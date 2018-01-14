«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах

Чёрные иномарки с номерами ААА и ВВВ гоняют инвалидов и пешеходов, а Академгородок одолели «Крузеры»

В очередном, 55-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: Camry ААА заняла парковочные места для инвалидов, джип Mercedes ВВВ расположился на тротуаре в самом центре, и как жители воюют с водителями из соседних домов. 

«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


Открывает выпуск фотозарисовка с парковки для инвалидов. «Хам занял три парковочных места для инвалидов. Гастроном "Горожанка" на улице Каменская в Центральном районе», — негодуют читатели.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


Другой автомобиль с «оберегающими» номерами ВВВ стоит на тротуаре на перекрёстке Советская — Ленина, в самом сердце города. Власти перекрыли улицу Ленина, лишив центр нескольких сотен парковочных мест, но так и не могут навести порядок на этом многострадальном тротуаре.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


«Этот товарищ встал капитально и перегородил пешеходную дорожку между домами Богаткова, 194/4 и 194/9. Часть прохода не загорожена, но она уже, чем требуется для прохода даже с узкими санками, а тем более с коляской. И главное, перекрыт плавный съезд с тротуара на переход, оставлен неудобный порог с ямой», — пишет читательница Татьяна.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


«Прилагаю фото хамской парковки на пешеходном переходе. С ребёнком на коляске было не обойти, только по сугробу. Напротив БЦ "Рим", улица Большевистская, 101», — ещё один пример перегороженного прохода. 



«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


«На площади Калинина стала свидетелем такой ситуации. Женщина на кроссовере заняла парковочное место для инвалидов. И водитель минивэна со знаком "Инвалид" был вынужден парковаться вторым рядом. Таким дамочкам всё равно?» — вопрошает читательница Светлана.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


«Столица» «Крузаков», Академгородок. «"Крузак" перегородил тропинку к остановке возле дома Демакова, 13», — телеграфирует Евгений.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


«Данный товарищ припарковался прям на тротуаре у подъезда дома по адресу Спортивная, 9/2 на "Чистой Слободе". Замечу, что тротуары у нас почищены до асфальта, а на дороге скользко и колея. Хотя в шаговой доступности вагон свободных мест. Лень пройти 100 метров до подъезда», — недоволен местный житель Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


«Затон, 2-я Портовая, 36. Водитель приехал пообедать в школьную столовую», — небольшая зарисовка из жизни водителей автобусов от читателя Константина.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


«У подъезда дома по улице Кошурникова, 31 водитель припарковал машину так, что жителям с трудом приходится протискиваться в подъезд. А с детскими колясками и санками не пройти вовсе», — рассказывает о проблеме местных жителей Наталья.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


«Не доезжая 20 метров до перекрёстка Красный проспект — Кропоткина, на тротуаре бросили своего коня. К сожалению, в "Холидей" нельзя заехать на авто», — заметил непорядок читатель Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


«Вот ещё один умник встал возле подъезда. Пройти, конечно, очень нужно постараться. Самое интересное, что мест свободных полно», — возмущаются жители дома.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрная Camry ААА на трёх инвалидных местах


«На нашем газоне появился "подарок". Владелец авто, жилец соседнего дома, заявил, что мы не имеем права ставить газонные заграждения там, где он хочет парковаться. Что делать? Адрес — Титова, 43/1», — ставит насущный вопрос читательница Лариса.


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Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца». Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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