Во дают: новосибирцы поставили 5 странных рекордов

На прошлой неделе семья из Новосибирска поставила рекорд России. Разницу в возрасте между их сыновьями признали необычайно маленькой — всего 9 месяцев и 20 дней . Это один из нескольких странных и официально действующих рекордов новосибирцев в России. НГС.НОВОСТИ изучили Книгу рекордов, нашли самые сомнительные записи о жителях сибирской столицы и расспросили их о своих достижениях. Среди рекордсменов оказались кондитеры Гулливера, девушка-спиннер, болельщики-снеговики и другие. Подробности — в обзоре НГС.НОВОСТИ.

Самое длинное пирожное





Самое длинное пирожное суфле в стране приготовили в 2013 году в «Сан Сити»





Одна из первых записей об умелых новосибирцах в Книге Рекордов России посвящена кондитерам, которые в 2013 году приготовили самое длинное пирожное суфле в стране. Его длина — более 90,5 м, а вес — больше 1,2 тонны. Его готовили 40 кондитеров в одном из залов МФК «Сан Сити».





«Суфле составляли из нескольких тортов по 40 см в длину, один тортик такой — 10–12 килограмм, — вспоминает одна из рекордсменок, кондитер кафе «Баттерфляй» Татьяна Едапина. — Там были сливки и персики, по-моему. Он чуть-чуть сладенький. Всё доели [посетители], даже не хватило кому-то. Мы-то такое не едим — и так на всю жизнь наелись. (Смеётся.) Работу всю, помню, распределяли: кто-то клеил, я на отделке стояла, мальчишки таскали склейки, укладывали. С секундомерами над нами стояли — за пять часов, кажется, мы всё закончили. Было очень весело, интересно, у нас в первый раз такое было. Это было что-то другое для меня. Хочется, чтобы побольше чего-то такого увлекательного в городе происходило».





По словам Татьяны Едапиной, самая дорогая составляющая приготовленного пирожного — это бисквит. Все затраты взяли на себя спонсоры.





Самое быстрое произношение скороговорки «Лигурия»







Светлана Петраковская прославилась за произношение самой длинной и сложной скороговорки на русском языке





«В четверг четвёртого числа, в четыре с четвертью часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии...» — так начинается одна из самых длинных и сложных скороговорок на русском языке. Её на скорость и решила прочитать жительница Светлана Петраковская — она поставила рекорд России в 2015 году.





«Про эту скороговорку узнала в июле 2014 года, — рассказала рекордсменка корреспонденту НГС.НОВОСТИ во «ВКонтакте». — Она мне показалась полным бредом, абсурдом, глупостью. Я её даже не дослушала до конца. Но дня через три совершенно неожиданно пришла бредовая идея: "А что, если всё-таки я просто попробую её выучить? Смогу или не смогу?". И бросила себе вызов — выучить её хотя бы просто наизусть. И начала каждый день понемногу запоминать текст. Ничего специально не делала: шла по улице на работу по утрам и вечером возвращалась — проговаривала её».





Светлана записала видео у себя дома и прислала в редакцию Книги Рекордов России, но оно не прошло — запись получилась неразборчивой. Новый ролик она записала в переходе метро — его засчитали.





По словам Светланы, помимо рекорда заучивание этой скороговорки заменяет тренировки — 15–20 минут интенсивного проговаривания заменяют упражнения на пресс и бег на 3–5 км, считает она.





Наибольшее количество снеговиков на одной площади





Новосибирцы слепили 63 снеговика в одном месте и поставили рекорд





В прошлом году новосибирцы побили рекорд, два года принадлежавший жителям Барнаула. Более 30 человек слепили 63 снеговика на территории микрорайона «Стрижи» — на восемь больше, чем у барнаульцев. По условиям фестиваля, снеговики должны были быть круглой формы, иметь глаза, нос и рот и быть не ниже одного метра в высоту. Этот рекорд до сих пор никто не побил, хотя строительного материала предостаточно.







Самый большой рисованный баннер на хоккейном матче и наибольшее количество болельщиков в масках







Сейчас самый огромный баннер в России хранится в ЛДС





Сразу два рекорда России поставили новосибирские хоккейные болельщики на одном из матчей «Сибири» — за самый огромный баннер и за более чем четыре тысячи зрителей в одинаковых масках. Такой флешмоб фанаты устроили в конце февраля 2015 года перед первым матчем новосибирского клуба в плей-офф. Тогда маски снеговиков раздавали всем болельщикам на входе.







Баннер сделали из подкладочного материала, рассказал НГС.НОВОСТИ во «ВКонтакте» болельщик «Сибири» и автор идеи Денис Тюрин.





«В то время команда шла в лидерах и показывала "искромётный" хоккей, и нам хотелось поддержать порыв команды.





Я прочитал много статей про перфомансы на стадионах и сделал вывод, что огромных баннеров на хоккее не делал ещё никто.





<...> Понимая, что лучше всех в перфомансах разбираются фанаты, я обратился к ребятам из фанатского сектора. Обговорив все детали, мы решили действовать совместно. Затем у меня возникла идея, почему бы этот огромный баннер не сделать рекордным, и я обратился к руководству "Книги Рекордов России". Там мне подтвердили, что таких рекордов ещё не было и они готовы его зарегистрировать. Несколько дней и ночей шла работа по изготовлению баннера, и в назначенное время все было готово! На матче присутствовал руководитель Книги Рекордов России и лично регистрировал рекорд, после чего вручил нам сертификат», — рассказал Денис и добавил, что сейчас рекордный баннер хранится в ЛДС.







Наибольшее количество вращений на спине на воздушном кольце





Жительница Новосибирска поставила рекорд в 16 лет





Елизавета Бутенко поставила рекорд, когда ей было 16 лет — в 2016 году. Сегодня девушка мечтает открыть свою школу гимнастики.





«К нам тогда приезжал телеканал "Домашний", я тогда сделала всего 30 раз крутки, а они мне предложили установить рекорд, и я загорелась, прям очень хотела установить рекорд, но думала, что 30 раз — это слишком мало. Я тренировалась около месяца, потом решила снять видео и отправить в Книгу Рекордов России. Выбрала России, потому что считаю, что нужно начинать с малого и постепенно идти к большему. Я не волновалась, а, наоборот, очень сильно хотела этого. Когда всё получилось, я была на седьмом небе от счастья — очень была довольна результатом. Дальше думаю подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, но для этого хочу ещё больше раз сделать», — рассказала Елизавета.





Помимо этого, Новосибирск значится в таких рекордах России, как город, где было наибольшее количество заявок на пост мэра города — на выборах в 2014 году, живет самый высокий человек в России (правда, он уже уехал из Новосибирска), а один из последних рекордов — самые длинные волосы в 12 лет — поставила 6-классница из школы № 206 .





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