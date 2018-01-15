Новый «Гелендваген»: лучше старых двух

Mercedes отказался превращать рамный джип в зализанный кроссовер — новый «Гелик» остался старомодным 

Компания Mercedes наконец представила новое поколение легендарного «Гелендвагена» — как и предсказывалось, машина оказалась такой же квадратной и абсолютно узнаваемой. А вот техническая начинка, интерьер, некоторые размеры серьёзно изменились. Автомобиль при этом остался классическим рамным джипом с высоким клиренсом и блокировками. Подробнее — в обзоре НГС.АВТО.   

Новый Mercedes-Benz G-klasse представили сегодня в американском Детройте. Для российской и в частности для новосибирской публики это легендарный и знаковый автомобиль, многие годы он олицетворяет успех и солидность, а в 90-е имел и «бандитский» ореол. Помимо своей премиальности «Гелендваген» известен и своими внедорожными способностями, и вот как раз они максимально сохранены в новом поколении. 



Новый «Гелендваген»: лучше старых двух


Хоть обновлённый G-klasse и выглядит по-прежнему, у него изменились габаритные размеры. Машина стала длинней на 5,3 см и шире на 12,1 см — это существенная модернизация кузова, но «мерседесовцам» удалось сохранить все классические пропорции «Гелендвагена». 



Новый «Гелендваген»: лучше старых двух


Оптика, молдинги, накладки — всё это подверглось деликатному тюнингу. Фары головного cвета приобрели светодиодную окантовку, на радиаторной решётке появились сдвоенные хромированные прутья.



Новый «Гелендваген»: лучше старых двух


Задний бампер стал немного массивней, а фонари выглядят современней за счет светлой «прорези» посередине.



Новый «Гелендваген»: лучше старых двух


Салон автомобиля кардинально переработан, ведь предыдущий интерьер безнадёжно устарел и по своему дизайну, и по своей комфортности. Теперь здесь бóльшее пространство благодаря увеличению габаритной ширины, новые кресла, новая передняя панель, в которую интегрирована крупная цифровая приборка от S-klasse. 



Новый «Гелендваген»: лучше старых двух


Водитель может общаться с автомобилем с помощью сенсорного экрана, ему доступны все мультимедийные и навигационные возможности, что и у современных моделей Mercedes. Ну и в целом в салоне теперь больше алюминия, глянца, нарядности и света. 



Новый «Гелендваген»: лучше старых двух


Инженерам удалось сохранить и приумножить внедорожные способности автомобиля. Клиренс вырос на 6 мм, до 24,1 см, а заявленная глубина преодолеваемого брода теперь составляет 70 см, это на 10 см больше, чем у предыдущего поколения. Рама новая, но сзади всё так же неразрезной мост, есть блокировки дифференциалов и понижающая передача. Привод, разумеется, постоянный полный.



Новый «Гелендваген»: лучше старых двух


Автомобиль представили миру с уже известным битурбированным V8 4.0 мощностью 422 л.с. и моментом 610 Н∙м. В дальнейшем станет известно, какие дизели будут доступны на «Гелендвагене». Автоматическая КП теперь имеет 9 ступеней, а не 7. 



Новый «Гелендваген»: лучше старых двух


Объявлено, что стартовая цена нового G-klasse в Германии составит 107 040 евро (7 336 000 рублей). В России машина поступит в продажу в июне, и её цена пока не известна. В Новосибирске продажей автомобилей Mercedes-Benz занимается единственный дилер, компания «СТС — автомобили». По информации с сайта компании, нынешнее поколение G-klasse стоит у нас минимум  6 700 000 рублей (3-литровый дизель). А версия с бензиновым V8, аналогичная представленной, оценивается в 8 920 000 рублей.  


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