«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах

Чёрные иномарки с номерами ААА и ВВВ гоняют инвалидов и пешеходов, а Академгородок одолели «Крузеры»

В очередном, 55-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: Camry ААА заняла парковочные места для инвалидов, джип Mercedes ВВВ расположился на тротуаре в самом центре, и как жители воюют с водителями из соседних домов.





Открывает выпуск фотозарисовка с парковки для инвалидов. «Хам занял три парковочных места для инвалидов. Гастроном "Горожанка" на улице Каменская в Центральном районе», — негодуют читатели.













Другой автомобиль с «оберегающими» номерами ВВВ стоит на тротуаре на перекрёстке Советская — Ленина, в самом сердце города. Власти перекрыли улицу Ленина, лишив центр нескольких сотен парковочных мест, но так и не могут навести порядок на этом многострадальном тротуаре.













«Этот товарищ встал капитально и перегородил пешеходную дорожку между домами Богаткова, 194/4 и 194/9. Часть прохода не загорожена, но она уже, чем требуется для прохода даже с узкими санками, а тем более с коляской. И главное, перекрыт плавный съезд с тротуара на переход, оставлен неудобный порог с ямой», — пишет читательница Татьяна.













«Прилагаю фото хамской парковки на пешеходном переходе. С ребёнком на коляске было не обойти, только по сугробу. Напротив БЦ "Рим", улица Большевистская, 101», — ещё один пример перегороженного прохода.















«На площади Калинина стала свидетелем такой ситуации. Женщина на кроссовере заняла парковочное место для инвалидов. И водитель минивэна со знаком "Инвалид" был вынужден парковаться вторым рядом. Таким дамочкам всё равно?» — вопрошает читательница Светлана.













«Столица» «Крузаков», Академгородок. «"Крузак" перегородил тропинку к остановке возле дома Демакова, 13», — телеграфирует Евгений.















«Данный товарищ припарковался прям на тротуаре у подъезда дома по адресу Спортивная, 9/2 на "Чистой Слободе". Замечу, что тротуары у нас почищены до асфальта, а на дороге скользко и колея. Хотя в шаговой доступности вагон свободных мест. Лень пройти 100 метров до подъезда», — недоволен местный житель Алексей.













«Затон, 2-я Портовая, 36. Водитель приехал пообедать в школьную столовую», — небольшая зарисовка из жизни водителей автобусов от читателя Константина.















«У подъезда дома по улице Кошурникова, 31 водитель припарковал машину так, что жителям с трудом приходится протискиваться в подъезд. А с детскими колясками и санками не пройти вовсе», — рассказывает о проблеме местных жителей Наталья.















«Не доезжая 20 метров до перекрёстка Красный проспект — Кропоткина, на тротуаре бросили своего коня. К сожалению, в "Холидей" нельзя заехать на авто», — заметил непорядок читатель Андрей.















«Вот ещё один умник встал возле подъезда. Пройти, конечно, очень нужно постараться. Самое интересное, что мест свободных полно», — возмущаются жители дома.















«На нашем газоне появился "подарок". Владелец авто, жилец соседнего дома, заявил, что мы не имеем права ставить газонные заграждения там, где он хочет парковаться. Что делать? Адрес — Титова, 43/1», — ставит насущный вопрос читательница Лариса.





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