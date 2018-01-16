Город ляжет под бульдозер

Перед новым годом мэрия утвердила проект планировки с условным названием Восход. Площадь территории составляет без малого 700 га и затрагивает сразу три района Новосибирска: Октябрьский, Дзержинский и Центральный. Самая интересная часть этого проекта касается дорог: здесь предусмотрены как масштабные реконструкции, так и совершенно новые магистрали, которые должны объединить центр Новосибирска с окраинами, пожертвовав десятками частных домов. НГС.НОВОСТИ разобрались в планах властей, а эксперты оценили, насколько они реализуемы.

По данным разработчиков проекта, «ПТМ архитектора Деева Н.Н.», сегодня на территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста и берегом Оби живёт чуть больше полусотни тысяч человек, но уже через 12 лет число жителей должно вырасти до 69,85 тысяч. По планам, жить новосибирцы будут в плотной многоэтажной застройке — преимущественно на месте нынешнего частного сектора.







Для поддержки активного строительства нужны, в первую очередь, нормальные дороги. Улично-дорожная сеть к 2030 году должна составить 6,69 км/кв. м — это в 2,3 раза больше, чем сейчас (2,82 км/кв. м).







Помимо логичного и ожидаемого продления Ипподромской магистрали с севера — в перспективную Ельцовскую, с юга — на левый берег, проектировщики задумали изменения на существующих дорогах и строительство новых.





Впрочем, как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный инженер компании-разработчика Олег Богатырёв, ничего нового им придумывать не пришлось: улично-дорожная сеть осталась практически такой же, как и в утверждённом ранее проекте 2015 года.







Лескова







В сторону улицы Никитина узкая улица Лескова сегодня напоминает скорее парковку, чем проезд





Самые серьёзные изменения должны произойти в частном секторе: здесь запланировали улицу-дублёр Кирова. Предполагается, что она протянется по улице Лескова от улицы Лобова до Ипподромской магистрали и затем перейдёт в улицу Максима Горького через эстакадную кольцевую развязку.





Эта дорога потребует самых больших жертв: для её строительства придётся снести до 90 частных домов.







По словам доцента кафедры электротехнических комплексов НГТУ Михаила Никулина (в университете он преподаёт, в частности, транспортную логистику), магистраль по этой улице была ещё в генеральном плане 1968 года. «Улица Кирова обязательно нуждается в дублёре, который бы шёл на Ключ-Камышенское плато и на пединститут», — пояснил эксперт.







Схема расположения магистрали, которая должна стать дублёром улицы Кирова





Единственное отличие нового проекта от старого — исчезнувшая трамвайная линия, которая, убеждён Никулин, необходима. «Учитывая, что под улицей Кирова метро мы вряд ли построим в ближайшие 30 лет, необходимо серьёзно смотреть на коридор для линии трамвая, — замечает он. — К сожалению, из генеральных планов кто-то постоянно это пытается вырезать».







В мастерской архитектора Николая Деева трамвай считают уже не очень современным транспортом.





«Трамвай занимает проезжую часть, а пассажиров перевозит не очень много, — поясняет Олег Богатырёв. — Трамвай — это рельсы, это провода. В предыдущем проекте планировки, на основании которого мы работали, его уже не было».





Вопросы вызывает и развязка с Ипподромской магистралью. По информации Михаила Никулина, первоначально предполагался эстакадный проезд по Лескова над магистралью. Спуски, которые предполагает кольцо, — это уже другой уровень цен и необходимых земельными ресурсами, которых в этом месте недостаточно.







«Улица Лескова не предусматривает скоростного движения транспорта, поэтому съезды на улицу Ипподромскую имеют минимальные радиусы для движения с малой скоростью, что не совсем соответствует её статусу городской магистрали, — в свою очередь заметила гендиректор творческой архитектурной мастерской "Лантерна" Лариса Ющук. — Ипподромская магистраль в таком случае утратит скоростной режим, так как для размещения полосы разгона-торможения места не хватит. Проблема в АЗС: она и другие объекты придорожной инфраструктуры не позволяют реализовать скоростной режим. Развязка необходима».





Военный городок







Военный городок занимает почти седьмую часть всей территории проекта — 95,3 га. В перспективе все объекты для размещения военной техники, склады и казармы должны переехать за город — это касается практически всех зданий, не включённых в перечень объектов культурного наследия. При этом, как отметила руководитель «Лантерны», ограничения зон охраны самих объектов в проекте отражены слабо. В любом случае, до 2030 года власти на это, видимо, не рассчитывают, поэтому





территорию пока рассматривают только как резервную: в первую очередь для строительства объектов культуры и спорта, здравоохранения или рекреации.







«Какой-то программы чёткой у Министерства обороны нет, со сроками чёткими: это в таком году, а это в таком, — объясняет Олег Богатырёв. — Построили музей — выяснилось, что к нему нет дороги. Пришлось спешно перекраивать, выделять эту дорогу, передавать городу — это такие решения, не планируемые, сиюминутные, что ли. Мы говорим, что да, это непременно будет, но когда, знает только Министерство обороны, а может, и оно не знает».





Через Военный городок планируют проложить дорогу к «Сибирскому Моллу» и новой застройке





Между тем одна из дорог должна пройти именно здесь: по улицам Покатная и Маковского до улицы Михаила Кулагина. «Эта дорога необходима для обслуживания вновь построенных жилых массивов: по улице Михаила Кулагина как раз строит компания "Строймастер", дальше — комплекс "Закаменский"», — объясняет решение Михаил Никулин. — Там настолько высокой плотности дома, что действительно нужна дорога. При этом там плохая связь что с улицей Красина, что с улицей Фрунзе».







Между новой застройкой в районе «Сибирского Молла» и спецзоной по этой улице запланирован и выезд на среднюю часть Ипподромской магистрали и возможным продолжением на улицу Орджоникидзе. Если судить по карте, то речь, очевидно, идёт о выезде с Ядринцевского подъёма, который анонсировали перед открытием проезда по Военному городку.







По мнению Ларисы Ющук, переход в Орджоникидзе здесь возможен будет только при условии реконструкции гаражных комплексов, при этом сама развязка вполне возможна. Сами же проектировщики предупреждают, что развязку делать будет непросто из-за ланшафта: значительного перепада высот и близости озера.





Панфиловцев и Богаткова







Прерывающуюся улицу Панфиловцев, наконец, объединят и проведут от Автогенной до Фрунзе, объединив с улицей Красина и расширив до 40 м — она получит статус городской магистрали. Сегодня на её пути стоят 20 одноэтажных домов, 4 двухэтажных, 4 ангара и 3 нежилых здания — их предполагается снести. На пересечении с улицей Бориса Богаткова, ещё одной городской магистралью, должна появиться кольцевая развязка.





Пунктир улицы Панфиловцев объединят с улицей Красина





Саму улицу Бориса Богаткова проект предлагает расширить до 60 метров с проезжей частью в 24 м — такое же расширение по плану ждёт улицу Кирова в её восточной части. Но если в случае с Кирова расширение обойдётся сносом максимум 25 частных домов, нескольких торговых павильонов и 4 производственных зданий, то Богаткова подобной «малой кровью» не обойдётся.







До 2030 года авторы проекта предлагают расширить только часть улицы от Толстого до Воинской — для этого потребуется снести до 45 одноэтажных домов и порядка 10 нежилых зданий.







Улица Бориса Богаткова в часы пик не справляется с потоком машин и давно требует расширения





От Воинской до Панфиловцев частных домов нет, и здесь для реализации проекта придётся демонтировать 12 двухэтажек, 8 четырёхэтажек, 4 нежилых здания и 3 ангара, которые расположены в спецзоне.





В планы ближайших 12 лет эта часть не входит, несмотря на перспективу пересечения с улицей Панфиловцев.







«Это всё упирается в финансы, — рассуждает Михаил Никулин. — Проход через Бориса Богаткова, также, как и расширение Бориса Богаткова, сопряжён с большим сносом. Конечно, можно верховой развязкой или ещё как-то пройти — это деньги, но мероприятие нужное: жилой район здесь очень высокоплотный, и улично-дорожную сеть здесь нужно развивать».







В районе пересечения улиц Бориса Богаткова и Панфиловцев должно появиться кольцо, пока же последняя упирается в бетонный забор





В мастерской архитектора Деева соглашаются: вложения потребуются немалые, но если их не найдут в ближайшее время для расширения улицы, то для развязки должны. «Всю Богаткова расширить будет очень трудно, а выкупить землю под кольцо проще, тем более, что эту магистраль всё равно будут пробивать. Всё равно военный городок постепенно будет передаваться городу, может, под это будут какие-то деньги выделяться», — предположил главный инженер компании.





Фрунзе







В числе необходимых, но пока не планируемых на ближайшие годы задач, Михаил Никулин называет продолжение улицы Фрунзе до улицы Доватора — так она стала бы дублёром проспекта Дзержинского и взяла на себя транзитные потоки. В документе мэрии такая перспектива упоминается, но подчёркивается, что строительство будет сопряжено с большими затратами: придётся снести до 35 домов и 250 гаражей, а строить — на сложном рельефе.







В этом районе проект предусматривает и объединение улиц Доватора и Трикотажной. По словам эксперта НГТУ, оно должно было быть реализовано ещё к 2015 году, но вновь ушло за расчётный срок.





Вам, пешеходы











Выезжать на улицу Бориса Богаткова с Восхода проектировщики предлагают через тоннель — а для этого придётся пожертвовать частью бульвара. Его пешеходам обещают, впрочем, компенсировать. Правда, на другой улице. «Предлагается продлить аллею от улицы Нижегородской в сторону набережной с устройством мостиков над улицей Зыряновской, железной дорогой и улицей Большевистской с учетом проекта благоустройства парка "Городское Начало"», — указывается в описании проекта.







Дополнительно аллеи должны появиться вдоль улицы Фрунзе, а в долине Каменки проектировщики предлагают разбить парк — его территория должна составить больше 20 га (для сравнения: Центральный парк вместе с территорией театра Музкомедии и кафе занимает всего около 8 га).







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