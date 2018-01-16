Поезженные машины: мини - «Прадик»

Он был внедорожником с рамой и мостом, а стал гламурным паркетником — но народ всё равно покупает

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом: самая распространённая модель KIA на новосибирской вторичке, кроссовер Sportage. Ещё до появления на рынке современного седана Rio именно этот автомобиль да кроссовер Sorento массово знакомили нашего потребителя с корейской маркой KIA. Sportage хорошо продаётся и в самом последнем поколении, а значит, есть задел для будущего пополнения вторички. Об особенностях и стоимости этой модели — в обзоре НГС.АВТО.









KIA Sportage появился в 1993 году, в начале 90-х это была одна из первых иномарок, которые можно было официально купить в России. Небольшой паркетник понравился публике своим умеренным дизайном и сочетанием потребительских качеств.













Огромные окна, отличный обзор с водительского места, достаточный простор в салоне, неплохой багажник объёмом 483 литра — постепенно модель завоевывала всё больше и больше потребителей. Первое поколение имело в моторной гамме 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 128 л.с. и 2-литровый дизель мощностью 83 л.с.













Рамный автомобиль поставлялся только с полным приводом — тут он реализован по схеме Part-time. Сзади стоит неразрезной мост, а передние колёса можно было подключать по мере необходимости. Трансмиссия — «механика» или «автомат».













Машина оказалась настолько удачной, что практически в неизменном виде просуществовала до 2004 года, почти целое десятилетие.













Второе поколение оказалось не таким успешным — довольно страшненький внешне Sportage сдавал позиции конкурентам, которых к этому времени на рынке кроссоверов стало предостаточно.













Да и полный привод Part-time сменился массовой схемой с подключением «задка» через электромагнитную муфту. Тем не менее машина продавалась до 2010 года, пока не вышло третье, революционное поколение.













Sportage 2010 года отличался от предшественников, как небо и земля. Дизайнеры решили не тащить в будущее никакой груз преемственности, поэтому новая модель получила современнейший экстерьер, хищный спортивный силуэт, увеличенные размеры, большую солидность. К этому времени в компании KIA работал немецкий дизайнер Петер Шрайер, который и рисовал все новые модели марки в стиле «улыбка тигра».













Салон полностью оторвался от старых 2000-х, его компоновка и дизайн актуальны до сих пор. Правда, сильный скат крыши сокращал пространство на заднем ряду, но остальные потребительские качества вывели Sportage в лидеры рынка SUV современной России.













К подключаемому полному приводу уже все привыкли, классический гидротрансформаторный «автомат» не пугал своим возможным отказом, минимального мотора мощностью 150 л.с. для этого кроссовера было вполне достаточно.













В 2016 году на базе предыдущего кузова корейцы сделали четвёртое поколение Sportage, которое стало на 4 см длиннее. «Морда» и корма очень сильно изменились, боковина осталась более-менее узнаваемой. Фары буквально залезли на капот, превратив машину в некое подобие «Ниссан Джук». Обновилась моторная гамма, был переработан интерьер, появились свежие электронные «фишки» типа беспроводной зарядки для смартфонов или системы распознавания дорожных знаков.













Серьезных проблем владельцы Sportage при эксплуатации автомобиля не испытывали. Разные поколения модели имели свои слабые места: хлипкие амортизаторы и проседание пружин на третьем поколении, поломки муфты системы 4WD на втором, засор радиатора и перегрев двигателя на первом.













На новосибирской вторичке самые старые экземпляры Sportage до 1997 года не стоят и двух сотен — 150 000 — 170 000 рублей.





Машины 1998-2003 годов выпуска оцениваются в 200 000 — 300 000 рублей.





Второе поколение 2004-2009 годов выпуска выставляется за 500 000 — 650 000 рублей.





Ну а третье поколение 2010 года стоит кардинально больше — от 900 000 рублей. Машины 2013-2015 года тянут на 1 100 000 — 1 200 000 рублей.









Читайте также:

Новый «Гелендваген»: лучше старых двух — Mercedes отказался превращать рамный джип в зализанный кроссовер — новый «Гелик» остался старомодным.





Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.







Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».



Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

