её подозревают в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Сейчас соседи собирают деньги на похороны погибших детей. «Мы председателю, наверное, отнесём деньги. Или сами ответственного назначим. Отдавать тёть Марие боимся. Она, конечно, сама закодирована, но в той семье всё равно могут пропить деньги», — считает местная жительница Галина.





Дом Марии Тихоновой — сейчас там живут шесть человек, в том числе двое маленьких детей





«Ей [Людмиле] квартиру дадут [от] соцзащиты, — надеется Тихонова, — нет, так будет пока у нас жить. Нас тут шесть человек живёт, и ещё двое детей».







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