Юный Электроник: школьник собирает из LEGO банкоматы и принтеры

Он сам программирует роботов, которые умеют говорить по-русски и сортировать детали

Саша Чижов увлёкся техникой в раннем возрасте
Саша Чижов увлёкся техникой в раннем возрасте

В детстве многие интересовались, как что устроено, — одни разбирали на шестерёнки бабушкин будильник, другие возились с первыми компьютерами и мечтали собрать свой из подручных деталей. Третьекласснику Саше Чижову всего девять лет, но он может объяснить, как работает банкомат или экскаватор, а главное — собрать из нескольких тысяч миниатюрных деталей практически любую технику. Школьник сам пишет инструкции по сборке и программирует сложных роботов. Сейчас Саша работает над своим видеоблогом, где рассказывает другим о своих достижениях в робототехнике. НГС.НОВОСТИ побывали в гостях у маленького инженера и узнали, как собрать что угодно из LEGO.

Третьеклассник Саша Чижов увлекался техникой с детского сада. Сейчас этот не по-детски серьёзный парень умеет из обычных наборов собирать настоящие устройства — принтеры, банкоматы, управляемых роботов для видеотрансляций и многое другое.


Юный Электроник: школьник собирает из LEGO банкоматы и принтеры


После школы мальчик учит английский язык и занимается плаванием, а всё свободное время посвящает своему хобби — робототехнике. О ней мальчик говорит с видом заведующего лабораторией научного института и не понимает, почему взрослые так удивляются умениям роботов, — о собственных разработках он рассказывает журналистам так, словно перед ними обычный кипятильник, а не самостоятельно запрограммированные устройства.


Юный Электроник: школьник собирает из LEGO банкоматы и принтеры


«Берём вот эту детальку, вставляем вон туда, поворачиваем, а потом другую. Нет, это я собрать не могу, у меня нужная деталь сейчас в экскаваторе», — говорит он, а взрослые кое-как успевают за ходом мыслей юного техника. Из коробки с сотнями миниатюрных пластмассовых деталей он шустро достаёт нужные — школьник точно помнит, какая деталь подходит к другой, и совершенно не нуждается в инструкциях.


Юный Электроник: школьник собирает из LEGO банкоматы и принтеры


Увлечение Саши началось благодаря папе Владиславу — он программист и сам не против покопаться в разных устройствах. Мама Оксана далека от робототехники: раньше она работала бухгалтером, но сейчас занимается воспитанием сына — ей остаётся только удивляться бегающим по квартире роботам-кобрам и катающимся по коридору машинам, которые собирает сын.


«Конструкторы начал собирать лет с трёх. Сам, ведь больше особо не с кем. Мама ему не помощница, папа допоздна на работе, и, когда он приходит домой, Саша показывает, что сегодня собрал. В садике начал собирать "Эрудит". Собирал схемы, замыкал их, один раз так замкнуло — чуть ли не сгорело», — с улыбкой вспоминает мама Оксана о первых опытах Саши.


Юный Электроник: школьник собирает из LEGO банкоматы и принтеры


Пару лет назад Саша увлёкся леготехникой. Роботы, которые предлагает собирать производитель, быстро наскучили мальчику, и он начал придумывать устройства сам и писать программы, с помощью которых управляют роботами.


В руках Саша держит новое устройство, над которым работает сейчас. Это не просто странная коробочка с проводами и батарейками — это сортировщик деталей по цвету. В верхнюю секцию нужно положить горсть деталек трёх цветов, специальный датчик определяет, какого они цвета, и распределяет одинаковые по трём стаканчикам. Проект пока сыроват: программу ещё нужно дописать и протестировать — робот правильно сортирует цвета, но ещё не умеет аккуратно раскладывать, раскидывает в разные стороны.


Юный Электроник: школьник собирает из LEGO банкоматы и принтеры


Саша не любит использовать стандартные инструменты и возможности LEGO, а пытается создать свои — программа позволяет озвучивать роботов, но говорят они только на английском языке. Школьник взял папин микрофон, записал нужные фразы по-русски и добавил в программу свои аудиодорожки. Теперь роботы на русском приветствуют своего создателя, банкомат просит вставить карту и забрать деньги.


«Да, я смотрел, там есть папочка "Инструменты", есть "Редактор звука", вот я и записал. Сейчас озвучиваю все свои программы», — повседневным тоном рассказывает школьник.



Сейчас мальчик мечтает собрать настоящую швейную машинку, но сетует, что сперва ради неё нужно разобрать всех роботов — деталей на неё уйдёт просто уйма.



Идея видеоблога о робототехнике пришла к Саше, когда одноклассник выложил свои ролики о простых игрушках из LEGO — тогда мальчик решил, что ему есть чем похвастаться не только среди ровесников. Первый ролик Саша снял вместе с отцом в декабре прошлого года и выложил на YouTube.


Юный Электроник: школьник собирает из LEGO банкоматы и принтеры


Сашины роботы рассчитаны на подростков 12–16 лет, инструкции к ним размером с четырёхтомник «Войны и мира», но его это не останавливает. Например, в этом экскаваторе более трёх тысяч деталей, на его сборку школьнику потребовалась неделя.



Но больше всего Саша гордится банкоматом — с ним ему пришлось изрядно повозиться, зато устройство по-настоящему принимает и выдаёт купюры и банковские карты.


«В банкомат нужно ещё было уместить всё. Самое сложное там — это сделать купюроприёмник. Как его сделать? Ставятся две платформы, под них колёса, над ними — стенка. Колёса прокручиваются и уводят купюру назад», — объясняет Саша.


Юный Электроник: школьник собирает из LEGO банкоматы и принтеры


На сборку вентилятора у Саши уходит меньше минуты — четыре лопасти, пара крепежей, и всё тут же крутится. 


Юный Электроник: школьник собирает из LEGO банкоматы и принтеры


Несмотря на успехи в программировании, придумывать следующие изобретения Саша любит не на компьютере, а сперва фантазирует и подбирает детали и крепления, окружив себя огромными коробками LEGO.


«Деталей здесь тысячи, найти нужную так сложно. Они с папой пошли и купили коробки, чтобы рассортировать их», — рассказывает мама.

«Не коробки, а органайзеры!» — деловито перебивает маму Саша.


Юный Электроник: школьник собирает из LEGO банкоматы и принтеры


Хотя мама говорит, что сын обожает в школе информатику, сам Саша признаётся, что из уроков больше всего любит физкультуру — и в подтверждение демонстрирует несколько упражнений на турнике.


«Хоть в Академгородок его вези. В школе есть кружок по робототехнике, но там, скорее всего, ему будет скучно — они собирают простых роботов, а он же весь в электронике», — с улыбкой вздыхает мама.


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