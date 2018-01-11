Январь вывернул карманы

В первую неделю нового года россияне потратили 920 млрд рублей, сообщили RT со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Это на 7% выше показателей прошлого года. НГС.БИЗНЕС опросил новосибирские компании из сферы досуга о том, как себя вёл потребитель в эти праздничные дни. Оказалось, что поток клиентов в эти праздники значительно вырос, но это вовсе не говорит об увеличении доходов населения, считают специалисты. Кроме того, бизнесу в этом году помог мороз — горожане этой зимой предпочли тратить деньги в тепле. Подробности в фокус-опросе НГС.БИЗНЕС.

Лидия Маркова, PR-директор Центра культуры и отдыха «Победа»:







«Эти праздники для нас были удачнее, чем предыдущие, с точки зрения количества людей и оставленных в кинотеатре денег. Во-первых, сыграл роль контент, а во-вторых, погода. Основную часть времени было холодно, поэтому люди выбирали именно этот вид досуга. К тому же в этом году мы пошли на частичное снижение цен — утренние сеансы были по 200 рублей, вечерние по 300. В других кинотеатрах они стоили порядка 370 рублей. Из-за этих факторов посещаемость кинокомплекса выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом, выручка кофейни выросла на 20%.





В этом году 28 декабря вышел фильм "Движение вверх", он очень хорошо прошёл, залы были просто под завязку. Удачно была составлена программа появления новинок — "Величайший шоумен", ещё хорошо прошла ретроспектива Кристофера Нолана и другие уникальные для Новосибирска программы.





При этом я бы не сказала, что люди больше стали тратиться на развлечения. С учётом снижения покупательной способности кино здесь существенно выигрывает по сравнению с театрами, например. Тот же "Щелкунчик", который мы всегда показываем в преддверии Нового года, в оперном театре стоит две тысячи рублей, а у нас 400 рублей за спектакль Большого театра на экране. Это существенная разница».







Илья Серов, генеральный директор компании «Фуд-Мастер»:





«Это были хорошие праздники. У нас в компании несколько направлений. К примеру, "Вилка-Ложка" — это обеденное предложение, и праздники для неё традиционно проблема. Хуже, чем январь, нет месяца для "Вилки-Ложки", потому что чем больше выходных, тем хуже. Ещё "Вилка-Ложка" метеозависима, и чем холоднее, тем хуже, потому что её целевая аудитория — это пешеходный трафик, люди, у которых денег поменьше, и если на улице холодно, то они не гуляют. Но в этом году, в общем, всё прошло по плану, без сюрпризов. В январе выручка "Вилки-Ложки" снизилась из-за холодов на 5% по сравнению с предыдущим годом.





Покупательная способность горожан не стала выше, говорят представители бизнеса





"Печки-Лавочки" хорошо сработали — выручка на 5% выше, чем в прошлом январе. Изначально не очень активно купили билеты на новогоднюю ночь, но в последний момент все отыграли — народ активно начал покупать проход на Новый год. Замечаю, что чем дальше, тем люди позже начинают определяться с бронированиями, раньше они делали это в октябре и ноябре, сейчас делают это в последний момент.





"Рыба. Рис" в торговых центрах вообще показала хорошие результаты — выручка выше на 10%, чем в прошлом году, потому что было холодно и люди туда шли развлекаться. Чем холоднее, тем больше выручки, особенно в ТРЦ, но и на Ленина, 1 традиционно были посетители. Не могу сказать, что на это повлияла пешеходная улица Ленина — для общепита [перекрытая улица], конечно, делает хуже: в будни припарковаться негде, смысл в ней есть только летом, если ставить летник. Для бизнеса пешеходная улица ничего не добавляет хорошего».







Мария Бей, директор по маркетингу и рекламе ООО «ТХ Сибирский Гигант»:





«Продажи [в магазинах "ТХ Сибирский Гигант"] в период новогодних каникул в целом оправдали ожидания и могут быть оценены позитивно. Выручка выросла год к году более чем на 6%, количество покупателей возросло на 2%, несмотря на морозную погоду. Мы довольны стартом продаж нового гипермаркета на Мочищенском шоссе, мы ожидаем устойчивый рост.





Неплохо, выше среднего по компании, вырос сопоставимый спрос на алкоголь (шампанское, виски, коньяк, вермуты), детские подарки. Мы стали также продавать больше охлаждённого мяса и рыбы, свежих овощей. Продажи икры, как и по итогам декабря, продемонстрировали падение по причине роста цен.





Неожиданно сократились продажи цитрусовых фруктов, несмотря на стабильные (к прошлому году) цены».







Морозы по-разному повлияли на досуг новосибирцев в эти праздники





Хельга Пирогова, PR-директор кинотеатра «Люксор»:





«Всего с 1 по 8 января "Люксор" посетило 25 с половиной тысяч человек, по моим оценкам, это примерно на 30% больше, чем в прошлом году. Это хороший показатель по отношению к прошлому году, учитывая, что мы один из самых молодых кинотеатров и размер аудитории ещё растёт в соответствии с узнаваемостью.



Самыми посещаемыми фильмами на каникулах стали "Ёлки новые" и "Джуманджи: Зов джунглей", ближе к концу каникул "Движение вверх" тоже стало набирать обороты, интерес к нему до сих пор очень высок.







Вообще, судя по тенденции, люди сокращают свои расходы на развлечения в обычные дни, и особенно в предновогодней суете, но на праздниках ограничивать себя не готовы».







Олег Ионко, генеральный директор ГК «Конквест»:





«У нас всё хорошо, мы сильно растём, и праздники у нас были активными, гости ходили такие же, щедрые банкеты отмечали. По сравнению с прошлым годом прирост где-то на четверть [в среднем по заведению]. При этом у нас большая часть ресторанов свежие — у них ещё идёт этап роста, поэтому я не могу сказать, что это ситуация на рынке такая. Но всё же даже некоторые рестораны, которым 20 лет, прибавили год к году.





Но, конечно, зарплаты никто никому не повышает, инфляция растёт, покупательная способность падает. Я общаюсь с представителями ресторанного дела, и директора рынков говорят, что видят срез и по всем категориям продажи падают — и по вещам, и по продуктам питания. И рестораны закрываются. Ёмкость рынка-то и количество заведений не растёт, в нём выживают сильнейшие и не жадные. Это вялые качели, объёмы не растут. Говорить, что всё хорошо и кризис кончился, пока нельзя».







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